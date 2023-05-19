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Dünyanın hemen her yerindeki ülkeler kripto paralarla alakalı çeşitli adımlar atıyor. Çoğu için vergilendirme konusu öncelikli ancak henüz kapsamlı yasal çerçeveler oluşturulmuş değil. ABD ve AB’nin eksiksiz kuralları henüz hayatımıza girmediği için küresel ölçekte bağlayıcı bir yasal mevzuat da yok. Fakat Pakistan kestirip attı.

Pakistan Kripto Paraları Yasakladı

Pakistan Maliye ve Gelirden Sorumlu Devlet Bakanı Aisha Ghaus Pash kısa süre önce yaptığı açıklamada kripto paraların yasaklandığını söyledi. Daha da ileri gidip hiçbir zaman ülkede kripto işlemlerinin meşru olmayacağını da söyledi. Aylar öncesinden gelen tehdidi yerine getiren Pakistan, internet üzerinden yürütülen kripto hizmetlerine katı bir yasak uygulamaya karar verdi.

Yerel haber sitesi ProPakistani tarafından duyurulan yasak kararı endişe verici. Habere göre Aisha Ghaus Pash 16 Mayıs’ta Senato Daimi Finans ve Gelir Komitesi’nin bir oturumunda Pakistan’ın ülke içinde çevrimiçi kripto para hizmetlerini yasaklayacağını ve rotasını değiştirmeyeceğini söyledi.

Yasağa Mecbur Kaldılar

İlk yasak açıklaması 12 Ocak 2022’de yapılmıştı. O dönem Merkez bankası ve federal hükümetin önerisi olarak yasağın yürürlüğe konacağı söylendi. Pakistan Devlet Bankası ilk kez kripto varlık sınıfı konusunda kamuya açık bir duruş sergiledi. Sindh Yüksek Mahkemesi daha önce hükümeti Ekim 2020’de dijital para birimlerini düzenlemeye çağırmıştı.

Komite başkanı Salim Mandviwala, Pakistanlıların kripto para birimlerine milyarlarca dolar yatırım yaptığını belirtiyor. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonuna göre 2021 yılında ülkedeki yatırımcılar kripto paralara tam 20 milyar dolar yatırdı.

Bu yasağın sebeplerinden biri terörün finansmanın önlenmesi ve kara para aklama ile mücadeleydi. Mali Eylem Görev Gücü’nün Ekim ayında Pakistan‘ı gri listeden çıkarma koşullarından biri olarak kripto yasağını şart koştuğu bakan tarafından da açıklandı.

Peki Türkiye benzer bir yasak kararı alacak mı? 2021 yılında bu sıcak bir konuydu ve o dönemde yasak değil düzenleme getirileceği konuşuluyordu. Kripto ile alışveriş resmi olarak yasaklanmış olsa da yerel borsalar kurallara uygun şekilde çalışmaya devam ediyor.

Yasak muhtemelen borsaların ülkedeki resmi faaliyetlerini durdurması anlamına gelecektir. Bununla birlikte, vatandaşlar kripto hizmetlerine VPN’ler aracılığıyla erişmeye devam edecek. Ancak bu erişim noktasında sorunu çözse de borsa ile bankacılık işlemleri arasında ciddi sorunlar yaşanacak.

Pakistan şu anda ekonomik bir krizin ortasında. Nisan ayı itibariyle %36,4 olan enflasyon oranı, dünya genelinde çok yüksek bir oran olmamakla birlikte, 1970’lerin ortalarından bu yana ülkenin gördüğü en yüksek rakam.