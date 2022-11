Okuma Süresi: 9 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Günümüzde Play to Earn yani oynayarak kripto kazanabileceğiniz birçok kripto oyunu bulunuyor. Bu oyunlardan bazılarında kripto kazanmak çok zor iken, bazı oyunlarda ise oldukça kolay. Bu makalede en popüler 6 oyun coini neler bu detaylı bir şekilde açıklanıyor

Aşağıda özet niteliğinde hangi kripto para birimlerini 2022 yılında oynayabileceğinizi görebilirsiniz.

En İyi Oyun Coinleri

2022 yılının en iyi oyun coinleri şunlar olarak görülüyor:

Calvaria (RIA)

Tamadoge (TAMA)

Battle Infinity (IBAT)

Axie Infinity (AXS)

Gods Unchained (GODS)

Splinterlands (SPS)

Aşağıda listenin birinci sırasında yer alan Calvaria projesi detaylı bir şekilde açıklanıyor.

Calvaria (RIA)

Calvaria, kripto para birimi ve blok zinciri teknolojileri konusunda farkındalığı artırmak için oluşturulan projedir. Temelde oyun içerisinde oyuncular, NFT kartlarını kullanarak birbirleriyle ‘savaşacaklar’. Ücretsiz bir şekilde oyun coinleri kazanmak istiyorsanız rakibinizi yenmeniz gerekir. Oyuncular, yeterince galibiyet aldıkları takdirde, sıra dışı NFT koleksiyonlarını satarak para kazanabilirler.

Ayrıca, Calvaria oyununda oyunculara ekstra ödüller kazanma şansı veren yarışmalar olacak. Artık ön satış yoluyla elde edilebilen RIA tokeni, bu projenin birincil native tokeni olarak hizmet ediyor.

Ek olarak Calvaria platformunun kripto para birimi lansmanı sayesinde, yatırımcılar RIA tokeni satın alabilir ve pasif gelir elde etmek için bunları stake edebildiğini belirtelim. Calvaria tarafından sunulan bir başka dijital token olan eRIA, oyun içi satın alımlar için kullanılabilir. Ethereum tabanlı olan RIA ve eRIA’nın yıl sonunda borsalarda listeleneceği iddia ediliyor.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge (TAMA), yakın zamanda piyasaya sunulan bir P2E meme tokenidir ve 2022 yılında en iyi kripto ön satış performansını yaşadığı iddia ediliyor. Sadece birkaç aylık bir proje olmasına rağmen, Tamadoge CoinSniper tarafından KYC tarafından doğrulandı ve Solid Proof tarafından denetlenerek projenin şeffaflığını ve güvenliğe olan bağlılığını vurguladı.

Özünde Tamadoge, 3D animasyonlu Tamadoge evcil hayvanlarını toplama, savaşma ve eğitme üzerine odaklanır. Her evcil hayvanın Tamadoge Metaverse’de bir yeri vardır (uygun bir şekilde Tamaverse olarak adlandırılır).

Evcil hayvanlar, aynı dönemde piyasaya sürülen Tamadoge web uygulamasına erişimle birlikte 2022’nin 4. çeyreğinde satışa sunulacak. Daha sonra, Tamadoge evcil hayvanlarına, artırılmış gerçeklik yetenekleri sağlayacak ve oyuncuların evcil hayvanlarını hayata geçirmelerine ve onları gerçek dünyada görmelerine olanak tanıyan bir mobil uygulama aracılığıyla erişilebilir olacak.

Battle Infinity (IBAT)

Listenin üçüncü sırasında yer alan Battle Infinity, ilk merkezi olmayan metaverse oyun sistemi olmakla övünen bir oyun platformudur. Teknik incelemesinde metaverse dünyası ile entegre olan ve ‘The Battle Arena’ olarak adlandırılan birden fazla P2E savaş oyununa sahip bir oyun platformu olarak tanımlanan IBAT, 2023 yılında muazzam bir ilgi ile karşılaşabilir.

Battle Infinity dünyasında oyuncular sadece oynamak ve savaşmakla kalmaz, aynı zamanda etkileşimde bulunabilecekleri, performans gösterebilecekleri, Battle Arena’nın sanal dünyasını izleyebilecekleri ve keşfedebilecekleri sürükleyici Metaverse dünyasının keyfini çıkarabilir ve deneyimleyebilirler.

Battle Infinity’nin özellikleri arasında bir fantezi spor sistemi olan IBAT Premier League; ve IBAT Battle Arenası da bulunuyor. Ayrıca IBAT Battle Swap merkezi olmayan borsası (DEX), IBAT Battle Market NFT pazarı ve IBAT Battle Stake staking platformuna da sahip.

Battle Infinity, 2022 yılında pazarlama uzmanı Suresh Joshi ve Hindistan’daki Uttranchal Üniversitesi mezunu ve sistemin CEO’su olarak görev yapan Jagjeet Jena tarafından kuruldu. Joshi ve Jena, CTO Vinay Chhabra, baş geliştirici Ajeet Gill, grafik tasarımcı Abhinay Chhabra ve içerik yazarı Ashita Mishtra tarafından tamamlanan dört yönetim kurulu üyesi tarafından destekleniyor.

Axie Infinity (AXS)

Coin kazandıran oyunlar listesinin gelmiş geçmiş en yüksek ilgiyi gören projesi olan Axie Infinity hakkında detaylı bilgi veriliyor. Bu kripto oyunu içerisinde kullanıcılar NFT karakterlerini üretip savaşabilecekleri, oynayarak kripto kazanabileceğiniz bir blockchain oyunudur.

Axie Infinity, basit bir savaş oyunu formatıyla duyuruldu. Oyuncular, giderek daha zor aşamalarda birbirleriyle savaşabilirler. Oyun içerisinde yer alan Axies adlı yaratıklar, Nintendo’nun retro klasik Pokémon’una dayanıyor.

Listede yer alan çoğu kripto oyununu oynamanız ücretsiz fakat Axie Infinity oynamak isterseniz ‘Axies’ adı verilen yaratığı oyunu oynamadan önce satın almanız gerekir.

Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained geliştiricilerinin ifadelerine göre oyun sektörü çok büyük, ancak bazı kusurları var. Bunların arasında oyunların büyük çoğunluğu, kullanıcıları sınırlayan ve oyuncu odaklı ekonomileri boğan tek taraflı ve merkezi modellere dayanmaktadır.

Geliştiriciler, oyuncuların herhangi bir oyunda kendi öğelerine sahip olmaları gerektiğini ve ayrıca oyuncuların bir oyun oynamaya ve oyun topluluğuna katkıda bulunmaya harcadıkları zaman ve çaba için kendilerinin ödüllendirilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Bu sorunları çözmek için Gods Unchained oluşturuldu. Bu oyunda, kullanıcıların kullandığı her kart paketi, savaştıkları her savaş ve ürettikleri her öğe, sürdürülebilir, gerçek değerli bir ekonominin parçası olma hedefiyle inşa edilmiştir.

Kullanıcıların sahip olduğu öğeler, oyunun dışında bile herhangi bir kullanıcıyla değiş tokuş edebileceği için oyunun sadece bir parçası olmaktan daha fazlası olacak şekilde yapılandırılmıştır. Ethereum blok zinciri üstüne inşa edilen bu proje ücretsiz kripto para kazanmanızı sağlayan başarılı girişimlerden biridir.

Splinterlands (SPS)

Splinterlands , Hearthstone, Gwent ve Magic The Gathering gibi aynı türdeki klasik oyunlardan ilham alan bir kart savaş oyunudur.

Her bir kartın kendine has özelliği bulunan bu oyunda kendi destenizi oluşturun ve ‘Spliterlands ustası’ olmak için diğer oyunculara karşı savaşmanız gerekir. Blok zinciri altyapısı bulunan oyun, etkinlikler ve turnuvalar aracılığıyla oyuncu katılımını ve becerilerini ödüllendirerek oyuncunun günlük olarak kazanmasını sağlar.

Splinterlands, Android, iOS ve Web Tarayıcısında oynanabilir olması da dikkat çekici özelliklerinden biridir. Son olarak son 24 saatte %2,44 artış yaşayarak 0,055 dolardan satılan bu tokene Gate.io ve Huobi Global borsası üzerinden satın alabilirsiniz.

Play to Earn (P2E) Nedir?

NFT’ler ile desteklenen P2E oyunları kısaca “kripto oyunları” olarak bilinir. Alışılmışın dışında artık oyuncular, P2E oyun geliştiricilerinin blok zincirinde NFT’ler olarak bastıkları oyun içi varlıklarının gerçek sahipliğini alma fırsatına sahipler. İşlevsel olarak geleneksel muadilleriyle neredeyse aynı olsa da, NFT olarak basılan oyun içi öğelere ve kripto olarak tamamen kullanılabilir oyun içi para birimine sahip olmak, oyuncu için bir dizi olanak sunar.

Kaplamalar, silahlar, karakterler, oyun içi para birimi hatta metaverse evreninde sanal arazi oyuncuların oyun içinde kazanabileceği veya satın alabileceği bu sanal öğelerden bazılarıdır. Sahip olduğunuz NFT’ler takas edilebilir veya kâr amacıyla satılabileceğini de hatırlatalım. Günümüzde yer alan oyunların yüzde 95’inde oyun sizden bir miktar ücret ister ve karşılığında oyun öğesi verirken artık P2E oyunları, oyunu oynarken finansal karşılığı olan NFT’ler dağıtır.

Bu sebeple Web3 tabanlı bu oyunlar henüz pek fazla yaygın olmasa da 5 yıl içerisinde klasik oyunların azınlıkta olacağını düşünülüyor. Ortaya atılan iddialara göre eğer siz de bu tarz oyunların native tokeni ‘uçmadan’ yatırım yapmak istiyorsanız Calvaria, Tamadoge ya da Battle Infinity gibi altyapısı güçlü projelere göz atabilirsiniz.

Play to Earn Oyunlarının Mantığı Nedir?

P2E oyunlarının geleneksel video oyunlarıyla karşılaştırıldığında sahip olduğu en önemli ayrım, merkezi olmayan yapılarıdır. Başka bir deyişle, P2E oyunlarının devam eden gelişimi, oyunu geliştirmek için geliştiriciler tarafından genellikle dikkate alınan oyuncu geri bildirimleriyle birlikte iş birliği içinde yapılır. Çoğu zaman, kendini adamış oyuncu grupları, bir P2E oyununun oyuncu tabanı arasında daha fazla topluluk oluşturmayı teşvik etmek için merkezi olmayan bir özerk organizasyon (DAO) oluşturmak için bir araya gelir.

Oyuncular, bir P2E oyununun devam eden ilerlemesine ve gelişimine sadece oyunu oynayarak katkıda bulunabilirler. Oyuncular oyun içi ekonomiye katıldıkça, diğer oyuncular ve geliştirici için de değer yaratırlar.

Oyun Oynayarak Nasıl Token Kazanabilirim?

Günümüzde her oyunu tek bir yapıda tanımlayamıyorsak kripto oyunlarını da tek bir çatı altında tanımlayamayız. Yani, her oyun için farklı kripto para kazanma yöntemi bulunuyor. Öncelikle bazı projeler yatırım yapmanızı isterken bazı projeler ise sadece oyunu oynamanızı ister.

Özetle ücretsiz bir şekilde oyunu indirip yapmanız gereken görevleri tamamlamanız yeterlidir. Çoğu oyunda diğer oyuncular ile rekabet etmeniz gerektiğinden az da olsa oynadığınız oyuna yatırım yapmanız sizi diğer oyuncuların üstüne atacaktır. Geleneksel oyunlar arasında “MMORPG” oyunlarında var olan mantığı baz alabilirsiniz.

Her oyuncu ücretsiz bir şekilde oyunu oynayabilir fakat eğer bir miktar para yatırırsanız diğer oyunculardan daha iyi bir konumda olabilirsiniz. Bu mantık P2E oyunlarının bazılarında da bulunuyor fakat geleneksel oyunlardan farklı olarak yatırımınız size ‘yatırım’ olarak geri döner.

Hiçbir Yatırım Yapmadan Kripto Para Kazan­abilir miyim?

Listede yer alan Tamadoge ve Splinterlands oyunları başta olmak üzere ücretsiz bir şekilde oyunu indirip kripto para sahibi olabilirsiniz. Elde edeceğiniz oyunun native tokeni her zaman aktif borsada fiyatlandığı için kazancınız her zaman değişecektir.

Eğer oynadığınız kripto oyununun ekibi güçlü güncellemeler yapıp sosyal medyada aktifliğini koruyorsa kazandığınız kripto para birimi değerlenir ve ücretsiz bir şekilde kazandığınız kripto para biriminin değeri de artar.

Oyna Kazan Oyunlarını Oynamak Ücretsiz mi?

Her oyna kazan oyununu oynamak ücretsiz değildir. Sizler için hazırladığımız en iyi oyun coinleri makalemizdeki çoğu oyunu oynamanız ücretsiz olup, Axie Infinity oyununu oynamak için belli bir miktar yatırım yapmanız gerekir.

Bu yatırım da oyunun maskotlarına verilen isim olan “Axie” satın almanız gerekir. Eğer yatırım yapmak istemiyor doğrudan oyun oynayarak kripto kazanmak istiyorsanız sizlere Calvaria oyununu öneriliyor. Bu oyunda herhangi bir kripto ya da sanal cüzdan bilginiz olmadan sadece oyun hakkında bilgi sahibi olmanız ve belli bir miktar oyunda zaman geçirmeniz kripto para kazanmak için yeterlidir.

Halihazırda ön satışın 3. Evresinde olan Calvaria ekibin iddialarına göre çok kısa süre içerisinde tükenecek gibi duruyor. Eğer tükenmeden yatırım yapmak istiyorsanız platformun resmi internet sitesine giriş yapıp ‘Buy Now’ butonuna tıklamanız yeterli.

