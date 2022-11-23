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Orbeon Protokol (ORBN) 2023’te Theta Network (THETA) ve Cronos’u (CRO) Geride Bırakabilir!

18:14
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Bugün kripto para dünyasında heyecan verici geçti. Bitcoin de dahil olmak üzere tüm piyasa sağlıklı bir fiyat artışının keyfini çıkardı. Kısa bir süre için kripto yatırımcıları daha fazla sıçrama bekliyor. Bununla birlikte, FTX draması da piyasayı gölgede bırakıyor ve birçok yatırımcı hala bu yükseliş hissinin devam edip etmeyeceğinden emin değil. Bazı coin’ler yükseliş hissinin devam edebileceğini söylüyor Orbeon Protocol ekibinin iddiasına göre ORBN 60x’lik bir yükseliş potansiyeline sahip. Theta Network (THETA) ve Cronos’un ise 2023’te toparlanmayı hedefliyor.

Orbeon Protokolü (ORBN) Bir Topluluk Oluşturuyor

Orbeon Protocol (ORBN), sıradan yatırımcıların kazançlı startup yatırım pazarına katılmalarını sağlayan merkezi olmayan bir yatırım platformudur. Daha önce bu tür bir risk sermayesi yatırımı yalnızca varlıklı yatırımcılar ve varlık yönetimi şirketleri için geçerliydi, ancak artık sıradan yatırımcılar bir sonraki yenilikçi girişim dalgasını destekleyebilir. Bu, Orbeon Protocol’ün şirketlerin yatırımcıların 1 $ gibi düşük bir fiyata satın alabilecekleri fraksiyonel NFT’ler olarak ihraç edilmesini sağlayan mimarisi ile mümkün olmaktadır.

Girişimler için bu, geleneksel kaynak yaratma yollarından daha verimli olan daha hızlı ve daha basit kaynak yaratmaya izin verirken, yatırımcılar için avantaj, artık düşük miktarlarda sermaye için risk sermayesi endüstrisine erişebilmeleridir.

Yerel ORBN hizmet tokenı, ekosistemde ödülleri ve yönetişim oylarını stake etmek için de kullanılmaktadır. Ayrıca, sahipleri NFT pazarında daha düşük işlem maliyetlerinden veya en yeni girişim yatırımlarına ilk erişimden faydalanabilir.

ORBN şu anda ön satışta mevcut ve ön satış Ekim sonunda açıldığından bu yana fiyat iki katına çıktı. Orbeon Protocol, rakiplerinin çoğundan daha fazlasını sunuyor ve daha fazla derinliğe sahip. Ekibin iddiasına göre ORBN’nin ocak ayında ön satış sona erdiğinde 0,24 $’a kadar bir fiyat artışı göreceği düşünülüyor.

Ayılar Theta Network’ü (THETA) Çevreliyor

Ayılar, fiyat düşüşü beklentisiyle son birkaç aydır Theta tokenlarını biriktiriyor. Theta’nın 0,50 doların altında işlem görmesiyle birlikte, pozisyonlarından emin hissediyorlar.

Bazı ayılar ise Theta’nın aşırı değerlendiğine ve mevcut fiyatın uzun vadede sürdürülebilir olmadığına inanıyor. Short pozisyonlar açmak ya da mevcut tokenlarını bu seviyelerden satmak istiyorlar.

Diğerleri ise Theta’nın daha düşmesi gerektiğine inanıyor ve beklenen fiyat düşüşlerinden faydalanmak için token biriktiriyor. Her iki durumda da Theta sahipleri arasında düşüş eğilimi güçlü ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha fazla satış baskısı görebiliriz.

Açığa satış yapanlar, tezlerini doğrulamak için 0,50 doların altına inmeyi umacak ve bu noktada 0,30 dolar veya altına doğru hızlı bir satış görebiliriz. Theta ayıları şu anda piyasanın kontrolünü elinde tutuyor ve satışların bitmesine daha çok var gibi görünüyor. Elbette bunlar ORBN ekibinin iddiaları.

Cronos (CRO) Olması Gerektiği Kadar İyi Değil

Yerel para birimi olarak CRO tokenini kullanan bir blockchain ağı olan Cronos (CRO) platformu, daha önce Cryptocom olarak bilinen CRO Protocol Labs tarafından geliştirilmiştir. Cronos, NFT’ler, merkezi olmayan finans (DeFi), benzersiz bir uygulama ve bir Visa kartı aracılığıyla ödeme hizmetleri ve borsalar aracılığıyla bitcoin işlem hizmetleri sağlayan her şeyi kapsayan bir finansal platformdur.

Cronos (CRO), dünyanın kripto para birimine geçişini hızlandırarak kripto para birimlerini daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmek için oluşturuldu. Web sitesi, kullanıcılara kripto paralarını satın alma, satma, kaydetme ve tek bir cüzdanda toplama dahil olmak üzere kripto parayla ilgili çeşitli seçenekler sunuyor. Platformun Cronos (CRO) token’ı, blockchain ve finansal ekosistemi boyunca işlemleri hızlandırmak için kullanılan bir utility token’ıdır. Bir yatırım aracı olarak tasarlanmamış olmasına rağmen, Cronos (CRO) yine de bazı merkezi borsalarda mevcuttur. Bu nedenle, birçok yatırımcı Cronos’un yakın gelecekte başarılı olmasını ummaktadır, ancak bunun olup olmayacağı büyük ölçüde CRO Protocol Labs’deki Cronos ekibi tarafından yapılan geliştirme seçimlerine bağlıdır.

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