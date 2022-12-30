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ORB ekibinin açıklamalarına göre Ripple (XRP) ve Chainlink (LINK) yatırımcıları için zor bir kaç gün oldu çünkü her iki kripto para da değer kaybetmeye devam etti. Bununla birlikte, Orbeon Protocol’ün (ORBN), %805’in üzerinde yükselen başarılı bir ön satışla farklı bir yol izlediği iddia ediliyor. Orbeon Protocol (ORBN) ön satışının 3. aşamasının ise bir ivme ile hala devam ettiği iddia ediliyor.

Orbeon Protocol (ORBN)

Orbeon Protocol (ORBN), blockchain destekli bir yatırım platformuyla kitle fonlaması sürecinde devrim yaratmayı hedefleyen proje olarak lanse ediliyor. Normal kitle fonlamasının aksine, Orbeon Protocol (ORBN), yeni bir girişime yapılan yatırımı belirtmek için fraksiyonlara ayrılmış, non fungible tokenler kullanıyor.

Bu yeni sistem, sıradan yatırımcıların inandıkları işletmeleri 1 $ kadar az bir tutarla desteklemelerine olanak tanıyor ve bu durum risk sermayesi endüstrisini özünde demokratikleştirmeye hizmet eden bir avantaj olarak sunuluyor.

Ekibin iddialarına göre start-up’lar artık risk sermayedarlarına fon için yalvarmak zorunda değil. Bunun yerine, genel halka doğrudan erişim elde edebilirler ve kısa sürede büyük meblağlar toplayabilirler. Orbeon Protocol (ORBN) oyunu değiştirmeyi hedefliyor ve yatırımcıların da bunu fark ettiği iddia ediliyor.

Orbeon Protocol (ORBN) platformunda çalışan token ORBN ve işlemleri kolaylaştırmak ve ücret ödemek için kullanılacak. ORBN ayrıca sahiplerini en iyi NFT listelerine erken erişim, işlem ücreti indirimleri, staking ödülleri ve daha fazlası ile ödüllendirmeyi amaçlıyor.

Orbeon Protocol (ORBN) şu anda ön satışının üçüncü ve son aşamasında. İddialara göre 1. ve 2. aşamaların başarısıyla birlikte ekip, ORBN’nin önümüzdeki haftalarda %6000’in üzerinde artmasının beklendiğini iddia ediyor.

Ripple (XRP)

Ripple (XRP), geleneksel bankacılık çözümlerine alternatif olarak yaratıldı ve para transferi için daha hızlı ve daha güvenli bir yol sunuyor. Ripple ayrıca Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri ile ilgili hız ve maliyet sorunlarını da ele alır.

Ripple (XRP) Ledger, Ripple’ın (XRP) arkasındaki teknolojidir. Ripple (XRP) Ledger, yalnızca 4 saniyelik işlem süreleriyle neredeyse anında ödemelere izin verir. Bu, onay beklemeye veya fahiş ücretler ödemeye gerek olmadığı için uluslararası para transferleri için ideal olarak lanse ediliyor.

ORBN ekibinin açıklamalarına göre SEC davası proje üzerinde bir belirsizlik bulutu oluşturmaya devam ederken, Ripple (XRP) sürekli aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya. Yine ekibe göre, Ripple sahipleri sıkıntıyı hissediyor, ancak birçoğu o zamandan beri boğa piyasasından önce yeniden yatırım yaptı.

Chainlink (LINK)

Ortaya çıkan pek çok blok zinciriyle, Chainlink (LINK), blok zinciri birlikte çalışabilirliği alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Chainlink, blockchain ağlarının birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayarak, aralarında veri aktarırken manuel müdahale ihtiyacını ortadan kaldırır.

Chainlink, akıllı sözleşmeler ile hisse senedi fiyatları veya hava koşulları gibi harici veri kaynaklarını birbirine bağlamak için de kullanılır. Bu, Chainlink’i güçlü ve yaygın olarak kullanılan bir araç haline getiriyor ve LINK’in fiyatı geçen yıl önemli ölçüde arttı.

Orbeon ekibinin açıklamalarına göre Chainlink, yatırımcılar paralarını daha istikrarlı varlıklara kaydırdıkça Chainlink’in fiyatının düşmesiyle kriptodaki ayı piyasasına karşı bağışıklı olmadı.

Bu yazının yazıldığı sırada Chainlink (LINK), Kasım 2021’de belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52,88 dolardan %88,77 düştü.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.