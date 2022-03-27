Kripto para piyasaları için önümüzdeki hafta kritik! Bu ülkeden önemli bir hamle bekleniyor.

FED toplantısına kadar son derece yoğun bir gündeme sahip olan kripto para piyasaları henüz rahatlamış değil. Rusya’nın Ukrayna saldırısı devam ediyor ve regülasyonlar tarafından önümüzdeki hafta önemli bir haber bekleniyor. Bitcoin dakikalar önce yeniden 45.000 doları aştı, peki mevcut pozitif hava devam edecek mi?

Kripto Paralar İçin Kritik Gelişme

AB’nin şu anda yasama sürecinde ilerlemekte olan kripto varlıkları düzenlemesi gibi İngiltere’nin düzenleyici çabaları da ağırlıklı olarak stablecoinlere odaklanacak. CNBC’ye göre, İngiltere hükümeti önümüzdeki haftalarda kripto para endüstrisini düzenleme planlarını açıklamaya hazırlanıyor.

CNBC’nin pazar günü isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ayrıntılar hala netleşmemekle birlikte düzenleyici kurum ağırlıklı olarak stablecoinlere odaklanacak. Rapora göre, Birleşik Krallık Hazine Bakanlığı, ABD dolarına sabitlenmiş olan Gemini doları (GUSD) ihraççısı Gemini dahil olmak üzere birden fazla kripto firmasıyla yaklaşmakta olan düzenleyici paketi tartıştı.

Avrupa Birliği’nin kripto varlıkları için dönüm noktası niteliğindeki düzenleyici çerçevesi, şu anda bloğun karmaşık yasama sürecinden geçiyor, aynı zamanda stablecoin gözetimine büyük önem veriliyor.

Kripto Paralar İçin Yasaklar Gelebilir

AB halen Metamask gibi anonim cüzdanların yasaklanmasını tartışıyor. Kripto paraların doğasında olan anonimlik düzenleyicilerin hoşuna gitmiyor. KYC ve AML politikalarını bu platformlarda nasıl çalışacağı ise halen bilinmiyor. Eğer bir yasak sürecine girersek Ledger ve Metamask gibi cüzdanlar bölgede kullanılamaz hale gelebilir.

ABD Kongresi ayrıca, bu özel kripto para birimlerinin (stablecoin) finansal istikrar için oluşturabileceği potansiyel riskler konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Perşembe günü, İngiltere düzenleyicileri, kripto benimsemesinin finansal riskler oluşturduğuna dair endişeleri dile getiren bir rapor yayınladı. Rapora göre, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere hükümetinin kripto için düzenleyici planlarını önümüzdeki haftalarda duyurmaya hazırlanıyor. Olası kısıtlamalar ve yasak haberi sadece İngiltere’deki yatırımcıları etkilemeyecek. İngiltere ile paralel şekilde regülasyonlarını şekillendiren ülkelere de ilham kaynağı olacak. Özellikle Türkiye’deki yetkililer kripto paralarla alakalı düzenlemelerde dünyadaki örneklerin inceleneceğini bu minvalde kurallar getirileceğini söylemişti.