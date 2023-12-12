Önemli Açıklamalar: Binance Bizim Sözümüze İnanmayın Diyor

Hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance önemli bir kilometre taşını Kasım ayında bıraktı. Uzun süredir piyasaları tedirgin eden Adalet Bakanlığı soruşturması nihayet çözüme kavuştu ve Binance eski hatalarının bedelini 4,36 milyar dolarlık faturayla ödeyecek. Yaklaşık 1 saat önce Binance son olanlarla ilgili geniş bir blog yayınladı. Peki neler söylüyor?

Binance Haberleri

Binance yetkilileri bugün “Bizim sözümüze inanmayın ve ABD düzenleyici kurumlarının uyum çabalarımızla ilgili neler söylediğine bakın” başlığıyla bir blog yayınladı. Uzlaşının ardından şirketin uyum noktasında ne kadar büyük çaba harcayacağını uzun süredir konuşuyoruz. Şimdi Binance bu sürece çok önceden zaten başladıklarını söylüyor.

Hep söylediğimiz gibi Binance piyasaya giriş yaptığında kripto paralar hiç de regüle edilmiş bir alan değildi. Ve şirket geçmiş hataları ele alırken bardağın dolu tarafına bakıyor, bugün daha uyumlu haldeysek geçmişteki eylemlerin bir sonucudur diyor.

“ABD kurumları tarafından yürütülen soruşturma geçmişteki eylemler tarafından tetiklenmiş olsa da, bugün Binance borsasındaki kapsamlı uyum programının oluşturulmasına yardımcı oldu. Her zaman olduğu gibi, kullanıcılarımızın güvenliği her şeyden önemlidir. Hepimizin bildiği üzere Binance ilk piyasaya sürüldüğünde, hızla dönüşmekte olduğu şirket için yeterli uyumluluk kontrollerine sahip değildi ancak sahip olmalıydı. Bunu kabul ederek, geçmişteki eylemlerimiz için tüm sorumluluğu üstlendik. Uyumluluk ve yaptırım kontrol programlarımız için güçlü bir gözetmenliği kabul etmek de dahil olmak üzere ABD kurumlarıyla iş birliği yapıyoruz ve geçmişteki sorunları gidermek için proaktif adımlar atmaya devam edeceğiz.”

Düzenleyicilere karşı yaklaşımda proaktif eylemlerde bulunma sözü, bunu ilk duyduğumuzda tarihleri 2021 Temmuz ayını gösteriyordu. CZ bunu söylemiş ve ardından uyum ekibini birkaç kat büyütmüştü.

Binance ve Yasalara Uyum

ABD kurumları, Binance borsasının soruşturmalar sırasında gösterdiği iş birliğine ve aldığı iyileştirici önlemlere, küresel çapta kolluk kuvvetleriyle birlikte yürüttüğü proaktif çalışmalara dikkat çekti. OFAC, Binance borasının “kapsamlı, bağımsız bir iç soruşturma yürütme, OFAC’ın bilgi taleplerine derhal yanıt verme, Görünür İhlallerle ilgili büyük miktarda veri sağlama, OFAC’a birden fazla sunum yapma, suçlayıcı iç yazışmalar sunma ve bir zaman aşımı anlaşması imzalama” gibi “önemli iş birliğine” özellikle dikkat çekti.

Yine FinCEN popüler kritpto borsası hakkında şunları söylemişti;

“Binance’ın Hydra, darknet piyasaları ve hack’ler de dahil olmak üzere bu tür yasadışı faaliyetlerle ilgili olarak dünya çapındaki kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Binance terörizmin finansmanıyla mücadele etmek için küresel kolluk kuvvetleri ve blockchain satıcılarıyla proaktif olarak iş birliği yapmıştır.”

Yine FinCEN emrinde şirketin uyum noktasında attığı adımlar övülüyordu. Son alınan önlemlerinin ardından kurum Binance hakkında şunları söyledi;

“Binance’ın mevcut uyum programı, terör finansmanıyla ilişkili olduğu tespit edilen kullanıcıların platformda kalmasına veya fonlarını çekmesine izin vermeyecektir.”

Tüm bunların dışında Binance geçmişte uyum noktasında attığı adımları ve bundan sonra ikna edici biçimde atacağı adımları açıklıyor. Nitekim 3 yıl boyunca sınırsız yetkiye sahip bir denetçi borsanın bunu yapıp yapmadığını inceleyecek ve eğer uyum noktasında bir sorun çıkarsa, ihlal tespit edilirse bu sefer 4,36 milyar dolar da şirketi kurtaramayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.