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  •   Önemi Yakında Anlaşılacak! Asya ve Kripto Paralar! Neler Oluyor?

Önemi Yakında Anlaşılacak! Asya ve Kripto Paralar! Neler Oluyor?

Özet

  • Ripple, Singapur'da bu hafta lisans aldı.
  • Circle, Coinbase ve Gemini de ABD dışına genişliyor.
  • Asya bölgesindeki ülkeler yeniliği desteklemek için esnek kurallar getiriyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:30
23 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD kripto şirketleri üstündeki baskıyı artırmaya devam ederken Asya’da inovasyonu destekleyici adımlar atılıyor. İnternetin bir sonraki çağı için Web2’nin devi ABD isteksiz ancak Singapur, Hong Kong gibi bölgeler buradaki potansiyeli erken dönemde fark etti. Peki bölgede son durum ne?

ABD ve Potansiyel Kripto Pişmanlığı

Her hafta başka bir Amerikan fintech firması iflas ediyor veya düzenleyiciler tarafından hedef alınıyor. Son aylarda Amerikan hükümetinin gelişen bir dijital varlık endüstrisi ya da bununla birlikte gelen yeniliği açık biçimde istemediğini gördük. En azından SEC tarafındaki bürokrasi ve demokratların gücü elinde bulunduran önemli bölümü bunu yapıyor. Varlık sınıflandırması konusundaki düzenleyici karışıklık ve federal kurum şeflerinin sektörle ilgili belirsizliği beslemesi iyi bir sonuç doğurmadı.

ABD’nin önde gelen kripto ve fintech firmalarının göçü çoktan başladı ve birçoğu Asya’ya gidiyor. SEC Başkanı Gensler bundan rahatsız olmadığını yakın zamanda açık biçimde ifade etti. Eğer kurallara uymuyorlarsa gidebilirler tarzında net açıklamalarda bulundu.

Asya ve Kripto Paralar

Daha net kurallarla Asya, kripto konusundaki bu savaşta en çok kazanacak bölge durumda. Straits Times tarafından bugün yayınlanan rapora göre şirketler işlerini başka yerlerde çeşitlendirmek zorunda kalıyor. Piyasa oyuncularına göre Hong Kong, Singapur’dan önce en çok fayda sağlayacak ülke. Singapurlu borsa Coinhako’nun kurucusu Liu Yusho, çıkış noktasına Asya’nın zaten gelişen bir blockchain ve kripto endüstrisine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Güneydoğu Asya’nın dünya nüfusunun %8,6’sına sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bununla birlikte, 2022’nin sonunda küresel kripto işlemlerinin %14’ünü oluşturdu.

“Asya blockchain ve dijital varlıkları benimsedikçe, bölgede bu alanda daha fazla sürdürülebilir büyüme ve yenilik bekleyebiliriz.”

Fireblocks Genel Müdürü Stephen Richardson, Hong Kong’un ABD’den gelen hareketlerin büyük kısmını alacağını da sözlerine ekledi.

Japonya da Asya’da bir kripto merkezi olarak ortaya çıkıyor. Dijital varlıkları kabul eden ve düzenleyen dünyadaki ilk ülkelerden biri oldu. Bu ay bankaların stablecoin kullanmasına olanak tanıyan bir yasal çerçeve de başlatıldı.

Daha bu hafta Ripple, Singapur’da faaliyet göstermek üzere önemli bir ödeme lisansı aldı. Bu ayın başlarında Singapur Para Otoritesi, stablecoin ihraç eden Circle’a bir lisans verdi. Coinbase ve Gemini, göç devam ederken Amerika Birleşik Devletleri dışında borsalar ve ofisler kuran diğer birçok kripto şirketi arasında yer alıyor. Tüm bunlar olurken ABD’nin potansiyel kayıplarını iyi analiz etmesi gerekiyor.

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