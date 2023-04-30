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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance birkaç dakika önce müjdeyi verdi. Önümüzdeki 3 gün içinde işleme açılması beklenen ve Aptos (APT) benzeri altcoin Binance tarafından da desteklenecek. Peki son duyurunun detayları neler?

Binance Son Dakika

Binance, Binance Launchpool’daki 33’üncü projeyi biraz önce duyurdu. Sui (SUI) move programlama diline dayalı bir DPoS layer1 ağı ve Binance Launchpool’a eklendi. Bugünlerde Binance Launchpoll fazlasıyla haraketli ve bu genel piyasa hissiyatındaki toparlanmanın devam edeceğine işaret olabilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 30.000 dolar sınırında ve yükselişine devam ediyor.

İkinci Aptos olarak görülen ve Solana ile de rakip olması beklenen SUI özellikle sosyal medyada büyük bir hype oluşturdu. Binance ise bu süreçte kullanıcılarına müjdeyi vermekte geç kalmadı. Kullanıcılar, 1 Mayıs 03:00 itibariyle 2 gün boyunca SUI tokenlarını farmlamak için BNB ve TUSD’lerini ayrı havuzlarda stake edebilecek. Borsa duyurusunda listeleme müjdesi de vardı;

“Binance, likiditesi gereksinimi karşıladığında SUI’yi listeleyecek ve SUI/BTC, SUI/USDT, SUI/TUSD ve SUI/BNB işlem çiftleriyle alım satıma açacaktır. Kesin tarih ve zamanlama hazır olduğunda duyurulacaktır.”

Sui (SUI) Nedir?

Önümüzdeki hafta Binance borsasında listelenecek SUI Coin toplamda 10 milyarlık arza sahip. Binance aracılığıyla dağıtılacak miktar 40.000.000 olacak. Bu da toplam token arzının %0,4’üne tekabül ediyor. Listeleme yapıldığı sırada SUI Tokenin dolaşım arzı 528.273.717 olacak. Toplam arza oranı %5,28 olduğu için muhtemelen tarihi zirvesini listeleme ardından görecektir. Kullanıcılar ilk dolaşım arzını diğerlerine nispeten düşük gördüğü için listeleme sonrasında da alım yapmak isteyebilir. Bu da fiyatın ciddi yükselişle başlamasına neden olabilir.

BNB Stake yaparak SUI kazanmak isteyenler 4 saat sonra açılacak havuzu takip edebilir. TUSD ile 40 milyonluk token limitinin %20’si dağıtılacak ve kalanı BNB tutan yatırımcılara verilecek. Eğer Binance borsasında hesabınız yoksa kayıt, işlemler dahil detayların yer aldığı Binance borsası kılavuzumuzdan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Coin Türk Youtube sayfamızda da detaylar bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.