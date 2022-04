Düşüş devam edecek mi? NEAR bu seviyeden giriş için uygun mu?

En popüler altcoinleren biri olan NEAR birçok kurumsal yatırımcı tarafından ilgi odağı haline getirildi. Ethereum rakibi ağlar arasında SOL ve AVAX kadar pazar payı olmasa da NEAR büyümeye devam ediyor. Peki kısa vadede NEAR yatırımcılarını neler bekliyor? Son fiyat hareketi bir fırsata dönüşür mü?

NEAR Protocol (NEAR)

Ocak ayının en yüksek seviyesinden bu yana ayılar, NEAR 7,6 dolar tabanına düşene kadar kontrolü ellerinde tuttu. O zamandan beri, NEAR Coin kademeli ancak tutarlı bir iyileşme sürecindedir. Şimdi, yükselen kanalın (sarı) altındaki bir kapanış, 15 dolarlık bölge testi için ihtimalleri artıracak. Bunu takiben, boğalar önümüzdeki günlerde güçlerini tam olarak göstermek zorunda kalacak.

Bu seviyenin altına bir düşüş, satın alma canlanmadan önce 50 EMA’sının (camgöbeği) yakınında bir destek olabilir. Basın zamanında, NEAR son 24 saatte %5,34 düşüşle 15,7 dolardan alıcı buluyor. ATH’sinden bu yana NEAR, değerinin %64’ünden fazlasını kaybetti ve 24 Şubat’ta 11 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ayılar bu süreçte son derece güçlü kaldılar ve kritik seviyeleri kolayca ele geçirdiler. NEAR, 7,6 dolarlık uzun vadeli desteğe düşerken trend çizgisi desteğine bağlı kaldı. Sonuç olarak, beş haftalık trend çizgisi desteğine (beyaz, kesikli) tanık olmak için geri döndü.

NEAR Protocol (NEAR) Yorum

Şu andan itibaren, mevcut kanalın altındaki herhangi bir kapanış fiyatı 15 dolara doğru itebilir. Satıcılar çılgınlıklarına devam ederse, olası bir yükseliş dönüşünden önce 50 EMA’nın (camgöbeği) yeniden test edilmesi düşünülebilir.

RSI, aşırı alım bölgesinden geri döndüğünden beri kademeli bir düşüş yaşıyor. Geçen gün, fiyat daha yüksek seviyelere işaret ederken daha düşük dipler gördü. Bu yörünge, 4 saatlik grafikte olası bir gizli yükseliş ayrışmasına işaret etti. Kısa vadede Mevcut modelin altında zorlayıcı bir kapanış, boğalar bir geri dönüşü tetiklemeden önce 20 EMA’nın yeniden test edilmesine yol açabilir. Alıcılar 15 dolar seviyesinde devreye girerse, bu gizli farklılıkları teyit edecek ve canlanma umutlarını 14-15 dolar bölgesinden canlı tutacaktır. Ayrıca yatırımcılar karlı bir hamle yapmak için Bitcoin’in piyasa yapısını etkileyen hareketini yakından takip etmelidir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.