Geçtiğimiz hafta boyunca Dogecoin‘in (DOGE) fiyat hareketi önemli Fibonacci seviyeleri arasında durdu. Pepe (PEPE) ve Shiba Inu (SHIB) gibi memecoin’ler geçtiğimiz gün büyük geri çekilmeler yaşarken, DOGE’nin fiyatı nispeten sabit kalmayı başardı. Boğalar ve ayılar arasındaki üstünlük savaşı devam ederken, genel piyasa koşullarındaki bir iyileşme ya da düşüş avantajı her iki yöne de çevirebilir.

Dogecoin Son Durum

23,6’lık Fib seviyesinden (0,0765 dolar) 14 Ağustos ile 17 Ağustos arasında yaşanan keskin düşüş %78,6’lık Fib seviyesinde (0,0595 dolar) destek buldu. Ancak, bu seviyeden gelen yükseliş toparlanması %61,8 Fib seviyesini (0,0647 dolar) geçemedi. Bu durum DOGE’nin %61,8 ve %78,6 Fib seviyeleri arasında sıkışıp kalmasına neden oldu.

DOGE’nin piyasa yapısının daha yüksek zaman dilimlerinde düşüş eğiliminde kalmasıyla, boğaların önemli sonuçlar elde etmek için sürekli bir ralliye ihtiyacı olabilir. Aşağıya yöne doğru bir bakış, Haziran başından Temmuz sonuna kadar görüldüğü gibi, boğaların bu seviyeden yükselme potansiyelini gösterdi.

Boğalar tekrar fiyatı yükseltmeye çalışırken, daha fazla düşüş hareketi DOGE’nin Haziran ayındaki 0,0530 dolar seviyelerine inildiğini gösterebilir. Bu, yazım zamanı fiyat seviyesinden %15’lik bir düşüşü temsil edebilir. Öte yandan yükselişin kırılması boğaların 0,06840 dolar (%50 Fib) ya da 0,0720 dolar (%38,2 Fib) seviyelerine ulaşmasını sağlayabilir.

Göreceli Güç Endeksinin aşırı satım bölgesinden çıkmasına neden olan yükseliş toparlanmasına rağmen, 31 değerini gösteriyordu. Denge Hacmi de kayda değer bir hareket görmedi ve düşüşünü uzattı. Her iki gösterge de DOGE için alım baskısı ve talep eksikliğini vurguladı.

Azalan sosyal baskınlık, yükseliş toparlanmasına verilen sessiz tepkiyi vurguladı

Memecoin’lerin hızlı fiyat değişiklikleri için kalabalık spekülasyonlarına dayanmasıyla, DOGE’nin sosyal hakimiyetindeki düşüş boğalar için puslu bir tablo çizdi. Santiment’e göre, DOGE’nin sosyal baskınlığı Temmuz sonundan bu yana istikrarlı bir düşüş gösteriyor.

Buna ek olarak, 30 günlük aktif adres metriği iki aylık bir süre boyunca düz bir çizgiyi takip etti. Bu durum, çok az işlem faaliyetinin gerçekleştiğini ve kısa dönemlik coin sahiplerin varlıklarının üzerinde oturmaktan mutlu olduklarını gösterdi. DOGE için yükseliş tekliflerinin olmaması fiyatların düşmesine neden olacağından, bu durum kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendirmiş olabilir.