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  •   Narendra Modi, G20’de Kripto Düzenlemeleri İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu

Narendra Modi, G20’de Kripto Düzenlemeleri İçin İşbirliği Çağrısında Bulundu

Özet

  • Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 zirvesinde kripto düzenlemelerinin küresel işbirliği gerektiğini vurguladı.
  • G20, dünya ekonomisinin önemli oyuncularını temsil eden bir platform olarak uluslararası ekonomik işbirliği konusunda lider bir rol oynar.
  • Modi, gelişmekte olan teknolojilerin küresel etkisi göz önüne alındığında, kripto para birimi gibi teknolojilerin küresel düzenlemelere tabi olması gerektiğini savundu.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
16:10
28 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 zirvesi sırasında kripto düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi konusunda küresel işbirliği çağrısında bulundu. G20’nin başkanı olarak Hindistan, kripto para birimlerinin düzenlenmesi için kapsamlı bir küresel çerçeveyi savunma görevini üstlendi.

Kripto Sektörü İçin Küresel Bir Çerçeve

G20, dünyanın başlıca gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerini temsil eden 19 ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşuyor ve tüm önemli uluslararası ekonomik konularda küresel mimarinin ve yönetişimin güçlendirilmesinde kritik bir rol oynayan uluslararası ekonomik işbirliğine öncülük ediyor.

Yerel bir gazeteye verdiği röportajda Modi, blockchain ve kripto para birimi gibi gelişmekte olan teknolojilerin rolü hakkında konuştu. Modi bu tür gelişmekte olan teknolojilerin doğasının küresel bir etkiye sahip olacağını belirtti. Bu nedenle etrafındaki kurallar, düzenlemeler ve çerçeve bir ülkeye veya bir grup ülkeye ait olmaması gerektiğini savundu.

Modi havacılık sektörünü örnek göstererek, hava trafik kontrolü veya hava güvenliğini düzenleyen ortak kurallar ve düzenlemeler gibi kripto para birimi gibi gelişmekte olan teknolojilerin de küresel olarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Hindistan’ın kripto düzenleme görüşmelerinde üzerine düşeni yaptığını da sözlerine ekledi:

“Hindistan’ın G20 başkanlığı özellikle yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için daha geniş makroekonomik etkilerini göz önünde bulundurmak için kripto konuşmasını finansal istikrarın ötesine genişletti. Dönem başkanlığımız ayrıca kripto varlıklara ilişkin iç görüleri derinleştiren zenginleştirici seminerlere ve tartışmalara ev sahipliği yaptı.”

Uygulanan Vergi Düşüşe Neden Oldu

1 Ağustos’ta Hindistan kripto için küresel çerçeveye ilişkin girdilerini içeren bir başkanlık notu yayınladı. Kripto çerçevesine ilişkin öneriler, Finansal İstikrar Kurulu, Mali Eylem Görev Gücü ve Uluslararası Para Fonu tarafından yazılan kılavuz ilkelerle uyumlu hale getirildi. Notta ayrıca gelişmekte olan ekonomilere odaklanan ek öneriler de yer aldı.

Hindistan, kendi kripto düzenleme ortamının hala karmaşıklıklar, netlik eksikliği ve yüksek vergilendirme ile örtülü olmasına rağmen bir süredir küresel bir kripto çerçevesini savunuyor. Ülke 2022’de kripto kazançlarına %30 vergi uygulayarak gelişmekte olan kripto şirketlerinin kitlesel göçüne ve kripto ticareti faaliyetlerinde keskin bir düşüşe neden oldu.

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