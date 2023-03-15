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Musk’ın Gözdesi Altcoin Kralı Hazırlık Yapıyor! Dogecoin (DOGE) Yorum!

Dogecoin fiyatı yeniden hareketlendi ve bu hareketlilik on-chain verilerle destekleniyor.
17:49
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları Credit Suisse’nin 2022 son çeyrekte devasa mevduat çıkışlarını raporlamasının ardından hareketlendi. ABD bankacılık hisseleri bugünü de devasa düşüşlerle geçiriyor. Hızlı faiz artışlarının etkisini net biçimde görmeye başladık ve artık kırılgan bankacılık sistemi birçok noktadan patlamış gibi görünüyor. Tüm bunlar olurken kripto para piyasası şimdilik güçlü kaldı. Peki ya Dogecoin (DOGE) ne yapacak?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) sahipleri, Şubat ayındaki %25’lik düzeltmenin ardından bir toparlanmaya hazırlanıyor. Son dönemdeki fiyat düşüşüne rağmen, ağ aktivitesi yükselişte. Fed ve Avrupa Merkez Bankasının tüm bu olanlardan sonra şahin duruşunu yumuşatması gerekecek ve bu durum risk piyasalarını olumlu etkileyecek. Son 30 gün içinde, piyasa değerine göre dünyanın en büyük meme coin’i yaklaşık %25 oranında düşüş yaşadı. Yine de ağ etkinliğindeki toparlanma fiyatın yakında patlama ihtimalini vurguluyor.

Santiment tarafından derlenen veriler, Dogecoin ağındaki Günlük Aktif Adreslerde son zamanlarda bir artış olduğunu gösterdi. 1 Mart’tan bu yana, fiyatlar düşerken Günlük Aktif DOGE Adreslerinin sayısı %40 oranında arttı. Dogecoin fiyatı ile Günlük Aktif Adresler arasındaki pozitif ayrışma, yeni kripto piyasası katılımcılarının düşüşü satın almaya çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

Günlük Aktif Adresler, bir ağ üzerinde günlük olarak etkileşime giren benzersiz adreslerin sayısını ölçer. Tarihsel olarak, önceki DOGE rallilerinden önce genellikle Günlük Aktif Adreslerde ani artışlar görülmüştür.

DOGE Fiyat Tahmini

Dogecoin ağındaki işlem sayısı 2023 zirvesine ulaştıktan sonra yükseliş beklentisi pekişiyor. Fiyat ile tarihsel olarak pozitif korelasyona bakılırsa, DOGE sahiplerinin son trendi takip edecek bir fiyat rallisi beklemeleri makul. Şu anda DOGE sahiplerinin yalnızca %24,5’i kârlı pozisyonlarda bulunuyor. Bu da mevcut düşük seviyelerden satış baskısı riskinin az olabileceğine işaret ediyor. Yani talep artarsa holderlar daha az satış yapabilir.

On-chain veriler Dogecoin fiyatının olası rallide ilk olarak 0,075 doları test edeceği sonrasında 0,084 doları hedefleyebileceğini gösteriyor. Tam tersi senaryoda 0,064 ve 0,056 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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