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Terra Classic çekirdek geliştiricisi Joint L1 Task Force (L1TF) Çarşamba günü Profesör Edward Kim’in yapay zeka uygulama zinciri “Block Entropy “yi tanıttı. L1TF geliştiricisi The Vinh Nguyen ve proje yöneticisi LuncBurnArmy, Block Entropy’nin yeni kullanım örneklerini Terra Classic (LUNC) topluluğuyla paylaştı.

L1TF ayrıca Rebel-2 testnet’inde gerçekleşecek olan yükseltmesini 31 Mayıs tarihine yani bugüne planladı. Şu ana kadar sekiz doğrulayıcı testnet yükseltmesine ilgi gösterdi.

Terra Classic’te Kritik Dönem

Joint L1 Task Force geliştiricisi The Vinh Nguyen, ilk blok zinciri destekli yapay zeka üretim motoru olan Block Entropy üzerinde başarılı bir şekilde bir kedi görüntüsü oluşturdu. Block Entropy üzerinde üretilen ilk görüntüyü NFT haline getirmeyi ve gelecekte NFT için halka açık bir satış yapmayı planlıyor. Bu durumu konunun ilgilileriyle de paylaştı.

L1TF proje yöneticisi LuncBurnArmy, çekirdek geliştirici Edward Kim’in Block Entropy AI uygulama zincirinin yeni kullanım durumlarını açıklamak için Twitter’da da açıklama yaptı. Görüntü oluşturma, video oluşturma, yapay zeka sohbetinin yanı sıra makine öğrenimi ve diğer görevler için LUNC burn ve Tesnet token’larını da içeriyor.

Zincirler Arası Hesaplar (ICA), CosmWasm v2.1.0 parite yükseltmesi başarıyla tamamlandıktan sonra LUNC’a dahil edilecek. LuncBurnArmy, CosmWasm parite yükseltmesinin resmi tarihi olarak 14 Haziran’ı açıkladı. Ekip şimdi 31 Mayıs tarihinde yani bugün Rebel-2 testnet’te gerçekleşecek kritik yükseltmesi için hazırlanıyor.

LUNC Fiyatı Yükselecek mi?

LUNC fiyatı son 24 saatte %1’in üzerinde düştü ve fiyat şu anda 0.000084 dolardan işlem görüyor. Geçmişte büyük sıkıntılar yaşanan altcoin’de 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0000845 dolar ve 0,0000870 dolar oldu. Ayrıca, topluluk tarafından yakılan toplam LUNC 60 milyar doların üzerine ulaştı ki fiyatın 1 dolara ulaşması yolunda hala milyarlarca dolarlık LUNC yakmak gerekiyor olabilir.

Terra Classic topluluğu, LUNC fiyatını artırmak için yakım vergisini %0,5’e yükseltmek de dahil olmak üzere çeşitli çabalarda bulunuyor. Ancak, daha geniş kripto piyasasındaki belirsizlik nedeniyle fiyat düşmeye devam ediyor olabilir.