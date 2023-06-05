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DigiToads’un kriptosferdeki yükselişi, teknoloji, topluluk ve hissedilir bir toplumsal değişimi birleştiren bir hikaye olabilir. Merkezi olmayan finans patlamasından ve dijital koleksiyonların yükselişinden doğduğu iddia edilen DigiToads, kısa sürede bir destekçi topluluğu oluşturmuş olabilir.

Bu arada, bir zamanlar Bitcoin’in altınının gümüşü olarak adlandırılan ve sektörün önemli bir parçası olan Litecoin de yeniden canlanıyor olabilir. Başlangıçta daha hızlı işlem onay süreleri ve farklı bir hash algoritması sunmak için yaratılan Litecoin, kripto piyasasında sürekli olarak en iyi performans gösteren kripto para birimi olmuştur. Yerleşik bir itibara ve güvenilirliğe sahip olan Litecoin, yeni coinlerin oynaklığının ortasında denenmiş ve gerçek bir varlık olarak duruyor. Bu son yükseliş, uzun ömürlülüğünün ve dayanıklılığının bir kanıtı olarak nitelendiriliyor.

İddialara göre Litecoin’in yükselişi, DigiToads’un yükselişiyle yan yana geldiğinde, kripto para biriminin çeşitli manzarasında bir arada var olan ve gelişen eski muhafız ve yeni dalganın zorlayıcı bir hikayesini yaratıyor. Birlikte, bu alanda var olan, köklü coinlerin istikrarlı ilerlemesinden meme coinlerin dinamik yenilikçiliğine kadar çok çeşitli olasılıkları temsil ediyor olabilirler.

DigiToads (TOADS)

Sevgiyle “yeni nesil kurbağa” olarak anılan DigiToads, yenilikçi NFT staking konseptiyle birlikte yeni bir meme coin sunan ilgi çekici bir blok zinciri projesi şeklinde tanımlanıyor. DigiToads ekosistemi, açıklamalara göre, topluluk büyümesine ve başta Amazon Yağmur Ormanları olmak üzere dünya ekosisteminin korunmasına dayanan TOADS tokenomiklerini içeren akıllıca tasarlanmıştır.

TOADS ön satışı, projenin yol haritasının özellikle öne çıkan bir yönü olarak nitelendiriliyor. İddialara göre toplam tokenlerin %69,29’undan fazlasının ön satışa ve topluluk bonuslarına ayrılmasıyla, bu ön satış stratejisi TOADS’ın yaygın olarak benimsenmesini ve topluluk yatırımını artırmak için sağlam bir şekilde konumlandırıldı. Bu zorlayıcı strateji, token kıtlığını artıran dahili bir token yakma mekanizması ile daha da destekleniyor ve ön satışa ve sonraki token işlemlerine daha fazla kişi katıldıkça token değerini yukarı çekiyor olabilir.

DigiToads (TOADS), NFT staking ile kriptosfere yenilikçi bir dokunuş getiriyor. DigiToads ekosistemindeki NFT’ler yalnızca benzersiz dijital varlıklara sahip olmakla ilgili değil. Bunun yerine, iddialara göre, stake etme araçları olarak ikiye katlanırlar ve sahiplerinin stake etme ödülleri yoluyla pasif bir gelir elde etmelerine olanak tanırlar. Her işlemin bir kısmı NFT stake havuzuna aktarılır ve bu da NFT’lerini stake edenler için tutarlı bir ödül akışı sağlar.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Litecoin (LTC)

Genellikle Bitcoin’in altınına karşılık gümüş olarak anılan Litecoin (LTC), kripto para piyasasında kendine bir yer edinmiş ve birkaç güçlü yönüyle öne çıkmıştır. Coin, işlem onaylarının Bitcoin’den yaklaşık dört kat daha hızlı olmasıyla hız konusunda bir üne sahiptir. Ayrıca, kullandığı Scrypt algoritması madenciliği bireysel madenciler için daha erişilebilir hale getirmekte ve büyük madencilik havuzlarının hakimiyetini azaltmaktadır. Bu, kripto para birimlerinin ethosuyla uyumlu olan daha merkezi olmayan bir ağı teşvik eder.

Dogecoin (DOGE)

Büyük popülaritesine ve topluluk desteğine rağmen Dogecoin’in (DOGE) birkaç önemli zayıflığı vardır. Doğası gereği enflasyonisttir, sınırsız arzı vardır ve bu da zaman içinde coin’in değerini düşürebilir. İddialara göre başlangıçta bir şaka olarak yaratılmıştır ve diğer birçok kripto para biriminde bulunan net geliştirme planı ve işlevsellikten yoksundur. Ayrıca, DOGE coinlerinin önemli bir kısmı az sayıda cüzdan tarafından tutulmaktadır ve bu da merkezileşme ve piyasa manipülasyonu ile ilgili endişelere yol açıyor olabilie.

Sonuç

Kripto dünyası gelişmeye devam ederken, DigiToads (TOADS) bir meme coin olmanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamayı hedeflediklerini iddia edilyor. İddialara göre topluluk odaklı ahlakı, çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı ve NFT stake etme gibi yenilikçi özellikleri onu benzerlerinden ayırıyor.

Litecoin yükselişini sürdürürken ve Dogecoin’in eksikliklerine rağmen, iddialara göre DigiToads gölgelerden çıkarak, doğru inovasyon ve topluluk odağı karışımıyla bir meme coin’in bile kripto dünyasında önemli bir sıçrama yapabilir.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.