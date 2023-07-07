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Kripto para piyasası dikkat çekici gelişmeler ve yükseliş eğilimleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son haberlerde, Litecoin (LTC) tüm zamanların en yüksek hashrate değerine ulaşarak yeni bir kilometre taşına imza attı. Eş zamanlı olarak, açıklamalara göre InQubeta (QUBE) güçlü momentumuyla dikkat çekerek kurumsal yatırımcıların ilgisini çekti.

Litecoin Tüm Zamanların En Yüksek Hashrate’ine Ulaştı

Genel piyasa duyarlılığı olumlu olmaya devam ederken, Litecoin kendisini öne çıkaran bir dizi olumlu temel özellik sergiliyor. Sağlamlığının önemli bir göstergesi, sürekli artan hashrate’idir. Hashrate, Litecoin madenciliğine ve ağını güvence altına almaya adanmış bilgi işlem gücünü ifade eder.

Coinwarz’dan alınan verilere göre, mevcut Litecoin hashrate’i tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 745,39 TH/s’ye yükselmiştir. Bu etkileyici rakam küresel Litecoin ağ hashrate’ini temsil ediyor ve buna 2.500.528 blok yüksekliğinde 26,38 M’lik bir madencilik zorluğu eşlik ediyor. Artan madencilik zorluğu, ağa bağlanan madenci sayısının arttığını ve sonuçta merkezsizleşmeyi ve ağ güvenliğini artırdığını göstermektedir.

Litecoin’in güçlü hashrate’i madencilerin ağa olan güveninin ve ilgisinin bir kanıtı olabilir. Yüksek işlem hızları ve düşük ücretleriyle bilinen Litecoin’in önde gelen kripto para birimlerinden biri olarak kalıcı cazibesini vurgulamakta olabilir. Bu olumlu temeller, iddialara göre Litecoin’in dikkat çeken kripto para konumuna katkıda bulunarak onu uzun vadeli büyüme potansiyeli arayan yatırımcılar için bir seçim haline getiriyor.

InQubeta’nın Yükseliş Momentumu ve Kurumsal Yatırımcı İlgisi

Litecoin’in hashrate başarısı dikkat çekerken, kripto piyasasında ilgi gördüğü iddia edilen bir başka coin de InQubeta. Yapay zeka odaklı bu token, iddialara göre önemli bir yükseliş ivmesi kazanıyor ve kurumsal yatırımcıların ilgisini çekiyor.

InQubeta’nın devam eden ön satışı, iddialara göre son dönemdeki yükselişinin arkasındaki en önemli itici güç oldu. Ekibinin açıklamasına göre başarılı bir şekilde 850.000 $’ın üzerinde para toplayan ön satış, gelişmekte olan yapay zeka ve blok zinciri sektörlerine maruz kalmak isteyen kurumların dikkatini çekti. InQubeta’ya yönelik yüksek kurumsal yatırımcı ilgisinin, yapay zeka alanında inovasyon ve yıkım yaratma potansiyelinin kabul edildiğini yansıttığı iddia ediliyor.

Yapılan açıklamalara göre günümüzde InQubeta tararfından sunulan özellikler yatırımcıların ilgisini çekiyor olabilir. İddialara göre token’ın faydası yalnızca yatırım potansiyelinin ötesine geçmekte. Yatırımcıların yapay zeka girişimlerindeki kısmi yatırım fırsatlarına katılmaları için bir geçit görevi görür, ödüller ve öz sermaye tabanlı NFT’ler sunar. Buna ek olarak, InQubeta deflasyonist bir tokenomik model izleyerek, işlem vergilerinin bir yüzdesinin yanan tokenlere ve özel ödül havuzlarına tahsis edilmesiyle, potansiyel olarak kıtlığı ve fiyat artışını teşvik eder.

Dahası, ekibin açıklamalarına göre InQubeta, güvenliği ve ölçeklenebilirliği ile bilinen köklü ve başarılı bir ekosistem olan Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiştir. Bu entegrasyon, InQubeta’ya güçlü bir temel ve Ethereum ağı içinde çok çeşitli merkezi olmayan finans (DeFi) fırsatlarına erişim sağlar.

Litecoin ve InQubeta

İddialara göre Litecoin’in tüm zamanların en yüksek hashrate’i ve InQubeta’nın yükseliş ivmesi hem yatırımcılar hem de kurumlar arasında heyecan yaratıyor. Litecoin’in artan hashrate’i, ağın gücünü ve merkezsizliğini göstererek onu uzun vadeli yatırım için cazip bir seçim haline getiriyor olabilir.

Aynı zamanda, ekibin iddiasına göre, InQubeta’nın satış öncesi başarısı ve kurumsal ilgi, token’ın yapay zeka endüstrisini değiştirme ve benzersiz yatırım fırsatları sunma potansiyelini vurguluyor olabilir. Ekibin iddialı açıklamasına göre bugün satın alınabilecek en iyi kripto paraları arayan yatırımcılar, her iki tokenin de potansiyel büyüme beklentilerini ve olumlu temellerini göz önünde bulundurarak Litecoin ve InQubeta’yı değerlendirebilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.