Okuma Süresi: 3 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Litecoin (LTC) 30 Haziran’da 100 $ sınırını aştı. Bu arada, XRP (XRP) 4 Temmuz’da 0,49 $’dan işlem gördü ve 24 saat içinde birikmiş kazançların %1,5’ini kaydetti. Litecoin (LTC) ve XRP’nin (XRP) bu güç gösterisine rağmen, VC Spectra’nın (SPCT) 0,011 dolara yaklaşırken dikkat çektiği iddia ediliyor. Yapılan açıklamalara göre platform, özel/tohum satışını başlattıktan iki hafta sonra 2,4 milyon dolar topladı.

XRP (XRP) 1 Dolara Ulaşacak Mı?

Bu hafta, XRP (XRP) grafiklerde cesaret verici gelişmeler kaydederek 0,53 $’a ulaşabileceğine dair iyimserliğe yol açtı. XRP’nin (XRP) fiyatı son 24 saat içinde %0,30 düşerek 0,48 dolardan işlem görmesine rağmen ihtimallere meydan okurken, Salı günü XRP (XRP) 0,49 dolardan işlem gördü. Bir kripto ticaret uzmanı olan Michaël van de Poppe’ye göre, XRP (XRP) 0,53 doları hedeflemeden önce hala daha fazla onaya ihtiyaç duyuyor olabilir.

Yapılan açıklamalara göre Michaël analizini 2 Temmuz’da Twitter’da paylaşarak XRP’nin (XRP) net bir yapı sergilemediğini belirtti. Bunun bir trendin tersine dönmesi mi yoksa yalnızca geçici bir hareket mi olduğunu belirlemek için henüz çok erken olduğunu yineledi.

XRP’nin sahibi olan açık kaynak teknoloji şirketi Ripple, geleceğini etkileyebilecek bir davayla boğuşmaya devam ediyor. Dava Ripple’ın lehine sonuçlanırsa, XRP (XRP) fiyatı yükselebilir.

Litecoin (LTC) 100$’ı Aştı, Daha da Yükselecek mi?

2 Temmuz’da Litecoin (LTC) tokenı 106$’dan işlem görerek geçtiğimiz hafta yaklaşık %20’lik bir artış gösterdi. Yükseliş, gelişen hash oranına ve 2 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanan yaklaşan yarılanma olayına bağlandı. Yine de birçok yatırımcı Litecoin’in (LTC) yarılanmadan sonra dikkat çekici fiyatını koruyup korumayacağını merak ediyor. Etkinlik, yeni token çıkarma oranlarında %50’lik bir düşüşü tetikleyecek ve piyasa için yeni tokenların üretilme hızını yavaşlatacak.

Litecoin’in (LTC) yılın büyük bölümünde gösterdiği olağanüstü performansa rağmen, bazı göstergeler hafta sonu düşüşe geçtiği için bir düzeltmenin eşiğinde olabilir. Son 24 saatin verileri, Litecoin’in (LTC) %0,07’lik hafif bir düşüşle 107$’dan işlem görmesiyle yatırımcı faaliyetlerinin azaldığını gösteriyor. Analistler düşüş eğiliminin devam edeceğini ve Litecoin’in (LTC) %-1,75 oranında gerileyerek Ağustos başında 105,83 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Yatırımcılar Litecoin’e (LTC) yatırım yapma konusunda heyecanlı olsa da, VC Spectra’nın (SPCT) da önemli kazançlar sunabileceğini iddia ediliyor.

VC Spectra’nın (SPCT) 0,011 Dolarlık Değeri

Yapılan açıklamalara göre VC Spectra’nın halka açık ön satışının 1. Aşaması neredeyse %68 oranında satıldı ve SPCT token hala 0,008 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, ön satış tamamlanmadan önce iddialara göre 10 katlık bir artışı temsil eden 0,08 $’lık bir lansman fiyatına ulaşması bekleniyor.

VC Spectra (SPCT), blok zinciri ve fintech dünyasını dönüştüren lider bir merkezi olmayan hedge fonu olarak tanımlanıyor. Belirsizlikleri azaltmak için sağlam risk yönetimi stratejileri ile sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı benimsediklerini ifade ediyorlar. VC Spectra, kullanıcılara çok çeşitli kârlı blok zinciri girişimlerine erişim sağladıklarını belirtiyor.

VC Spectra (SPCT) platformu yatırımcılarına, daha fazla fırsat sunulacağı da ifade ediliyor. VC Spectra ön satışın 2. Aşamasına ilerlerken, %37,5 oranında ölçeklenerek 0,011$ gibi dikkat çekici bir değere ulaşması bekleniyor.

VC Spectra (SPCT) tokenı (SPCT) deflasyonist modele sahip standart bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Token dolaşımını kolaylaştıran bir yakma mekanizmasına sahip. SPCT token, VC Spectra ekosisteminde sorunsuz merkezi olmayan ticaret, işlem ücretleri, takas ve varlık yönetimi sağlar.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.