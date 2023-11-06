Lido Finance ETH, BNB, L2 Scroll ve Avalanche’ı Ekliyor, NUGX için Sırada Ne Var? 

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Lido Finance, LayerZero aracılığıyla wstETH’i Ethereum L2, BNB Chain ve Avalanche’a entegre etti ve LayerZero’nun raporuna göre wstETH bir Omnichain Fungible Token (OFT) olarak işlev görecek. Öte yandan, canlı bir topluluğu teşvik etme ve özellikle az gelişmiş bölgelerde somut değer sunma taahhüdüyle NuggetRush (NUGX) dinamik bir pazar yeri ve sürükleyici bir oyun sunuyor.

Lido Finance, LayerZero ile wstETH Entegrasyonunu

26 Ekim 2023’te Lido Finance, LayerZero’yu kullanarak Ethereum L2 Scroll, BNB Chain ve Avalanche (AVAX) içine sarılmış Ethereum’u (wstETH) dahil etti. LayerZero tarafından hazırlanan bir rapora göre, wstETH bu entegrasyon tarafından desteklenen bir Ominichain Fungible Token (OFT) olarak çalışacak.

LayerZero, Lido’nun wstETH’ini, yaygın olarak benimsenmesi ve stETH ile DeFi uyumluluğu göz önüne alındığında mükemmel bir uyum olarak buldu. Ayrıca, bu gelişme Lido’nun birden fazla zincire yayılma eğilimiyle de uyumlu görünüyordu. Bir Likit Staking Türevi (LSD) projesi olan Lido, sektördeki liderlik yetkisini artırdı.

Örneğin, DeFiLlama’nın son verilerine göre, LSD’nin Toplam Kilitlenmiş Değer (TVL) sıralamasında Lido, son 30 günde %17,58’lik bir büyümeyi temsil eden 15,97 milyar $’lık TVL ile en üst sırada yer alıyor.

TVL’deki artış, ekosisteme daha fazla likidite girmesi anlamına gelir ve piyasa oyuncularının güvenini artırır. Öte yandan, TVL’deki bir düşüş, protokole sermaye tahsis edilmesine karşı bir uyarı görevi görür.

Dune Analytics verileri, farklı Ethereum köprülerindeki wstETH likidite havuzlarının son zamanlarda büyük ilgi gördüğünü gösterdi. Örneğin, Arbitrum (ARB), Loopring ve Optimism (OP) aracılığıyla köprülenen wstETH ve stETH, Ekim 2022’den bu yana büyüdü.

NuggetRush (NUGX) Umut Verici Yatırım Potansiyeli

NuggetRush (NUGX), oyna-kazan (P2E) meraklıları ve NFT hayranları için topluluk destekli bir blok zinciri oyunu olarak tanımlanıyor. Geleneksel meme coinleri ve P2E oyunlarının aksine, bu proje güçlü bir topluluk oluşturmaya ve az gelişmiş bölgeleri hedefleyerek gerçek dünya değeri sunmaya odaklanmakta.

NuggetRush (NUGX) merkezinde dinamik bir pazar yeri ve sürükleyici bir oyun sunarak yatırımcıların pasif gelir elde etmesini sağlar.

Meme coinler, operasyonlarında ileri teknolojiden yararlanarak somut fiziksel dünya faydaları sunacak şekilde gelişmiştir. Bu dinamik alana en son girenler arasında NuggetRush (NUGX) yer almaktadır.

İddialara göre NuggetRush, NUGX’in benzersiz ekosisteminden heyecan duyan yatırımcıları çekerek heyecan verici bir oyun ve olası kazanç artışı sunuyor.

Özellikle, topluluk destekli bir P2E blok zinciri oyunu olan NuggetRush (NUGX), oyun ve finansı sorunsuz bir şekilde entegre ediyor olabilir. Bu meme coin, kripto para birimleri, altın madenciliği ve gelişmiş oyun unsurlarını içeren çok yönlü bir ağ sunmakta. Bu özellikler iddialara göre NuggetRush’ı (NUGX) şu anda yatırım yapılabilecek kriptolardan biri haline getirmekte.

Ethereum (ETH) blok zincirinde barındırılan NuggetRush (NUGX), gelişmiş güvenlik, şeffaflık ve çeşitli oyun fırsatları sunmaktadır.

Şu anda, NuggetRush’ın kripto ICO’su, ön satışının 2. Aşamasında işlem görüyor ve NUGX tokenleri 0,012 $ değerinde. Yatırımcılar, değeri 0,020 $’lık liste fiyatına doğru yükselmeden ve erken yatırımcılar için büyük kazançlar yaratmadan önce NUGX’i değerlendirebilir.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.