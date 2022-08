League of Kingdoms, blok zincirinde free to play bir MMO savaş strateji oyunudur.

League of Kingdoms, blok zincirinde free to play bir MMO savaş strateji oyunudur. League of Kingdoms’ın ana oyun modeli, geleneksel 4x RTS’ye (Gerçek zamanlı strateji) benzer, ancak blok zincir teknolojisi ile destekleniyor ve sahiplik, oyunun temel kavramlarının merkezinde yer alıyor.

League of Kingdoms Arena (LOKA) Nedir?

Oyuncular, oyunu oynamak için kripto para birimleriyle ilgili önceden herhangi bir deneyime veya bilgiye ihtiyaç duymazlar ve NFT’lere dönüştürülebilecek kaynakları toplamak için Arazi NFT’lerine sahip olmaları gerekmez. LOKA tokenın benimsenmesiyle, oyuncular oyun platformunda etkin bir şekilde sahiplenebildiği, önerebildiği, oy kullanabildiği ve kazanabildiği için League of Kingdoms daha fazla oyuncu benimsemesi ve etkinleştirme yapabilecek.

LOKA, League of Kingdoms’ın yerel yönetim tokenıdır ve League of Kingdoms oyun serisinde para birimi olarak kullanılacak ve paketler, görünümler, mallar gibi tüm oyun içi mağaza satın alımlarında kullanılacaktır. LOKA tokenı, gelecek Drago ve Skin NFT’leri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere özel NFT varlıkları oluşturmak, yükseltmek ve elde etmek için bir NFT güçlendirici olarak kullanılacaktır. LOKA tokenı, oyunun gelecekteki özelliklerini, politikalarını, içeriğini veya parametrelerini belirlemek için zincir üstü yönetim tekliflerini önermek ve oylamak için de kullanılacaktır. Son olarak, LOKA tokenı, oyun içi rekabeti oynayarak veya özel görevleri gerçekleştirerek de kazanılabilir.

Chan Lee, League of Kingdoms’ı (LOKA) yaratan blok zinciri tabanlı bir oyun geliştirme şirketi olan NOD Games’in CEO’su (CEO) ve kurucu ortağıdır.

LOKA Coin Nereden Alınır?

LOKA Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. LOKA Coin; Binance platformunda LOKA/BTC, LOKA/USDT, LOKA/BNB ve LOKA/BUSD paritelerinde işlem görüyor. LOKA Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 0,60 dolardan alım satım işlemi görüyor.

LOKA satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de LOKA Coin satın alabilirsiniz. LOKA/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. LOKA/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından LOKA Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.