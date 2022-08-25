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Birkaç aydır LUNA ismini duyan çok sayıda yatırımcının adeta içi ürperiyor. Kripto paraların en zor dönemlerinden birine Terra sebep olmuştu. Halen daha onun dolaylı etkilerinin piyasa üzerindeki baskısını yaşıyoruz. ABD kripto paralara karşı çok daha proaktif adımlar atıyor. SEC daha fazla şirkete soruşturma açıyor ve tüm kurumlar henüz yasal çerçeve oluşmamış olmasına rağmen üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor.

Binance Terra Classic Duyurusu

Binance bugün 16:30’da Terra Classic yatırımcılarının heyecanla beklediği duyuruyu paylaştı. Buna göre 9.109.990’ıncı blok yüksekliğinde gerçekleşecek ağ yükseltmesi platform tarafından da desteklenecek. Tahmini olarak 27 Ağustos saat 01:00’da (Türkiye saatiyle) bu yükseltmenin başlaması bekleniyor. Binance ise 00:00’da para yatırma/çekme işlemlerini kısa süreliğine duraklatacak. LUNC paritelerinde işlem yapan kullanıcılar için bir kesinti söz konusu olmayacak. Binance hesaplarında LUNC bulunduran tüm kullanıcılar için ilgili tüm teknik gereksinimleri Binance üstlenecektir.

İşlemlerin yeniden açılacağı tarih veya saatle ilgili bir bilgi bulunmuyor. Ağın istikrarlı çalıştığına kanaat getirildiğinde Binance işlemleri yeniden aktifleştirecek.

Terra Classic Yükseltmesinin Detayları

3568 ve 4095 numaralı tekliflerin hayata geçirilmesi için v0.5.21 yükseltmesi geliyor. Teklif 3568 ağdaki işlemlerden %1,2 oranında vergi kesilmesini öneriyor. 4095 numaralı teklif ise yeniden yetkilendirmeyi ve paylaştırmayı etkinleştirir. Terra Classic terk edildiğinden bu yana bir grup ağı ayakta tutmak için mücadele ediyor. Etkinleştirilen vergi yakılarak uzun vadede LUNC arzının azaltılması hedefleniyor. Ancak ekosisteminde çok az protokol kaldığı için pek başarılı olabilecek gibi görünmüyorlar.

LUNC yazı hazırlandığı sırada 0,0001092 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri 718 milyon dolar civarında ve günlük işlem hacmi %44 düşüşle 84 milyon seviyesinde bulunuyor. Dolaşımda ise 6,9 trilyondan fazla LUNC tokeni bulunuyor. UST’nin 1 dolara sabitliği bozulduktan sonra sınırsız LUNA basılmış ancak UST yeniden 1 dolara sabitlenememişti. Bu durum 40 milyar dolarlık kayıpla sonuçlandı. Elinde 50 doların üzerinde fiyattan aldığı LUNA bulunan yatırımcıların parası aniden sıfırlandı. Bugün ise 50 dolarlık 1 adet LUNA sadece 0,0001092 yapıyor.

Do Kwon ve ekibi ağda hard fork yaparak Terra enkazını Terra Classic ismiyle tarihe gömdü. Mağdur yatırımcılara ise daha kıt olan yeni LUNA tokenleri dağıtıldı. Fakat bu airdrop da mağduriyetleri gidermedi. Bugün ise LUNC taraftarları kaybettikleri savaşa ikna olmayan ve cepheye dönmek isteyen askerler gibi sonunda başarısız olmaları muhtemel adımlar atıyorlar.

LUNA yazı hazırlandığı sırada 1,76 dolardan alıcı buluyor.