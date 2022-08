Play to earn bir ekosistem olan League of Kingdoms, oyuncuların oyun içi etkinlikler yoluyla gerçek gelir elde etmelerini sağlar.

League of Kingdoms (LOKA), blockchain tabanlı Massively Multiplayer Online (MMO) strateji oyunudur. Play to earn bir ekosistem olan League of Kingdoms, oyuncuların oyun içi etkinlikler yoluyla gerçek gelir elde etmelerini sağlar.

League of Kingdoms Arena (LOKA) Nedir?

Oyun sırasında kullanıcılar krallıklar kurabilir, ordular kurabilir, ittifaklar kurabilir, güç ve zenginlik için savaş alanlarında rekabet edebilir. Oyun, oyuncuya karşı çevreye (PvE), oyuncuya karşı oyuncuya (PvP) ve parti oyunu (MMO) oyun modlarını destekler.

League of Kingdoms’ın yönetim tokenı LOKA, sahiplerinin platformdaki karar verme sürecinde yer almasına, oyun içi öğeler satın almasına ve stake yoluyla kâr etmesine izin verirken, projenin DST (Dragon Soul Token) adlı yardımcı programı, ejderha benzeri oyun içi karakterler olan Drago yetiştirmek için gereklidir.

Drago, krallıklara eşlik eder ve çeşitli oyun etkinliklerine katılabilir. Platformda ERC-721 NFT’ler olarak sunulanlar, projenin kazan-kazan ekonomisinin daha da geliştirilmesi için bir temel oluşturacaklar. Bir Drago’ya sahip olmak, oyuncuların DST kazanabilmesi için bir ön koşul. Drago yetiştirmek için hem LOKA hem de DST gerekli. DST ayrıca çeşitli oyun içi yardımcı programları geliştirmek, yükseltmek ve kilidini açmak için kullanılacak.

Oyundaki tüm arazi parçaları, ERC-721 non-fungible token’lar (NFT’ler) olarak temsil edilir. Tokenize edilmiş dijital gayrimenkulün mülkiyeti, oyunculara kaynakları toplama ve para kazanma, arazileri kiralamaktan temettü alma ve proje gelirinden pay alma fırsatı sunuyor.

Sofistike bir sosyo-ekonomik ekosistem olarak League of Kingdoms, uzun vadeli sürdürülebilir refahı sağlamak için iyi düşünülmüş bir yönetim gerektiriyor. Platform, toplulukta kontrol ve değerin adil dağılımını garanti etmek için kademeli olarak DAO’ya merkezileşmeyi planlıyor. Oyun, geliştirmenin ilk aşamalarında merkezi olarak kontrol edilmesine rağmen, platformdaki karar alma süreci altyapısının geliştirilmesiyle tam topluluk liderliğindeki yönetişime ulaşmayı amaçlıyor.

Chan Lee, League of Kingdoms’ı (LOKA) yaratan blok zinciri tabanlı bir oyun geliştirme şirketi olan NOD Games’in CEO’su (CEO) ve kurucu ortağıdır. Chan Lee, Güney Kore’deki en iyi yüksek eğitim kurumlarından biri olan Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimi diplomasına sahip. Chan Lee daha önce Samsung Electronics için ürün tasarımcısı olarak çalıştı, bir fintech şirketi olan DAYLI finans grubunda yönetim kurulu üyeliği yaptı ve Güney Kore’deki flört uygulaması servis sağlayıcısı NEXTMATCH’ın kurucu ortağıydı.

LOKA Coin Yorum

LOKA token Ocak 2022’de piyasaya sürüldü. Resmi teknik incelemeye göre oyun Temmuz 2021’de piyasaya sürüldü. 2022’de platform, diğer yeni özelliklerin yanı sıra tescilli bir NFT pazarı, bir PvP arenası ve bir arazi ödül merkezi yayınlamayı planlıyor.

Yazının yayına hazırlandığı sırada 0,60 dolardan işlem gören LOKA Coin, CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin karşısında da 0.00002793 BTC ile işlem görüyor. Bunların yanı sıra 15,187,073 USD işlem hacmi ile piyasa değeri açısından 675. sırada yer alan LOKA Coin’ın ortalama 24 saatlik işlem hacminin 5,436,280 USD olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan bu noktada LOKA token’ın 18 Haziran 2022’de 0,50 dolar ile en dip seviyeyi ve 2 Nisan 2022’de 5,37 dolar ile en yüksek seviyeyi gördüğünü belirtmekte fayda var.

LOKA Coin Nasıl Alınır?

