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Önde gelen bir kripto para borsası olan KuCoin, 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Müşterini Tanı (KYC) kimlik doğrulama kurallarını ve sistemlerini yükselteceğini duyurmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bu stratejik hamle, küresel uyumluluk gerekliliklerini benimsemeyi, daha güvenli bir ticaret ortamını teşvik etmeyi ve kullanıcı hesaplarının güvenlik düzeyini artırmayı amaçlamakta.

Yükseltilen KYC çerçevesi kapsamında aşağıdaki kilit noktalara dikkat edilmelidir:

Yeni Kullanıcılar için Zorunlu KYC: 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, yeni kaydolan tüm kullanıcılar KuCoin’in kapsamlı ürün ve hizmet paketine erişmek için KYC’yi tamamlamalıdır. Bu gereklilik, platform içinde yüksek düzeyde hesap verebilirlik ve şeffaflık sağlar.

KYC Olmayan Kullanıcılar için Sınırlı Hizmetler: KYC’ye 15 Temmuz 2023 tarihinden önce kaydolan kullanıcılar için KYC sürecinin tamamlanmaması, belirli özelliklere erişimlerini kısıtlayacaktır. Özellikle, bu kullanıcılar yalnızca Spot ticaret satış emirleri, Vadeli işlem ticareti kaldırma, Marj ticareti kaldırma, KuCoin Kazanma itfası, ETF itfası gibi hizmetleri kullanabileceklerdir. Para çekme işlemleri etkilenmeyecek olsa da, para yatırma hizmetleri mevcut olmayacaktır.

KuCoin CEO’su Johnny Lyu “Halkın borsası olarak KuCoin, kullanıcıların varlıklarının güvenliğine her zaman öncelik vermiştir. Küreselleşmiş bir borsa olarak KuCoin, çeşitli ülkelerin kripto politikalarını yakından izler ve uyumluluk gereksinimlerine saygı göstererek kullanıcılara gelişmiş varlık güvenliği sağlar. Kripto para birimi endüstrisinin gelişmesiyle birlikte, kripto yavaş yavaş bir inekten kitlesel olarak benimsenmeye doğru ilerledi. Ancak bu süreç, zincir üzerindeki varlıklarla ilgili bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

Bunun ışığında KuCoin, dünya çapındaki düzenleyici gerekliliklere uymak ve gelişmiş KYC kuralları aracılığıyla tüm kripto para kullanıcılarının varlık güvenliğini daha iyi korumak için KYC sistemimizi güçlendirdi.” dedi.

Yükseltme süresi boyunca kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve KuCoin’in kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak için yorulmadan çaba göstermeye devam edeceği de ifade ediliyor. KYC kimlik doğrulama ayarlamasıyla ilgili her türlü soru için, kullanıcıların kapsamlı bilgi için destek merkezini ziyaret etmeleri veya Telegram grubuna katılmaları veya çevrimiçi müşteri hizmetleri ekibiyle iletişime geçmeleri öneriliyor.

KuCoin hakkında:

Eylül 2017’de faaliyete geçen KuCoin, operasyonel merkezi Seyşeller’de bulunan küresel bir kripto para borsasıdır. Kapsayıcılık ve topluluk eylemi erişimine odaklanan kullanıcı odaklı bir platform olarak, 700’den fazla dijital varlık sunar ve şu anda 207 ülke ve bölgedeki 27 milyon kullanıcısına spot ticaret, marj ticareti, P2P fiat ticareti, vadeli işlem ticareti, stake etme ve borç verme sağlar.

2022 yılında KuCoin, Seri B öncesi bir tur aracılığıyla 150 milyon doların üzerinde yatırım topladı ve toplam 10 milyar dolar değerleme ile A Turu ile birlikte toplam yatırımları 170 milyon dolara çıkardı. KuCoin şu anda CoinMarketCap’e göre en iyi 5 kripto borsasından biridir. Forbes ayrıca KuCoin’i 2023’teki En İyi Kripto Borsalarından biri olarak seçti. 2022’de The Ascent, KuCoin’i meraklılar için En İyi Kripto Uygulaması seçti.

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