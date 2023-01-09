Eğer devamı gelirse bu kripto paralar için son derece olumsuz bir gelişme olacak.

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Geçtiğimiz günlerde kripto paralar konusunda ABD önemli bir adım attı ve bu karşılık bulmaya başladı. ABD’li düzenleyicilerin bankalara yaptığı uyarı, onların kripto para risklerine karşı dikkatli olmaları yönündeydi. ABD’nin en büyük bankaları kripto paralarla ilgili çalışmalar yaparken gelen bu uyarı yatırımcıları tedirgin etti.

Kripto Paralardan Uzaklaşacaklar

Metropolitan Bank bugün kripto paralar konusunda çok daha temkinli adım atacaklarını açıkladı. Ocak 2023 itibarıyla Metropolitan Bank 4 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip ve dünyanın en değerli 2541 şirketi arasında yer alıyor. Metropolitan Commercial Bank’ın holding şirketi, kripto ile ilgilenen bankalar için değişen düzenleyici ortama, sektördeki gelişmelere ve iş fırsatlarına işaret ederek bu alandan uzaklaşacak.

Metropolitan Commercial Bank bilançosunda kripto tutmuyor ve müşterilerine kripto varlıkları pazarlamıyor ya da satmıyor. Banka yaptığı açıklamada, kripto odaklı çalışmalardan uzaklaşmanın kendileri için minimum düzeyde mali etki doğuracağını söyledi. Firmanın toplam gelirlerinin %1,5’ini ve toplam mevduatlarının %6’sını oluşturan kripto ile ilgili dört aktif kurumsal müşteri bulunuyor.

Metropolitan Commercial Bank Başkanı ve CEO’su Mark DeFazio konuyla ilgili şunları söyledi;

“Kripto ile ilgili müşteriler, varlıklar ve mevduatlar hiçbir zaman şirketin işinin önemli bir bölümünü temsil etmedi ve şirketi hiçbir zaman önemli finansal risklere maruz bırakmadı”.

Banka müşterilerine banka kartı, ödeme ve hesap hizmetleri sunuyor ve ödenmemiş herhangi bir kredisi bulunmuyor. Kripto alanındaki 4 müşteriyle ilişkiler yıl sonuna kadar sona erdirilecek.

Kripto Paralar İçin Kötü

JPMorgan, Fidelity ve daha niceleri kripto para alanında çok daha ileri adımlar atıyor. Müşterilerine kripto para takas ve saklama hizmeti sunan Fidelity dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri ve trilyonlarca dolar yönetiyor. Bunların kripto paralarla ilgilenmesi Bitcoin ve diğerleri için ne kadar olumluysa ondan vazgeçmeleri de piyasada o denli negatif etki oluşturabilir. Bundan dolayı Metropolitan tarafından atılan adımın diğerler bankalar tarafından atılması önemli bir risktir.

Öte yandan regülasyonların henüz olgunlaşmamış olması, düzenleyicileri kripto alanında faaliyetler yürüten bankalar konusunda endişelendiriyor. 2023 yılında kripto paralara özel çıkarılan yasaların bu sektöre hem meşruiyet hem de güven getirmesi umuluyor. Bu olursa kurumsal yatırımcıların kripto alanında daha cesur adımlar attığını görebiliriz.