  • CoinTürk
  •   Kriptonun En Büyüğü Digital Currency Group Mahkemede! İşte Son Gelişme!

Kriptonun En Büyüğü Digital Currency Group Mahkemede! İşte Son Gelişme!

Özet

  • - Kripto para devi DCG, Gemini borsasının kurucuları tarafından dava edilmişti.
  • - Alt şirketi Genesis iflas ettiği için aralarında borç ilişkisi de bulunan DCG yoğun eleştirilere maruz kaldı.
  • - DCG bugün davanın itibar zedeleme amacı taşıdığını söyleyerek reddini istedi.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
20:50
10 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Endüstrideki birçok popüler markanın arkasındaki çatı şirket Digital Currency Group ve zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan kripto kışı kripto kredilerin çökmesiyle tetiklendi. 2021 boğasını körükleyen neden son ayı piyasasının da ateşleyicisi oldu. Şimdi DCG alt şirketi Genesis’in iflası nedeniyle mahkemelik.

DGC Mahkemeye İtiraz Ediyor

Digital Currency Group, kripto borsası Gemini’nin firmaya ve kurucusu Barry Silbert’e karşı açtığı davanın reddini isteyen bir dilekçe sundu ve Temmuz ayında açılan davayı itibari suikastı olarak yorumladı.

İkiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan Gemini, DCG iştiraki Genesis’in kripto borsasının müşterilerine borçlu olduğu para nedeniyle Silbert ve DCG’ye dava açtı. 2022’de kriptoyu kasıp kavuran kredi krizinden önce, Genesis ve Gemini borsanın Earn müşterileri için birlikte çalışıyordu. Borsa kullanıcıları Earn kazançlarının Gemini tarafından temin edildiğini düşünürken Gemini de müşteri varlıklarını Genesis’e emanet ediyormuş.

Genesis’in alacakları iflas ettiği için Gemini müşterilerinin parası da 3AC gibi kumarbazların elinde buhar oldu.

Genesis İflası ve DCG

Gemini’nin şikayetinin kritik bir bileşeni DCG ve Silbert’in geçen yılın yaz aylarında yapılan bir toplantıda Winklevoss kardeşlere DCG’nin Genesis bilançosunda 3AC çöküşünün neden olduğu 1,1 milyar dolarlık deliği kapattığına dair güvence verdiği iddialarıyla ilgilidir. DCG’den bir temsilci alt şirketlerinden olan CoinDesk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Dava özünde, Winklevoss’un DCG ve Barry Silbert’e karşı yıllardır sürdürdüğü halkla ilişkiler kampanyasının bir devamı niteliğindedir ve suçu kendi kötü yönetimlerinden saptırmaya yöneliktir”.

Mahkeme Genesis’e ödeme planı için son tarih olarak 16 Ağustos’a kadar süre vermişti. Daha önceki son süre 2 Ağustos tarihinde sona erdi ve taraflar uzlaşamadı. Genesis iflas etmeden önce DCG yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım arayışına girmiş ancak başarılı olamamıştı.

Olası zincirleme iflas Grayscale dahil birçok milyar dolarlık kripto şirketini riske edeceği için piyasada büyük bir çöküşe neden olabilir. Bu yüzden kripto yatırımcıları DCG ve Genesis hakkındaki her gelişmeyi sıkı biçimde takip ediyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Fransa’da Kripto Düzenlemeleri: Değişiklikler 2024’te Yürürlüğe Giriyor
Fransa’da Kripto Düzenlemeleri: Değişiklikler 2024’te Yürürlüğe Giriyor
Salame İtirafçı Olacak! En Büyük Kripto Dolandırıcılığının Gizem Perdesi Aralanıyor!
Salame İtirafçı Olacak! En Büyük Kripto Dolandırıcılığının Gizem Perdesi Aralanıyor!
Son Dakika: DCG Soruşturma İddiaları! Kripto Paraları Zor Günler Bekliyor!
Son Dakika: DCG Soruşturma İddiaları! Kripto Paraları Zor Günler Bekliyor!
Son Dakika: Gizem Çözüldü, Şimdi İtiraf Etti! Ses Getiren Kripto Davası!
Son Dakika: Gizem Çözüldü, Şimdi İtiraf Etti! Ses Getiren Kripto Davası!
Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu
Elizabeth Warren Kripto Para Birimleri ve Vergi Raporlama için IRS’e Başvurdu
Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!
Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!
Son Dakika: Worldcoin’e Soruşturma! WLD Token Risk Altında!
Son Dakika: Worldcoin’e Soruşturma! WLD Token Risk Altında!
Japonya’daki Kripto Endüstrisi Vergi Düzenlemesi İstiyor
Japonya’daki Kripto Endüstrisi Vergi Düzenlemesi İstiyor
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023