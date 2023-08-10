Endüstrideki birçok popüler markanın arkasındaki çatı şirket Digital Currency Group ve zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan kripto kışı kripto kredilerin çökmesiyle tetiklendi. 2021 boğasını körükleyen neden son ayı piyasasının da ateşleyicisi oldu. Şimdi DCG alt şirketi Genesis’in iflası nedeniyle mahkemelik.

DGC Mahkemeye İtiraz Ediyor

Digital Currency Group, kripto borsası Gemini’nin firmaya ve kurucusu Barry Silbert’e karşı açtığı davanın reddini isteyen bir dilekçe sundu ve Temmuz ayında açılan davayı itibari suikastı olarak yorumladı.

İkiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan Gemini, DCG iştiraki Genesis’in kripto borsasının müşterilerine borçlu olduğu para nedeniyle Silbert ve DCG’ye dava açtı. 2022’de kriptoyu kasıp kavuran kredi krizinden önce, Genesis ve Gemini borsanın Earn müşterileri için birlikte çalışıyordu. Borsa kullanıcıları Earn kazançlarının Gemini tarafından temin edildiğini düşünürken Gemini de müşteri varlıklarını Genesis’e emanet ediyormuş.

Genesis’in alacakları iflas ettiği için Gemini müşterilerinin parası da 3AC gibi kumarbazların elinde buhar oldu.

Genesis İflası ve DCG

Gemini’nin şikayetinin kritik bir bileşeni DCG ve Silbert’in geçen yılın yaz aylarında yapılan bir toplantıda Winklevoss kardeşlere DCG’nin Genesis bilançosunda 3AC çöküşünün neden olduğu 1,1 milyar dolarlık deliği kapattığına dair güvence verdiği iddialarıyla ilgilidir. DCG’den bir temsilci alt şirketlerinden olan CoinDesk’e yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Dava özünde, Winklevoss’un DCG ve Barry Silbert’e karşı yıllardır sürdürdüğü halkla ilişkiler kampanyasının bir devamı niteliğindedir ve suçu kendi kötü yönetimlerinden saptırmaya yöneliktir”.

Mahkeme Genesis’e ödeme planı için son tarih olarak 16 Ağustos’a kadar süre vermişti. Daha önceki son süre 2 Ağustos tarihinde sona erdi ve taraflar uzlaşamadı. Genesis iflas etmeden önce DCG yaklaşık 800 milyon dolarlık yatırım arayışına girmiş ancak başarılı olamamıştı.

Olası zincirleme iflas Grayscale dahil birçok milyar dolarlık kripto şirketini riske edeceği için piyasada büyük bir çöküşe neden olabilir. Bu yüzden kripto yatırımcıları DCG ve Genesis hakkındaki her gelişmeyi sıkı biçimde takip ediyor.