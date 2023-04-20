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Kripto Yasasında Sil Baştan! Bitcoin ve Diğerlerini Neler Bekliyor?

Kripto paralar gündemiyle yapılan duruşmada dikkat çeken detaylar neler?
01:15
20 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son 2 gündür ABD’li siyasiler kripto para gündemiyle toplanıyor. Bugün de stablecoinler özelinde bir duruşma yapıldı. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler komitesi dün erken saatlerde duyurduğumuz üzre alanında uzman 5 ismi dinleyecekti. Bugünkü duruşma stablecoin mevzuatıyla ilgili daha fazla detay içeriyordu.

Kripto Para Yasası

ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyeleri Çarşamba günü dikkatleri stablecoinlere çevirdi. FSC üyesi Maxine Waters, Cumhuriyetçilerin Stablecoin TRUST Act adlı ara seçimler öncesinde geçen yıl başlamadan biten bir yasa tasarısında değişiklikler yapmasının ardından milletvekillerinin “sıfırdan başladığını” öne sürdü. Milletvekillerinin stablecoin yasası çıkarma konusundaki en son girişiminin henüz akılda kalıcı bir adı yok. Temsilci Stephen Lynch son bankacılık krizinin dijital varlıkları geleneksel finanstan uzak tutma ihtiyacına dikkat çektiğini söyleyerek tartışılan mevzuatı eleştirdi.

“Kripto varlıklarını bankacılık sistemimizden ayırmamız gerektiğine kesinlikle inanıyorum ve bu tasarı tam tersini yapıyor. Son banka operasyonları bize bir şey öğrettiyse, o da gölge bankacılık ürünlerinin, özellikle de stablecoinlerin FDIC sigortası olmadan mevduat benzeri ürünler çıkarmasına izin verme tehlikesidir.”

Aynı zamanda Lynch, kripto borsası FTX‘in çöküşünün “kurtarıcı lütuflarından” birinin geleneksel finansal sisteme yayılmaması olduğunu söyledi ve kripto “çitle çevrili” olmasaydı yatırımcılar için daha geniş çapta kayıplar meydana geleceğini söyledi. Düzenleme konusundaki yüksek profilli oturum, bazı Komite üyelerinin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’i dijital varlıklar sektörüne yaklaşımı konusunda sorgulamasından bir gün sonra gerçekleşti. Komite üyeleri, “ödeme stablecoin ihraççıları için gereklilikler sağlayacak” ve “dijital dolar araştırmalarını” teşvik edecek 72 sayfalık taslak mevzuatı gözden geçirecekti.

Stablecoin Düzenlemesinin Geleceği

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’ndan (DFS) Müfettiş Adrienne Harris, Columbia Business School’da Yardımcı Doçent Austin Campbell ve Tüketici Raporları Finansal Adalet Direktörü Delicia Reynolds Hand duruşmada hazır bulundu. Geçtiğimiz Haziran ayında DFS, eyaletteki stablecoin ihraççıları için temel kriterleri özetleyen stablecoin’lerle ilgili düzenleyici kılavuz yayınladı. Düzenleyici kurum, Paxos’un Binance markalı stablecoini BUSD’nin ihracını denetledi ve Paxos’u Şubat ayında token ihracını durdurmaya yönlendirdi. Harris’e eyaletin düzenleyici süreci hakkında sorular yönelten Waters, New York’un stablecoinleri düzenlemek için bir çerçeveye sahip olduğunu bilmenin kendisini “biraz şaşırttığını” söyledi.

Duruşmada kripto para endüstrisini savunacak isimler de yer aldı. Blockchain Derneği Baş Politika Sorumlusu Jake Chervinsky Komite huzuruna çıkmadan önce, “farklı stablecoin türlerinin farklı düzenleme türlerini hak ettiğini” ve “Amerika Birleşik Devletleri’nin CBDC başlatmak yerine stablecoinleri desteklemesi gerektiğini” savunan yazılı ifadesini paylaştı.

Komite’nin duruşması, Terra’nın UST stablecoin’i ve kardeş token’ı LUNA’nın çöküşünden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşiyor. TerraUSD’nin feci şekilde yok olması, geçtiğimiz Mayıs ayında yatırımcıların 40 milyar dolar kaybetmesine neden oldu. UST ve FTX çöküşleri ABD’li siyasilerin kripto paralara karşı olan negatif bakışını güçlendirdi.

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