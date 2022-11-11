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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto varlıklar giderek daha popüler olmaya devam ediyor. Birçok yatırımcı bu alana yöneldi ve kripto dünyasını daha da genişletti. Ancak kripto varlıkların üretimi, saklanması ve ticareti sırasında çok yüksek enerji harcanıyor oluşu çevre dostu yatırımcıların bu dünyaya karşı mesafeli durmasına ve tepki göstermelerine neden oldu. Sektördeki bu sorunu tespit eden üreticiler de çevre dostu projeler aracılığıyla karbon ayak izini sınırlamayı planlıyorlar.

Çevre dostu coinler, kripto varlık dünyasının en son trendlerinden biri olarak hayatımıza girdiler. İnandıkları daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya ideali doğrultusunda projeler üretiyorlar. Bu makalede çevreci coinler inceleniyor. Nasıl çalıştıkları, amaçlarının ne olduğu ve neden bu kadar önem arz ettiklerini anlatılmaya çalışıyor.

Çevreci 7 Coin

IMPT – 2022 Yılının Çevre Dostu Kripto Para Birimi

Chia – Piyasanın Popüler Çevreci Coini

Tezos – Düşük Karbon Ayak İzine Sahip Coin

Avalanche – Yüksek Verimli Çevre Dostu Coin

Solana – Enerji Tüketimini Düşük Tutan Coin

Algorand – Sektördeki Çevreci Coin

Flow – NFT Üreticileri İçin Düşük Enerji Tüketen Coin

Hazırlanan listede 2022 yılındaki en popüler, en çevre dostu kripto varlıkların sıralandığı ifade ediliyor. Yazının devamında bu listedeki kripto coinler ve onların arkalarındaki projeler detaylı bir şekilde inceleniyor.

IMPT – 2022 Yılının Çevre Dostu Projesi

Yapılan araştırmalar ve incelenen değerlendirmeler sonucunda 2022 yılının en çevre dostu kripto coin projesinin IMPT olduğu iddia ediliyor. Bu proje, doğayı korumayı kendisine temel amaç olarak edinmiş bir yapılanmadır ve yatırımcılarına karbon ofset programına dahil olma imkanı tanır.

Bilgisi olmayanlar için basitçe anlatmak gerekirse karbon kredileri, şirketlerin devletin belirlediği yasal sınırlar dahilinde üretebileceği karbon salınım oranıdır. Bu krediler şirketler arasında takas edilebilebilir. Örneğin fazla karbon salınımı olan bir şirket düşük olan başka bir şirketin bu kredisini satın alıp ceza ödemekten kurtulabilir. Cezanın yanı sıra hükümetlerin belirlediği yasal sınır da aşılmamış olur ve karbon salınımı kontrol altında tutulmuş olur.

Peki bu karbon kredilerinin IMPT projesi ile olan bağlantısı nedir? IMPT projesi sayesinde bireyler bu karbon kredilerini satın alabilirler ve bu sayede karbon salınımını sınırlamış olurlar. Tabii ki bu satın alım yalnızca çevre koruma için değil maddi kazanç olarak da hayata döner.

Satın alacağınız IMPT tokenlerini kripto işlemlerinde takas edebilir, alım-satım işlemleri için kullanabilirsiniz. Ekibin iddialarına göre böylece çevreyi korurken maddi kazanç da sağlamış olursunuz. Ayrıca bu IMPT tokenleri aracılığıyla NFT’ler oluşturabilir ve karbon kredisi takasının önüne geçebilirsiniz. Böylece NFT’ye dönüşen karbon kredilerinin kullanım imkanı kalmaz ve de hükümetin belirlediği resmi karbon salınım miktarının altına düşülmesini sağlayabilirsiniz.

Yapılan açıklamalara göre şu an ön satışta bulunan IMPT altcoinin güncel piyasa değeri 0,023 dolar olarak belirlendi. Ancak bir sonraki ön satış için belirlenen değer 0,028 dolar olacak. Çok büyük bir artış oranı gibi görünmese de projenin büyüklüğü ve taşıdığı amaç sayesinde önemli kazanç getirmesi planlanıyor.

Chia – Piyasanın Popüler Çevreci Coini

Yapılan araştırmalar sonucunda 2022 yılının en popüler çevre dostu kripto paralar listesinde Chia’nın (XCH), en popüler coinlerin başında geldiği ifade ediliyor. Bitcoin ve Ethereum’a iyi bir alternatif olmayı hedefleyen Chia’nın native tokeni olan XCH, çok daha az enerji tüketerek bu yolda çevre dostu bir şekilde ilerliyor.

Projenin çalışma prensibi ise şu şekilde ilerliyor: Her yatırımcının sabit disklerinden 10 gb boyutunda bir alan kullanılır. Bu alanların yardımıyla düşük enerji tüketilir ve ağdaki doğrulama işlemleri gerçekleştirilir. Chia’nın açıkladığı resmi rakamlara bakılacak olursa bu yöntem sayesinde Bitcoin’den 500 kat daha az enerji harcanıyor ve daha yaşanılabilir bir çevre için hizmet ediliyor.

Projenin ne kadar popüler olduğuna bir örnek olarak ise 2022 yaz aylarında yakaladığı boğa sezonu örnek gösteriliyor. Açıklamalara göre birçok yatırımcının dikkatini çeken ve büyük destek gören bu proje, yüzde 110 oranında bir artış gösterdi ve yatırımcısını hem maddi hem de manevi anlamda tatmin etmeyi başardı.

İlerleyen yıllarda daha çok ilgi toplaması beklenen Chia, yazar Bram Cohen tarafından oluşturulan akademik dergide gelecek yılların en iyi projelerinden biri olarak adlandırılıyor. Hatta kripto dünyasını tamamen çevre dostu bir hale sokması bekleniyor.

Tezos – Düşük Karbon Ayak İzine Sahip Coin

Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu üretilen sera gazlarının karbondioksit cinsinden hesaplanmasına verilen addır. Kripto piyasası da özellikle üretim aşamasında ciddi miktarda karbon salınımına neden olur. İşte Tezos (XTZ) bu soruna bir çare olmayı hedeflemektedir.

Tezos, Ethereum benzeri bir kripto blok zinciridir. Ancak Ethereum’un aksine bu blok zincir üzerinde yapılan işlemler çoğaldıkça harcanan enerji miktarı düşmektedir. Bu sayede ne kadar işlem yapılırsa yapılsın açıklamalara göre karbon salınımı yüksek seviyelere ulaşamayacak. Bu verilerin takibi ise bağımsız bir denetim kurumu olan PricewaterhouseCoopers tarafından yapılmaktadır. Firmanın açıkladığı rakamlara göre tüm Tezos ağı toplamda 17 insanın harcadığı oranda bir karbon salınımı yapmakta ve bu yönüyle son derece çevreci bir hizmet sunmaktadır.

Tezos platformunun yerel tokeni olan XTZ, çevreci coinler arasında çok tercih edilen bir coin olarak lanse ediliyor. Son olarak güncel piyasa değeri 1,45 dolar olan XTZ’nin 1,3 milyar dolarlık market hacmine sahip olduğu ve günlük 27 milyon dolarlık bir hareketliliği de yatırımcı tarafından bu projenin ne kadar çok destek gördüğünün belirtiliyor.

Avalanche – Yüksek Verimli Çevre Dostu Coin

Piyasadaki en çevreci coinler arasında bulunduğu iddia edilen Avalanche (AVAX), bağımsız firmalar tarafından yapılan araştırmalara göre Bitcoin’in yüzde 0,0005 oranında bir enerji harcamaktadır. Bu özelliğiyle kripto para piyasasındaki en çevre dostu coinlerden biri olan AVAX, bir senede yalnızca 46 hane kadar bir karbon salınımı oluşturur.

Son dönemde düşüş trendinde olan AVAX coini bu yönüyle rakiplerinin gerisinde kalmış gibi gözüküyor olsa da sektördeki analistler tarafından uzun vadede çok mantıklı bir yatırım aracı olarak gösteriliyor. Özellikle çevre dostu yapısı sayesinde ilerleyen süreçte çok daha fazla yatırımcı toplaması bekleniyor.

Solana – Enerji Tüketimini Düşük Tutan Coin

Çevreci coinler arasında dikkat çeken coinlerden bir diğeri Solana’dır. Ölçeklenebilir yapısı sayesinde çevre dostu bir üretimi olan Solana (SOL), sektördeki en büyük iki coin olan Bitcoin ve Ethereum’a göre çok daha düşük enerji harcar. Bu özelliğiyle geçtiğimiz yılın en popüler coinlerden biri olmayı başaran SOL, bu başarısını 2022 yılında da devam ettirdi.

Solana’nın en büyük vaatlerinden biri olan düşük enerji tüketimi, istatistikler aracılığıyla kanıtlanmış durumdadır. Firmanın açıkladığı verilere göre Solana ağındaki herhangi bir işlem yalnızca üç adet Google araması kadar enerji harcamaktadır. Bu istatistik göz önüne alındığında Solana, kripto para piyasasındaki en çevre dostu proje olmayı başarıyor gibi görünüyor.

Solana’nın bir diğer artısı da tamamen şeffaf yapıda olmasıdır. Firmanın resmi sitesine girdiğiniz zaman tüm enerji harcamaları açık şekilde sunulmaktadır. Tüm bunların yanında Watershed Climate firması tarafından yürütülen ‘soğutucu akışkanların imhası’ projesini de finanse ederek çevrenin korunmasına her yönden yardımcı oluyorlar.

Algorand – Sektördeki Çevreci Coin

Algorand (ALGO), sahip olduğu ileri düzey teknoloji sayesinde piyasadaki en iyi Proof of Stake coin olarak görülüyor. Bunun yanı sıra son derece çevreci bir proje olmasıyla da birçok yatırımcı tarafından tercih edilir durumda.

Algorand’ın rakiplerinden farklı yaptığı şey ise ekibe göre yalnızca en fazla ALGO sahibi yatırımcılarla değil, piyasada bulunan tüm yatırımcılarla ortak bir güvenlik sistemi geliştirmesidir. Bu yöntemin ortak amaçlara hizmet ettiğini düşünen firma, yaptığı araştırmalarla da yöntemin doğruluğunu kanıtladı.

Bu yaklaşım sayesinde listedeki en çevreci proje olduğu iddia edilen Algorand, tamamen karbon nötr bir çalışma prensibini uyguluyor. Bu verilerin de doğruluğunu kanıtlamak ve düzenli takibini sağlamak amacıyla Climate Trade firmasıyla bir ortaklık oluşturdular.

Flow – NFT Üreticileri İçin Düşük Enerji Tüketen Coin

Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan projeler arasında en çevreci kripto projelerinden biri olmayı başardığı ifade edilen FLOW, ilk blok zincir temelli oyunlardan biri olan CryptoKitties’in kurucuları tarafından üretildi. Süper hızlı çalışan satış mekanizması sayesinde NBA, NFL ve UFC gibi dünyanın en büyük spor organizasyonları ile ortaklık anlaşmaları kurdular ve 14 milyon aktif kripto cüzdana ev sahipliği yapıyorlar. Bunun yanı sıra 8.000 adetten fazla üretici de aktif şekilde FLOW’u kullanıyor.

FLOW’un yıllık enerji tüketimi ise yalnızca 0,18 gWs olduğu bağımsız denetim kurulu olan Deloitte’nin raporlarıyla kanıtlandı. Bu istatistik göz önüne alınınca FLOW’un en çevreci coinlerden biri olduğu ortaya çıkıyor.

FLOW’un en güçlü olduğu alan ise NFT üreticileri için sundukları hizmetlerdir. Eğer NFT üretmek için FLOW kullanırsanız son derece düşük bir enerji harcamış olursunuz. Hatta Instagram’da bir gönderi olarak paylaşmak bu NFT’yi basmaktan daha çok enerji harcayan bir eylem olarak sunuluyor.

Çevre Dostu Kriptolar Neden Bu Kadar Popüler?

Çevre dostu kripto coinler veya diğer bir deyişle ‘yeşil kriptolar’ son yıllarda çok daha popüler bir hale gelmeye başladılar. Bunun arkasında birden fazla neden yatmaktadır. Bu popülerliğin arkasındaki temel nedenler makalenin devamında inceleniyor.

Düşük Karbon Ayak İzi

Karbon ayak izi günümüz dünyasının en büyük problemlerinden biridir. Özellikle gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği sorunlardan biri olan karbon ayak izi problemi, kripto varlıkların üretilmesi, ticaretinin yapılması ve saklanması sırasında da çok yüksek oranlara çıkmaktadır. İşte bu çevreci coinler ve projeler, düşük karbon salınımı yaparak doğanın zarar görmesinin önüne geçmeyi hedeflerler.

Çevre Dostu Yatırım

İnsanlar yatırım yaparken öncelikle maddi kazançlarını ön planda tutmaktadırlar. Bu çok doğal bir davranış olsa da çoğu popüler kripto para ve blok zincir çok yüksek enerji tüketimleri ile çevreye zarar vermektedirler. Dolayısıyla çevre koruma bilinci olan yatırımcılar yeşil kriptoları tercih ederek hem maddi kazanç sağlayabilir hem de çevrenin korunmasını sağlayabilirler. Bunun yanı sıra sürdürülebilir projeler olmaları ve büyük firmalar tarafından desteklenmeleri sayesinde de önemli maddi kazanç getirisi sağlayabilirler.

Teknolojik Yeniliklere Kapı Açarlar

Tıpkı kripto varlıkların klasik yatırım araçlarının yerini alması gibi yeşil coinler de ilk nesildeki coinlerin yerini alacaktır. Bu coinlerin yerine geçmek için de yeni nesil teknolojileri kullanarak ekstra avantajlara sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla yeşil coinler piyasaya girerken çok daha fazla teknolojik gelişimi beraberinde getirirler. Çevreci yapıları sayesinde de bu teknolojik gelişmeler sırasında çevrenin korunması sağlanır.

Sonuç

Kripto varlıklar hem ülkemizde hem de dünyada gün geçtikçe daha popüler bir hale geliyorlar. Yatırıma yeni başlayan kişilerden sektörün en önemli aktörlerine kadar herkes yatırımlarını bu yöne çekmeye devam ediyor. Vaat ettikleri yüksek kazanç potansiyeli ve çeşitlilik sayesinde bu trend giderek artacak gibi gözüküyor.

Çevre dostu kripto varlıklar da bu yatırım araçları arasındaki en önemli alternatiflerden biri olmayı başardılar. Özellikle öne sundukları sürdürülebilir dünya, daha temiz çevre, daha yaşanılabilir bir evren idealleri sayesinde yatırımcıları çeken bu coinler önümüzdeki yıllarda çok daha popüler bir hale gelecekler. Bu makalede kripto dünyasından ve yeşil kriptoların bu dünyadaki yerinden bahsedildi.

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.