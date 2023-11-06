  Kripto Paralar: İngiltere Merkez Bankası ve FCA Harekete Geçiyor

Bitcoin fiyatı yeniden 35.000 dolar seviyesinin altını hedefliyor ve dalgalı seyir bir süredir devam ediyor. Sıkıcı sığ volatilite döneminden uzaklaşmış olsak da BTC’nin 36.000 doları aşamayışı yeniden benzer yatay piyasa günlerine dönebileceğimizi söylüyor. Diğer taraftan düzenleyiciler kripto paralar için çalışmaya devam ediyor.

İngiltere ve Kripto Paralar

Rishi Sunak göreve geldiği gün kripto para yatırımcıları adeta bayram yaptı. NFT ve kripto paralarla ilgili söyledikleri onun bu alanda daha ılımlı bir yaklaşım sergileyebileceğini söylüyordu. Bugün kimse Sunak ve kripto paralarla ilgili yorumlarını hatırlamıyor. Kripto dostu başkan endüstriye herhangi bir katkı sağlamadı ve daha önemli işlerine odaklanmış durumda.

Diğer taraftan popüler İngiltere bankaları kripto para platformlarına transferleri zorlaştırmaya devam ediyor. Düzenleyici kurum FCA ise yeni kurallara uygun şekilde reklam vermeyen kripto şirketlerini faaliyetlerini duraklatmaya zorladı.

İngiltere ve Stablecoinler

Bugünün gündemiyse İngiltere Merkez Bankası ve FCA tarafından stablecoinlerle ilgili atılan adımdı. Kurumlar stablecoinlerle ilgili düzenlemeler için geri bildirim toplamaya başlıyor. BoE, stablecoin’lerin düzenlenmesi gerekliliğinin finansal istikrara yönelik potansiyel risklerden kaçınılması için zorunlu olduğunu söyledi. Bugünkü açıklama regülasyonlar konusunda kararlılığı vurguluyordu.

“Stablecoin kullanan ödeme sistemleri, Birleşik Krallık’ta bireysel ödemeler için yaygın olarak kullanılırsa, finansal istikrar için risk oluşturabilir”.

İngiltere Merkez Bankası Finansal İstikrardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sarah Breeden ise şunları söyledi;

“Önerilerimiz, firmaların yönetmeleri gereken riskleri anlayabilmeleri ve halkın her türlü dijital para ve ödemeye güven duyabilmesini sağlamak için güvenli yeniliği desteklemeyi amaçlıyor”.

Kurumlar potansiyel risk ve faydalarla ilgili geri bildirimleri topladıktan sonra bu konuda atılacak adımları tartışacak. CA Tüketiciler ve Rekabet İcra Direktörü Sheldon Mills şunları söyledi;

“Stablecoin‘ler ödemeleri herkes için daha hızlı ve daha ucuz hale getirme potansiyeline sahip ve bu nedenle firmalara bu yeniliği güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanma olanağı sunmak istiyoruz. Geri bildirimleri tüketicilere ve firmalara fayda sağlayan ve aynı zamanda hedeflerimizi karşılayan orantılı kuralları belirlemek için talep ediyoruz”.

Birleşik Krallık Hazinesi geçtiğimiz ay sonunda kripto düzenlemesine dair son önerilerini yayınladı ve FCA’nın stablecoinlerle ilgili denetleme yetkisini tanımladı.