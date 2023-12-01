Hukuk

Kripto Para Yasasında Yeni Gelişme, Ne Zaman Geliyor?

Özet

  • Kripto para tasarılarının Temsilciler Meclisi oylamaları 2024'e kaldı.
  • Meclisteki liderlik yarışı oylamanın gecikmesine neden oldu.
  • Demokratlar Gensler nedeniyle kripto düzenlemelerine şüpheyle yaklaşıyor ve iki partinin desteği olmadan Senatodan geçmesi mümkün değil.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yatırımcılar için fiyat kadar önemli konulardan biri küresel kripto para düzenlemesinin kapsamı ve oluşturacağı sınırlar. Bunlar endüstrinin geleceğini net biçimde etkileyeceği için katı kurallar fiyatta da büyük çöküşe neden olabilir. Küresel regülasyon hususunda izlenecek iki otorite var biri ABD diğeri ise AB düzenlemeleri.

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ABD Kripto Para YasasıKripto Yasası Ne Zaman?

ABD Kripto Para Yasası

Kripto paralar konusunda küresel yasal normların belirlenmesi için ABD’nin bu konuda somut adımlar atması gerekiyor. Finans alanındaki kuralların tamamı ABD ve AB’den çıkmış durumda. Bu yüzden yerel regülasyonlardan daha önemlisi “dünyanın hangi kurallara” tabi olarak kriptoya yaklaşacağı hususudur.

Özellikle kara para aklama ile mücadele, borsaların denetimi, KYC standartları, stablecoinler ve DeFi alanında atılacak adımlar tüm ülkelerdeki yatırımcıları direkt olarak ilgilendirecek. Çünkü mevcut bankacılık sistemindeki sınırlar ve kurallar küresel normlara göre belirleniyor. Bunu da oluşturan ABD ve AB düzenleyicileridir.

ABD kripto para yasasına hazırlık için Temsilciler Meclisi komitelerinden 2 tasarı geçti. Temsilciler Meclisindeki onay aşamasına gelindiğinde meclis içi seçimler nedeniyle süreç uzadı ve bugün gelen habere göre oylama 2024 yılına sarktı.

Kripto Yasası Ne Zaman?

Cumhuriyetçiler bu yıl içinde oylamayı tamamlayıp kripto para tasarılarını Senato’ya göndermek istiyordu. Aylarca ABD kripto mevzuatının bu yıl Temsilciler Meclisi’nden onay alabileceğini konuştuk ve başkan bu konuda umut verici açıklamalar yaptı.

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nin kriptoya odaklanan alt komitesinin başkanı olan ABD Temsilcisi French Hill iki büyük tasarının oylamasının muhtemelen “2024’ün başlarına” kaydığını söyledi. Bu iki tasarı neydi?

  • Stablecoin düzenlemesi
  • Kripto para piyasalarının genelini ilgilendiren kurallar

Blockchain Derneği etkinliğinde konuşan Hill ve Senatör Cynthia Lummis meclisteki liderlik seçimlerinin süreci uzattığını ve gecikmeye neden olduğunu itiraf etti. Üstelik tasarılara destek veren bazı üyeler desteğini geri çekmişken Gensler bunlara katı biçimde karşı çıkıyor. Demokrat Partinin SEC Başkanı Gensler mevcut yasaların kripto için yeterli olduğunu birçok kez söyledi. Bu tasarılardan biri CFTC’ye daha fazla yetki verirken kripto paraların menkul kıymetten emtia’ya dönüşümü için de bazı kolaylıklar sağlıyor.

Sorun şu ki önümüzdeki yıl Cumhuriyetçilerin desteğiyle Temsilciler Meclisinden tasarılar geçse bile Demokratların çoğunlukta olduğu senatoda daha zorlu bir süreç başlayacak. Bu biraz da 2024 Kasım seçimlerine kadar kesin bir sonuç alınamayabileceğini gösteriyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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