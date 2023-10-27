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Kripto Para Tarihinin Kara Lekesi, SBF İfade Veriyor

Özet

  • SBF bugünkü ifadesinde kripto paraları 2017'de duyduğunu söyledi.
  • 6 yıl önce 2 kişinin kriptodan bahsettiğini duyan Sam sonrasında Alameda'yı kurmuş.
  • SBF kimseyi dolandırmadığını ve müşteri fonlarını almadığını söylüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:05
27 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Onu daha çok ABD Meclisinde takım elbisesiyle veya elinde salatalıkla hatırlıyoruz. FTX kurucusu SBF ifade veriyor. Milyarlarca dolarlık mağduriyete neden olan Sam’i tanımak kripto yatırımcılarının bundan sonra dikkat edecekleri şeyleri belirlemeleri için önemli.

FTX Kurucusu Mahkemede

Sam Bankman-Fried, kripto hedge fonu Alameda Research’ü 2017 yılında kurduğunu söyledi. O zamanlar kripto paraların veya blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığına dair “kesinlikle hiçbir fikri” olmadığını ve sadece tokenlerin kripto borsaları adı verilen web sitelerinde alınıp satılabileceğini bildiğini de söyledi.

Kripto paraların nasıl mükemmel şeyler olduğunu söyleyen. Kriptonun nasıl regüle edileceğine dair Mecliste ifadeler veren SBF bundan 6 yıl önce kripto paraların adını bile bilmiyormuş. Bu yüzden kripto endüstrisinin erken dönemde bu alanı benimseyen insanların rastgele insanlar olmadığını anlaması gerekiyor. Birkaç yıl önce kripto paralarla tanışıp bugün çok bilmişlik taslayanlar, kriptoyu ve felsefesini anlatmaya çalışanlar işte bu yüzden gülünç duruma düşüyor. 10 yıl ve daha eski dönemde kriptoyla tanışanların saygıyı hakkettiğinin farkına varmalıyız. Aksi taktirde bu alanı sadece para olarak görenlerin istismarlarıyla mücadele etmek zorunda kalacağız. SBF yeni geldi ve bir borsa kurdu, X kişisi yeni geldi ve bir token çıkardı. Kriptoda sahtelerin ve kötü niyetlilerin ortak özelliği neden endüstriye yeni girmiş olmaları?

Kripto alanında en değerli şey tecrübedir ve bu ancak zamanla elde edilir. Örneğin WannaCry dönemini daha eski ETH DAO dönemini, MTGOX olayını yaşamış insanlarla diğerlerinin ciddi tecrübe, birikim farkı vardır.

Her türlü indikatörle fiyat tahmininde bulunuyorsak, LUNA çöküşünde Güney Korelilere negatif yaklaşıyorsak o halde SBF örneğindeki gibi endüstriye yeni giren yabancılara karşı da dikkatli olmalıyız.

SBF ve Mahkemedeki Açıklamaları

Bugünkü ifadesinde SBF, Alameda’yı başlatma planının kriptoya ilginin arttığını gördüğü için kafasında belirdiğini söyledi. 2017 yılında iki kişinin kripto paralarla ilgili konuştuğunu gördüğünü ve bu alanda talep olduğunu anladığını söyledi.

“SBF: Kripto, bir arbitraj sağlayıcısı için büyük talep olan bir yer gibi görünüyordu.

Sam Bankman-Fried’ın avukatlarından Mark Cohen: Kripto hakkında ne biliyordunuz?

SBF: Temelde hiçbir şey.

Cohen: Alameda için nereden borç aldınız? Alameda için nereden borç aldınız?

SBF: Genesis, Celsius, BlockFi, Voyager

Cohen: Maaşınız nasıldı?

SBF: Yılda 200.000 dolar maaş alıyordum. Sonra Caroline Ellison’ı işe aldık.

Cohen: Nishad Singh ile nasıl tanıştınız?

SBF: Kardeşimin iyi bir arkadaşıydı. Onu çok iyi tanımıyordum. Facebook’ta çalışıyordu.

Cohen: Bayan Ellison ile olanlar hakkında konuştuğunuz bir zaman oldu mu?

AUSA Sassoon: İtiraz ediyorum.

Yargıç Kaplan: Bay Bankman-Fried sadece söylediklerinizle cevap verebilirsiniz.

SBF: Ben ona sorunlardan bahsetmediğim için özür diledim”.

Sonrasında ifade vermeye devam etti ve Avukat yıllık kazançlarını sordu. Kuruluş dönemlerinde yıllık %50 ile %100 arasında kazanç elde ettiklerini söyledi.

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