  Kripto Para Piyasasında Çöküşe Neden Olan SEC Davasında Flaş Gelişme! Mahkemeden Onay Çıktı!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) kripto para piyasasında çöküşe neden olan davalarından birisi olan Coinbase‘e açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme, kripto para borsası Coinbase ve SEC2in 17 Ocak 2024 tarihinde yapacakları sözlü yargılamada eşit süre talep ettiklerini teklifi onayladı. Kararın ardından davadaki konularla ilgili olarak bilgi, uzmanlık veya içgörü sunarak mahkemeye yardımcı olan ancak davanın tarafı olmayan New Finance Institute (NFI), SEC’in lehine girişimde bulunarak Yargıç Katherine Polk Failla’ya bir mektup göndererek sözlü yargılama için ayrılan süreden birkaç dakika istedi.

Coinbase ve SEC Davasında Yargıçlar Kararı İmzaladı

Yargıç Failla, SEC ve Coinbase‘in ortak önerisi üzerine 17 Kasım’da yapılan mahkeme başvurusuna göre davalı Coinbase ile davacı SEC arasında dört saatlik sözlü yargılama süresinin eşit olarak tahsis edilmesine yönelik bir emir imzaladı. Yargıç Failla, “Mahkeme, tarafların 17 Ocak’taki sözlü yargılama programına ilişkin ortak mektubunu almıştır ve tarafların önerisini kabul etmiştir” dedi.

Taraflar, davanın esastan karara bağlanması talebine ilişkin argümanlarını sunmak için eşit saat talebinde bulundular. Her iki taraf da argümanlarının ve kanıtlarının menkul kıymetler yasalarının ihlali bağlamında makul olduğuna inanıyor.

Coinbase yöneticileri, ABD Kongresi‘nin kripto para düzenleyici çerçevesi hala görüşme aşamasındayken SEC’in kripto para endüstrisini denetleme ve düzenleme yetkisine meydan okuyor.

NFI Sözlü Yargılamadan Yer Almak İstiyor

Coinbase ve SEC, davadaki konularla ilgili olarak bilgi, uzmanlık veya içgörü sunarak mahkemeye yardımcı olan ancak davanın tarafı olmayanlar tarafından belirtilen argümanların ve pozisyonların özetlerde yeterince ortaya konduğuna inanıyor. Bununla birlikte, SEC’in lehine harekete geçen New Finance Institute, ayrılan toplam süreden 10 dakika sözlü katılım talebinde bulundu.

New Finance Institute‘ın yasal temsilcisi mahkemeye yaptığı başvuruda “Müvekkilimin pozisyonu SEC tarafından talep edilen sonuçla tutarlıdır, ancak bu davanın sunduğu kamu politikası sonuçları göz önüne alındığında Mahkeme’nin dikkate alması için zorlayıcı olduğuna inandığımız farklı bir yasal analiz önermektedir” ifadeleri ile sözlü yargılamada yer almak istediklerini belirtti.