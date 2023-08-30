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  •   Kripto Para Piyasası Yükselişte: Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Yaklaşan XRP’de Son Durum Ne?

Kripto Para Piyasası Yükselişte: Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerine Yaklaşan XRP’de Son Durum Ne?

Özet

  • Kripto para piyasası, Grayscale'in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulması ile birlikte hızla yükselişe geçti.
  • Son 24 saatte yüzde 3'e yakın değer kazanan XRP, 0,53 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Ayrıca XRP'nin 24 saatlik toplam işlem hacminde ise yüzde 110'a yakın bir artış kaydedildi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:15
30 Ağustos 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin etkisiyle yönünü yukarı çeviren XRP, son 24 saatte %3’e yakın değer kazanarak 0,53 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Kripto para piyasası, Grayscale’in SEC davasını kazandığı haberinin duyurulması ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün gün içerisinde kısa bir süreliğine de olsa 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi de BTC‘deki değer artışlarının etkisiyle hızla yükselişe geçti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Ayrıca dünden bu yana güçlü bir yükseliş başlatan ve çift haneli değer artışları kaydeden kripto para birimleri de oldu. Stacks (STX), Bitcoin Cash (BCH), Toncoin (TON), THORChain (RUNE) ve Eos (EOS), kaydettikleri son değer artışlarının ardından CMC verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında, yüzdelik olarak son 24 saatte en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

XRP’deki Son Durum Ne?

Son haftalarda yüksek oranlarda değer kaybederek piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimine kıyasla nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergileyen XRP, CMC verilerine göre son 1 aylık zaman dilimi içerisinde %25’e yakın değer kaybetti ve geçen hafta içerisinde kısa bir süreliğine de olsa 0,5 dolar desteğinin altına geriledi. XRP, yeniden kısa bir süre içerisinde 0,5 dolar seviyelerinin üzerine çıkmayı başarsa da henüz 0,55 dolar seviyelerini aşamadı.

Öte yandan kripto para piyasasının yönünü yeniden yukarı çevirmesi ve lider kripto para birim BTC’deki değer artışlarının etkisiyle XRP de piyasadaki çoğu altcoin gibi yeniden yükselişe geçti. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer artışı kaydederek 0,53 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve kritik 0,55 dolar direncine önemli ölçüde yaklaştı.

Ayrıca kripto para piyasasının yükselişe geçmesi ile birlikte işlem hacimleri de önemli ölçüde artış gösterdi. XRP’nin 24 saatlik toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre %110’a yakın bir yükseliş kaydetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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