Aylardır eli kulağında denilen mevzuat nihayet onaylandı ve yeni onayların gelmesi bekleniyor. Sonrasında Senato ve Biden onayı gelecek ki bu biraz zor görünüyor. Birkaç günlük oylama sürecinde çok fazla şey yaşandı ve bunların genel bir derlemesi artık şart oldu. Şimdi gelin bu hafta mevzuat oylamalarında neler gördüğümüzü hatırlayalım.

ABD Kripto Para Mevzuatı

Yüzyıl için Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası (diğer adıyla piyasa yapısı tasarısı) üzerinde uzun tartışmaların ardından oylamadan geçti. Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde, bu tasarı 35-15’lik bir farkla geçti ve iki partiden destek buldu.

Gensler, özellikle 6 Demokrat’ın “mevzuata gerek yok” söylemine karşı çıkmasıyla kendi partisi içinde tüm tokenlerin menkul kıymet olduğu söylemine destek bulmakta zorlanıyor.

İkinci tasarı Stablecoinler içindi. Ödeme Stablecoinleri için Netlik tasarısı Beyaz Saray’ın engellemeleriyle karşılaştı. McHenry ve Waters arasında bir anlaşma beklenirken süreç çıkmaza girdi. Uzun süren tartışmaların ardından tasarı onayladı. Beyaz Saray bu tasarının yasalaşma şansı olmadığını düşünseydi bu aşamada itiraz etmezdi. Beyaz Saray’ın itirazına rağmen bazı demokratların destek vermesi bunların çoğunun kıdemli üye olması bize bir şeyler anlatıyor. Senatoda sürpriz bir iki partili birliktelik görülebilir.

Bu kadar oylama ve tartışmanın ortasında komitelerden geçen yasalar için sırada asıl oylama var. Bir sonraki adım bu tasarıların oylanmak üzere Temsilciler Meclisi’ne sunulmasıdır ki bu da sonbaharda gerçekleşecektir.

Kripto Para Yasaları Şart

Bu tasarılar birçok açıdan kripto paraların sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Örneğin stablecoin ihraççılarının yatırımcıları koruyacak yeterliliklere sahip olmaları önemli. Menkul kıymet olarak damgalanan altcoinlerin emtiaya dönüşümünün yolu açılacak. Bunun dışında tasarılar henüz son halini almış da değil. Önümüzdeki aylarda yapılacak oylamalarda ve öncesinde daha fazla değişiklik talebi de gelebilir.

Demokratların değişiklik talepleri ne kadar destek görürse Senatoda (Demokratlar çoğunluk) tasarının oylanma ihtimali de o kadar artacaktır. Tek sorun Biden’ın tasarıları imzalamaya ikna olup olmayacağı. Bunu da ancak zaman gösterecek.

Neyse ki artık afaki söylemlerin ötesinde elle tutulur tasarıları konuşmaya başladık. ABD’li kripto yatırımcıları hatta küresel ölçekte tüm kripto piyasası için bu olumlu bir şeydir.