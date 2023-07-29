Kripto para dünyasında tanınmış bir Çinli Blockchain Merkeziyetsiz Özerk Kuruluşun (DAO) kilit üyelerinin suç faaliyeti kapsamında tutuklanması pek çok soru işaretine neden oldu. Bu durum, gelişmekte olan Blockchain teknolojisi için önemli bir engelle karşı karşıya olunduğunu gösteriyor. DAO üyelerine yöneltilen başlıca suçlama, Çin’in bir DAO’nun suç ihlali olarak nitelendirilebilecek şekilde üyelik teşvik sisteminin bir parçası olarak DAO token çıkarması gösterildi.

DAO’ların Karşı Karşıya Oldukları Yasal Riskler

Bu önemli olay Mankiw avukat ekibinin gerçeği ortaya çıkarmak ve sektördeki yasal uyumluluğu artırmak için kapsamlı bir araştırma yapmaya itti. DAO’lar birçok Blockchain uygulayıcısı için özgür bir ruha, sınırsız iş birliğine ve öngörülen işe göre dağılıma sahip ideal bir toplumu sembolize ederken, bu örnek, özellikle cezai suçları içerenler olmak üzere gözden kaçan yasal risklere dikkat çekiyor.

Merkeziyetsiz operasyon modelleriyle tanınan DAO’lar, üyelerin herhangi bir merkezi otorite olmaksızın şeffaf bir şekilde karar alma sürecine katılmalarına imkan tanır ancak bazı DAO operasyonları hukuki ve cezai tehlikeler içermektedir. Öncelikle, topluluk puanlarının veya NFT‘lerin satışını içerebilen bağış toplama uygulamaları, hileli finansal işlemler, yasa dışı menkul kıymet ihracı ve piramit şemaları gibi suçları içerebilirler.

DAO tokenler’i sıklıkla fon toplama, oy hakları ve gelire dayalı ödemeler de dahil olmak üzere birçok amaca hizmet etmekte ve bunların tümü zaman zaman Çin yasalarına göre yasa dışı kabul edilmektedir.

İkinci olarak, DAO’ların merkeziyetsiz, uluslararası karakteri nedeniyle ek yasal tehlikelere sahiptirler. Bazı DAO’lar etkilerini artırmak için kademe bazlı ödüllerle kullanıcı çekme yöntemini kullanmaktadır. Bu uygulamalar, Çin’de yasalara aykırı olan piramit şemalarına benzemektedir.

Düzenlemelerde Daha Fazlasına İhtiyaç Var mı?

Çin’deki DAO’ların karşı karşıya kaldığı yasal tehlikeler yönetimin aldığı katı tedbirler sonucu oldukça belirgin hale geldi. Yaşanan bu olay, Blockchain teknolojisinin, kripto paraların ve DAO’ların uzun vadeli gelişiminin sağlanması için uyum ve düzenlemenin önemini sektöre hatırlatıyor.