Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, platformundaki parite temizliğine tam gaz devam ediyor. Kripto para borsası kısa süre önce yaptığı duyuruda spotta tam 60 paritenin kaldırılacağını ve alım satım işlemlerinin sonlandırılacağını duyurdu. İşte o pariteler ve diğer detaylar.

Binance’in Kaldıracağını Duyurduğu 60 Parite!

Kripto para borsası devi Binance, bir süredir yaptığı duyuruda parite kaldırma işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Normalde daha az sayıda parite için kaldırma duyurusu yapan kripto para borsası bu sefer tek seferde spottan 60 adet gibi oldukça yüksek sayıda paritenin kaldırılacağını duyurdu.

Binance’den yapılan duyuruda 31 Ağustos’ta TSİ 13.00’da API3/BTC, AXS/ETH, BAT/ETH, BEL/BTC, BETA/ETH, BICO/BTC, BOND/BTC, CHESS/BTC, CHR/BNB, CITY/BTC, CTSI/BNB, CVX/BTC, DAR/BTC, DATA/BUSD, DREP/BTC, EGLD/BNB, ENJ/ETH, EOS/BNB, FARM/BTC, FUN/BNB, GLMR/BTC, GMT/ETH, GNS/BTC, HARD/BTC, HFT/BTC, HOOK/BNB, ICP/BNB, ID/BNB, IOST/ETH, IOTA/BNB, IOTA/BTC, IOTA/ETH, JOE/BTC, KAVA/BNB, KLAY/BTC, KNC/BNB, LOKA/BNB, MASK/BNB, MDX/BTC, MLN/BTC, MOB/BTC, MULTI/BTC, NEAR/ETH, ONE/BNB, ONG/BTC, ORN/BTC, PLA/BTC, POLS/BNB, PROM/BTC, PSG/BTC, PUNDIX/ETH, RAY/BNB, RSR/BNB, SCRT/BTC, STX/BNB, SYN/BTC, VOXEL/BTC, WAXP/BTC, WING/BTC ve WOO/BNB paritelerinin kaldırılarak işlemlerinin durdurulacağı belirtildi.

Pariteler İçin Ticaret Botları Hizmetleri Kaldırılacak

Kullanıcılar, Binance’teki hizmetler için etkileştirilmiş diğer spot işlem çiftlerinden Ticaret Botları‘nı kullanarak alım satım yapmaya devam edebilecekler. Buna ek olarak 31 Ağustos’ta TSİ 13.00’da söz konusu pariteler için bekleyen tüm grid ticareti emirleri iptal edilecek ve sunulan Ticaret Botları hizmetleri sonlandırılarak kaldırılacak.

Grid ticareti, Binance’in alım satımı otomatikleştirmek için gelişmiş emirleri kullanan bir tür stratejik araçtır. Bu ticaret botu, spot ticarette alım ve satımı otomatikleştirir. Yapılandırılmış bir fiyat aralığı içinde önceden belirlenmiş aralıklarla piyasaya emir vermek için tasarlanmıştır.

Binance, kullanıcılara söz konusu pariteler için Ticaret Botları hizmetlerinin durdurulmasından önce ilgili Ticaret Botları’nı kapatmaları ve/veya iptal etmeleri tavsiye ederken, önlem alınmaması halinde olası kayıplardan sorumlu olunmayacağını ekledi.