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  •   Kripto Para Borsası Devi Binance’de Büyük Temizlik! 60’ı Birden Kaldırılıyor!

Kripto Para Borsası Devi Binance’de Büyük Temizlik! 60’ı Birden Kaldırılıyor!

Özet

  • Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, platformundan 60 adet paritenin kaldırılacağını duyurdu.
  • 31 Ağustos'ta, TSİ 13.00'da kaldırılacak pariteler için ticaret işlemleri sonlandırılacak ve sunulan Ticaret Botları hizmetleri durdurulacak.
  • Binance, kullanıcıların olası kayıpları önlemek için ilgili Ticaret Botları'nı kapatmaları veya iptal etmeleri gerektiğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:30
24 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, platformundaki parite temizliğine tam gaz devam ediyor. Kripto para borsası kısa süre önce yaptığı duyuruda spotta tam 60 paritenin kaldırılacağını ve alım satım işlemlerinin sonlandırılacağını duyurdu. İşte o pariteler ve diğer detaylar.

Binance’in Kaldıracağını Duyurduğu 60 Parite!

Kripto para borsası devi Binance, bir süredir yaptığı duyuruda parite kaldırma işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Normalde daha az sayıda parite için kaldırma duyurusu yapan kripto para borsası bu sefer tek seferde spottan 60 adet gibi oldukça yüksek sayıda paritenin kaldırılacağını duyurdu.

Binance’den yapılan duyuruda 31 Ağustos’ta TSİ 13.00’da API3/BTC, AXS/ETH, BAT/ETH, BEL/BTC, BETA/ETH, BICO/BTC, BOND/BTC, CHESS/BTC, CHR/BNB, CITY/BTC, CTSI/BNB, CVX/BTC, DAR/BTC, DATA/BUSD, DREP/BTC, EGLD/BNB, ENJ/ETH, EOS/BNB, FARM/BTC, FUN/BNB, GLMR/BTC, GMT/ETH, GNS/BTC, HARD/BTC, HFT/BTC, HOOK/BNB, ICP/BNB, ID/BNB, IOST/ETH, IOTA/BNB, IOTA/BTC, IOTA/ETH, JOE/BTC, KAVA/BNB, KLAY/BTC, KNC/BNB, LOKA/BNB, MASK/BNB, MDX/BTC, MLN/BTC, MOB/BTC, MULTI/BTC, NEAR/ETH, ONE/BNB, ONG/BTC, ORN/BTC, PLA/BTC, POLS/BNB, PROM/BTC, PSG/BTC, PUNDIX/ETH, RAY/BNB, RSR/BNB, SCRT/BTC, STX/BNB, SYN/BTC, VOXEL/BTC, WAXP/BTC, WING/BTC ve WOO/BNB paritelerinin kaldırılarak işlemlerinin durdurulacağı belirtildi.

Pariteler İçin Ticaret Botları Hizmetleri Kaldırılacak

Kullanıcılar, Binance’teki hizmetler için etkileştirilmiş diğer spot işlem çiftlerinden Ticaret Botları‘nı kullanarak alım satım yapmaya devam edebilecekler. Buna ek olarak 31 Ağustos’ta TSİ 13.00’da söz konusu pariteler için bekleyen tüm grid ticareti emirleri iptal edilecek ve sunulan Ticaret Botları hizmetleri sonlandırılarak kaldırılacak.

Grid ticareti, Binance’in alım satımı otomatikleştirmek için gelişmiş emirleri kullanan bir tür stratejik araçtır. Bu ticaret botu, spot ticarette alım ve satımı otomatikleştirir. Yapılandırılmış bir fiyat aralığı içinde önceden belirlenmiş aralıklarla piyasaya emir vermek için tasarlanmıştır.

Binance, kullanıcılara söz konusu pariteler için Ticaret Botları hizmetlerinin durdurulmasından önce ilgili Ticaret Botları’nı kapatmaları ve/veya iptal etmeleri tavsiye ederken, önlem alınmaması halinde olası kayıplardan sorumlu olunmayacağını ekledi.

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  • ADANA
    24 saat önce

    Ne diyelim ki kaldırılacaksa neden işlem alınıyor #adaup koinimide yediler açıkça usdt lerim gitti durum bu artık kripto bankalara gelse güzel bir düzenleme yapılsa sitelere rağbet bitse

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