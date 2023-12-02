BINANCE

Kripto Para Analiz Platformundan Binance Açıklaması! Azalma Var

Özet

  • Kripto para analist platformu CryptoQuant'ın Binance raporu ilginç detaylara yer verdi.
  • Raporda Binance’in ABD ile yaptığı anlaşma sonrasına dair yorumlar var.
  • Binance’in işleyişinin sıhhati açısından da değerlendirmeler yapılıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Bitcoin ve altcoin borsası Binance’in Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) ile 4 milyar 300 milyon dolarlık tarihi anlaşmasının ardından, dünyanın en büyük kripto para borsası önemli zincir içi zorluklarla karşı karşıya. Rezervlerdeki düşüşe ve önemli miktarda varlık çıkışına rağmen Binance, süregelen hakimiyeti ve kayda değer zincir içi ölçümleriyle dayanıklılığını ortaya koyuyor.

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Binance Rezervleri Düşüşe Tanık OlduZorluklara Rağmen Hakimiyet SürdüBinance Önemli Bir Güç Olmayı Sürdürdü

Binance Rezervleri Düşüşe Tanık Oldu

CryptoQuant’ın son raporu, Binance‘in zincir içi sağlığına ışık tutarak rezervlerde tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 20’lik bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Borsanın Bitcoin (BTC) rezervleri Mayıs ayındaki rakam olan 634 bin BTC‘den yaklaşık 500 bin BTC’ye kayda değer bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, Binance’in rezervlerinde son beş yılda yaşanan en büyük düşüş anlamına geldi.

Platformdaki BTC yatırma işlemlerinin de yeni en düşük seviyelere ulaşması, kullanıcıların Binance’e varlık aktarma konusundaki ilgisinin azaldığını gösterdi. Zincir üzerindeki veriler, DOJ anlaşmasının ardından kullanıcıların alternatif platformları tercih etmesiyle değişen bir manzarayı yansıttı.

Zorluklara Rağmen Hakimiyet Sürdü

Düzenleyici baskılara ve varlık çıkışlarına rağmen Binance, en yüksek BTC rezervlerine ve 30 günlük kümülatif net akışlara sahip olarak hakimiyetini sürdürdü. DOJ anlaşmasının ardından pazar payında bir düşüş yaşayan borsa, toparlanarak pazar payının yaklaşık yüzde 50’sini geri aldı.

Binance‘in kurucusu Changpeng Zhao’nun (CZ) CEO’luk görevinden ayrılması ve 50 milyon dolarlık para cezası, Binance’ten diğer borsalara kısa süreli bir Bitcoin göçünü tetikledi. Ancak borsa hızla toparlanarak zorluklar karşısındaki direncini ortaya koydu.

Binance Önemli Bir Güç Olmayı Sürdürdü

CryptoQuant, kısa vadeli etkilerin ötesine bakıldığında, giren ya da çıkan varlıkların göstergesi olan 30 günlük kümülatif net akışların toplam rezervlere kıyasla nispeten düşük kaldığını belirtiyor. Bu durum, son dönemdeki düzenleyici engellere rağmen Binance’in kripto dünyasında baskın bir güç olmaya devam ettiğini ve zincir üzerinde sağlam bir varlık sergilediğini gösterdi.

Kripto para alanındaki yatırımcılar ve meraklılar, bir yandan kripto para sektörünün ön saflarındaki konumunu korurken bir yandan da gelişen düzenleyici ortamlarda gezinen Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşma sonrası uzlaşma yolculuğunu dikkatle izliyor.

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By Dr. Mesut İnan
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1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
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