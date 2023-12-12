Kısa Sürede 5x Yapmıştı! Yılın En Popüler Altcoin’i Yine Yükselişe Geçti!

Yılın en popüler altcoin’i Solana‘nın (SOL) fiyatı haftanın ilk gününde 66 dolara kadar çekilmesinin ardından yüzde 10’luk hızlı bir toparlanmayla yeniden 70 dolar eşiğinin üzerine çıktı. SOL’nın bu son rallisi, Solana ekosisteminde gerçekleşen güçlü DeFi aktivitesiyle destekleniyor. Dahası veriler altcoin’in fiyatının son iki ayda yaklaşık 5 kat arttığını ortaya koyuyor.

Solana’daki Stablecoin Arzı Yüzde 20 Arttı

Merkeziyetsiz finans (DeFi) veri sağlayıcısı DeFiLlama, Solana Blockchain’i üzerindeki stablecoin arzında kayda değer bir artış olduğunu ve geçtiğimiz hafta yüzde 8’lik artışla 1.676 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Blockchain’deki ikinci en büyük stablecoin ihraççısı olan Circle’in USDC‘sinin piyasa değeri yüzde 20’lik önemli bir büyümeyle 735 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte en büyük stablecoin USDT‘nin arzı büyük ölçüde değişmeyerek sabit kaldı. Buna paralel olarak SOL, geçtiğimiz hafta yüzde 20’nin üzerinde etkileyici bir değer artığı gördü.

Bu yazının hazırlandığı sırada SOL‘un fiyatı 30.26 milyar dolar piyasa değeri ile 71,01 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in fiyatı ABD doları karşısında 4 saatlik zaman diliminde belirgin bir yükselen trend çizgisiyle desteklenen 66 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu trend çizgisi yüzde 50 Fibonacci düzeltme seviyesiyle çakışırken, 53,50 dolardan 77,72 dolara kadar olan yukarı yönlü hareketle aynı hizada bulunuyor. SOL için yukarı yöndeki en yakın direnç seviyesi 72 dolarda bulunurken ve bu direnci 75 dolardaki daha önemli bir direnç takip ediyor.

Fiyatın önündeki en yakın kilit direnç seviyesi ise şu anda 78 dolarda yer alıyor ve bu direncin aşılması halinde altcoin’deki yükselişin güç kazanarak devam etmesi beklenebilir. Sonraki sıralı direnç seviyeleri ise 82,50 dolar ve 86,52 dolar civarında bulunuyor. SOL’un 72 dolar seviyesini aşmakta zorlanması durumunda aşağı yönlü baskının devam etmesi söz konusu olacak.

Aşağı tarafta ise SOL’un fiyatını destekleyen en yakın destek seviyesi 68 dolar civarında bulunuyor. Altcoin için birincil destek trend çizgisine karşılık gelen ana destek seviyesi ise 65 dolar seviyesinde. Fiyatın bu seviyenin altına düşmesi 62 doların test edilmesine yol açabilecekken, 62 doların altında mum kapanışı kısa vadede 55 dolar desteğine doğru bir düşüşü tetikleyebilir.

Solana’yı Çevreleyen DeFi ve NFT Gelişmeleri

Yine DeFiLlama’nın sağladığı verilere göre Solana Blockchain’inde Kilitlenen Varlıkların Toplam Değeri (TVL) şu anda 912.62 milyon dolar seviyesinde ve bu rakam Ethereum’un TVL’sinin yaklaşık yüzde 3’e karşılık geliyor. Son altı ayda Solana’nın TVL’sinde görülen artış, platformda yeni DeFi projelerinin ortaya çıkmasına ve SOL ekosistemindeki bir dizi AirDrop ile ilişkilendiriliyor.

Kripto para analisti ve araştırmacısı olan 0xGumshoe, Solana’nın Ethereum’a kıyasla daha fazla sermaye verimliliği gösterdiğine dikkat çekti. Ethereum’un diğer birçok Blockchain’den daha yüksek bir TVL’ye sahip olmasına rağmen, Solana’nın DEX hacmi Ethereum’un hacminin yüzde 70’ine karşılık geliyor.

Son veriler, Blockchain arenasındaki NFT satışlarında da dikkat çekici değişiklikler olduğunu ortaya koyuyor. Ethereum geleneksel olarak NFT piyasasında liderliği elinde tutarken, güncel veriler Solana için kayda değer bir yükselişe işaret ediyor. Ethereum Blockchain’i üzerindeki NFT satışları 11.4 milyon dolara düşerken, Solana Blockchain’i üzerindeki NFT satışlarının hacmi 16 milyon dolara yaklaşmış durumda.

Solana Blockchain’i üzerindeki NFT piyasasındaki aktivite Tensor‘un önde gelen bir oyuncu olarak ortaya çıkmasıyla arttı. Platform aylık yaklaşık 1 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak Magic Eden‘i geride bıraktı. Tensor şu anda Solana’nın Blockchain’i üzerindeki NFT piyasasında yaklaşık yüzde 60’lık bir payla lider.

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