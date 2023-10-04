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Ki Young Ju: Biri Binance Borsasındaki Garipliği Açıklasın

Özet

  • CryptoQuant CEO’sı Ki Young daha önce TUSD için yaptığı paylaşımı başka bir stablecoindeki gariplik nedeniyle tekrarladı.
  • Ki, FDUSD paritesindeki anormal ilgiyi anlamlandırmaya çalışıyor.
  • CZ henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
00:20
4 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

CryptoQuant CEO’sı Ki Young bugün çoğu yatırımcıya tanıdık gelecek bir flood paylaştı. Binance borsasında ne oluyor? Kripto para piyasalarındaki 2023 dalgalanmaları son derece hızlı gerçekleşti. Hacimlerdeki düşüşle birlikte azalan talep suni biçimde destekleniyor olabilir mi? Ünlü kripto CEO’sunun iddiaları ne anlama geliyor?

Bitcoin Yükselişi/Düşüşü Suni Mi?

On-chain analiz şirketi CrypytoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju daha önce TUSD konusunda benzer bir yazı kaleme almıştı. Binance borsası devasa TUSD transferlerinin ardından TUSD paritelerinin hareketlendiği gördü. Fiyat yükselişiyle aynı döneme gelen bu şüpheler birçok uzmanın dikkatini çekti. Ardından Binance farklı bir stablecoine yöneldi.

BUSD önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yok olacağı için popüler kripto para borsası Binance alternatif stablecoinler için pariteler ekledi. Bunların başında da TUSD geliyordu. Sonrasında tartışmalar devam ederken TUSD paritelerine ilgi azaldı. Şimdi de FUSD paritelerine talep artıyor.

Binance Borsası Hakkındaki İddialar

Ki Young Ju bugün akşam saatlerinde TUSD için daha önce yazdığı şeylere benzer şeyler paylaştı. Binance CEO’su muhtemelen birkaç saat içinde bu iddiaların aşırı şüpheden başka bir şey olmadığını söyleyecek.

“Binance’teki BTC/FDUSD çifti, son 24 saat içinde Bitcoin piyasasında en fazla hacim gören parite oldu. FDUSD işlem hacmi, Binance’e yatırılan miktara kıyasla önemli ölçüde daha yüksek.”

“FDUSD için hacim-cap oranı USDT‘den 10 kat daha yüksektir. FDUSD arzının %98,5’i Binance cüzdanlarında tutuluyor. Birisi bunun için makul bir açıklama yapabilir mi?”

“Rakamlar komplocuların görmezden gelemeyeceği kadar şaşırtıcı görünüyor. Piyasa manipülasyonu, wash trading ya da kara para aklama iddialarından bahsetmiyorum bile. Durumu fazla basite indirgemekten kaçınmaya çalışıyorum ama hala umut ışığı bulamadım.”

“Sıfır işlem ücreti programı, Ağustos 2023’te TUSD‘de görüldüğü gibi tipik olarak 1-2 milyar dolarlık işlem hacmi yarattığı için düşündüğümden daha etkili. Tamam, sırf sıfır işlem ücreti olduğu için büyük olasılıkla öyle görünüyor.”

Ki Young tarafından yapılan manidar yorumlar Capo’nun bir süredir söylediği şeylerdi. Bitcoin fiyatının 12.000 dolara düşmesini bekleyen uzman isim Binance borsasının yeni stablecoinlerle piyasayı dans ettirdiğini iddia ediyordu.

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