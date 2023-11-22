tarafından eklendi tarafından eklendi
BINANCE

JPMorgan’dan Binance Anlaşmasıyla İlgili Açıklama! Belirsizlikler Kalktı

Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

JPMorgan analistleri, Binance’in ABD kurumlarıyla yaptığı son anlaşmaya ilişkin iyimserliklerini dile getirdi. Anlaşmayı hem kripto para borsası hem de sektörün geneli için olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Çözüm, Binance‘i çevreleyen belirsizlikleri etkili bir şekilde ortadan kaldırarak potansiyel sistemik riskleri azalttı. Gelişmenin bir bütün olarak finans sektörüne katkı sağlayacağının altı çizildi.

İçerikler
Anlaşma Güven Ortamı OluşturacakBinance Kısa Vadeli Zorluklarla Karşı Karşıya

Anlaşma Güven Ortamı Oluşturacak

Binance ve kurucu ortağı CZ’yi kapsayan kapsamlı anlaşmada, kripto devi kara para aklamayı önleme ve ABD yaptırımlarını ihlal etme suçlarını kabul etti. Buna karşılık JPMorgan analistleri, çözümün ileriye doğru atılmış olumlu bir adım olduğunu vurguladı. Belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla, kripto para borsası Binance’in işlerinin daha da gelişmesi ve yerel token’ı BNB‘ye bir destek sağlaması bekleniyor.

jpmorgan cointurk

Anlaşmanın ortasında CZ CEO’luk görevinden istifa etti ve dümene Richard Teng geçti. Eski bir düzenleyici kurum yetkilisi olan Teng, Binance kullanıcılarına şirketin mali gücü, güvenliği ve emniyeti konusunda güvence vermeyi amaçlıyor. Binance, önümüzdeki 50 yıl boyunca sürdürülebilir başarının temelini atarak daha güçlü bir şekilde ortaya çıkma yeteneğine olan güvenini koruyor.

Binance Kısa Vadeli Zorluklarla Karşı Karşıya

Olumlu havaya rağmen Binance kısa vadeli zorluklarla karşılaştı ve son 24 saat içinde 1 milyar doları aşan çıkışlara tanık oldu. Bu arada, rakip borsalar piyasa dinamiklerinde bir değişime işaret eden girişler yaşıyor. Binance’in yerel tokenı BNB, aynı dönemde yüzde 10’luk bir düşüş yaşadı ve şu anda yaklaşık 234 dolardan işlem görüyor.

cz binance kripto cointurk

CZ CEO’luk görevinden istifa ederken, değişikliklerin ortasında Binance’in dayanıklılığına olan güvenini dile getirdi. Liderlikteki geçiş, yapısal iyileştirmeler için bir fırsat olarak görülüyor ve potansiyel olarak önümüzdeki yıllarda daha güçlü bir Binance’i şekillendirecek.

Sonuç olarak, anlaşma Binance için çok önemli bir an olarak görülüyor. Ayrıca kripto devi için olumlu bir dönüşe işaret ediyor. Kısa vadeli zorluklar belirgin olsa da sektör, kripto para borsası Binance’in bu dönüştürücü dönemden geçerken dirençli olmasını bekleyecek. Kripto para dünyası, şimdi her zamankinden daha fazla, bu stratejik değişimlerin kilit oyuncularından biri üzerindeki kalıcı etkisini bekliyor.

You Might Also Like

Bir Devrin Sonu: Binance Davasının Ardından 2024 Beklentisi

Son Dakika: Binance Durmuyor! 2 Yeni Altcoin Borsa Kaos’unun Ortasında Listeye Ekleniyor!

Coinbase Direktöründen Flaş Açıklama: Binance Sıfır Satışla Bu İşten Sıyrılabilir! Binance Çok Güçlü!

Eski Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan Şirket Çalışanlarına Veda Mektubu

Changpeng Zhao’nun İstifasının Ardından Herkesin Dilinde Bu Soru Var! Binance Çöküyor Mu? Matrixport’tan ve Yeni CEO’dan Rahatlatan Açıklama Geldi

Bu Haberi Paylaş
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Belçika Hükümetinden Blockchain Önerisi: Süreç Avrupa Birliği’nde Nasıl İlerleyecek?
Bir Sonraki Yazı Bitcoin Hakimiyeti Neden Yükseliyor? İşte Bu Metrikte Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bu Altcoinde Düşüş Hızlanabilir! Token’da Tehlike Çanları Çalıyor!
Altcoin
Son Dakika: Yeni Altcoin Delist Duyurusu, Fiyat Düşebilir
Coinbase
50 Milyon Dolarlık Satış Popüler Altcoini Sarstı, Büyük Düşüş Kapıda Mı?
BITCOIN Cash (BCH)
Coinbase’den SEC’e Yönelik Dikkat Çeken Adım: Mektupta Kraken Detayı
Coinbase
Lost your password?