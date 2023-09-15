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  •   Japon Hükümeti, Yeni Şirketlerin Kripto Para ile Fon Arttırmasına İzin Vermeyi Planlıyor

Japon Hükümeti, Yeni Şirketlerin Kripto Para ile Fon Arttırmasına İzin Vermeyi Planlıyor

Özet

  • Japon hükümeti, finans sektöründe yeni atılımlar yaparak start-up'ların hisse senedi yerine kripto varlıklar ile fon arttırmalarına izin verme planları yapıyor.
  • Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin Web3 endüstrisini teşvik etme konusundaki kararlılığını vurgulayarak internet alanındaki dönüşümün önemini vurguladı.
  • Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Japonya'da tekrar faaliyetlerine başlama kararı almıştı.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
19:05
15 Eylül 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Japon basınında yer alan haberlere göre Japon hükümeti yeni kurulan şirketlerin ve özellikle kripto alanında hizmet verecek olan start-up’ların hisse senedi yerine kripto para varlıkları ile fon arttırmalarına izin vermeyi amaçlıyor. Japonya, kripto varlıkların düzenlemelerini güçlendirmek için Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) tarafından gerçekleştirilen önemli bir adım attı. FSA, kripto varlıkla ilgili vergi kanunlarını değiştirerek yerel işletmelerin kripto varlıklarını vergiden muaf tutma planları yapıyor.

Japonya’da Kripto Benimseme Adımları

Japonya’da hizmet veren finans haber sitesi Nikkei’ye göre, yeni güncel sistem ile özellikle Yatırım İşi Sınırlı Ortaklıkları (LPS) olarak faaliyet gösteren bir fon kategorisi için geçerli olacak. Japon hükümeti bugüne kadar kripto varlıkları benimseme konusunda birçok ülkenin gerisinde kaldı ancak bu durum son zamanlarda farklı atılımlar ile değişmeye başladı.

Japonya’nın önde gelen finansal düzenleyici kurumu Finansal Hizmetler Ajansı (FSA) 31 Ağustos’ta attığı önemli bir adımla kripto varlıklarla ilgili ilk düzenlemeyi gerçekleştirdi. Buna göre kripto varlıkla ilgili vergi kanununu değiştiren FSA, bu sayede kripto para düzenlemelerinde aktif rol oynamaya başladı. Bu dikkat çeken adım ile yerel işletmelerin kripto para varlıklarını Japonya’da yıl sonu alınan gerçekleşmemiş kazanç vergisinden muaf tutmayı planlıyor.

Atılan Önemli Adımlar ve Gelişmeler

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tokyo’da düzenlenen Webx konferansının birinci gününde yaptığı açılış konuşmasında  Japon hükümetinin Web3 endüstrisini ülkede teşvik etme konusundaki kararlılığını bir kez daha dile getirdi. Kishida bu konuda internet alanındaki dönüşüme ve yaşanacak olan sosyal değişimi ateşleme potansiyelinin önemini vurguladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Ağustos ayında yaptığı açıklama ile Japonya’da faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıklamıştı. Bu adım, şirketin Kasım 2022’de Japon borsa platformu Sakura Exchange Bitcoin’i (SEBC) satın almasının ardından atıldı ve Japonya’da kayıtlı kripto borsa hizmet sağlayıcısının Binance tarafından satın alınması Binance’in Japonya’da yeniden hizmet vermesinin yolunu açtı.

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