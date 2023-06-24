Okuma Süresi: 3 Dakika

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

Kripto dünyası sürekli gelişiyor ve odak noktası artık yapay zeka. Sektördeki projelere kısmi yatırım yapılmasına olanak tanıyan bir yapay zeka tokenı olarak InQubeta‘nın QUBE tokenı, iddialara göre benimsenme ve büyümenin zirvesinde. Bu durum, ekibin iddialı açıklamasına göre analistlerin InQubeta’ya (QUBE) Uniswap (UNI) veya Shiba Inu’dan (SHIB) daha yüksek yatırım getirisi öngörmesine yol açtı.

InQubeta (QUBE) ve Yapay Zeka

İddilara göre InQubeta’dan (QUBE) önce, yapay zeka girişimlerine kısmi yatırım yapmak imkansızdı. Ancak kripto alanına girişiyle birlikte, blok zinciri tabanlı yatırım platformu, kısmi NFT’ler aracılığıyla AI girişimlerine ve projelerine kısmi yatırım yapılmasına izin verecek. InQubeta’yı (QUBE) ilgi çekici kılan şey, ekibin iddiasına göre en hızlı büyüyen sektörlerden biri olan genişleyen AI pazarına girecek olması. Bu, InQubeta’yı (QUBE) AI girişimleri için ilk kitle fonlaması platformu haline getiriyor ve bu da yatırımcılar ve benimseyenler için önemli karlar anlamına geliyor olabilir.

Açıklamalara göre token ön satışı şu anda token başına 0,00875 $ ile 1. aşamasında. Proje, popülerliğinin kanıtı olan 500.000 $ ‘ın üzerinde para toplamayı başardı. Ek olarak, ekibin iddiasına göre yatırımcılar satış öncesi tokena erken yatırım yaparak yatırımlarını kolayca 4 kat artırabilir ve bu da onu şu anda bir kripto yatırımı haline getiriyor olabilir.

Dahası, yatırımcılar stake ödülleri aracılığıyla pasif gelir kaynağından da yararlanacak. Buna ek olarak, iddialara göre tokenın deflasyonist yapısı, arzının zaman içinde azalacağı ve yukarı yönlü fiyat yörüngelerini etkileyeceği anlamına gelir.

InQubeta’nın (QUBE) yatırımcıların güvenini artırma ve yatırımları güvence altına alma konusundaki kararlılığı olduğu iddia ediliyor. Sürdürülebilir bir pazar oluşturmak için tokenlar 12 hafta boyunca hak edilmektedir. Buna ek olarak, KYC denetimi Block Audit tarafından gerçekleştirilmiş ve akıllı sözleşme denetimi Hacken’in güvenli bulmasının ardından başarıyla geçmiştir.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Uniswap (UNI)

Uniswap (UNI), merkezi olmayan finans (DeFi) token ticaretini otomatikleştirmek için merkezi olmayan bir ticaret protokolüdür. DeFi tokenlarının yükselişi sırasında popülerlik kazanmıştır ve şu anda önde gelen alt coinlerden biridir.

Uniswap (UNI), bu yıl ayı döngüsüne atfedilebilecek kademeli bir fiyat düşüşü yaşadı. Bununla birlikte, kamu duyarlılığındaki son artış Uniswap’in (UNI) bir miktar yükseliş ivmesi kaydettiğini gördü.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB), şu an itibariyle somut bir kullanım alanı olmamasına rağmen değeri hızla artan bir meme token. Bununla birlikte, Shiba Inu (SHIB) dünyanın önde gelen tokenlarından ve en popüler kripto para birimlerinden biridir.

Shiba Inu (SHIB), yardımcı tokenlara kıyasla daha fazla oynaklığa açıktır. Shiba Inu (SHIB), 5 Şubat’ta yılın zirvesi olan 0,0000147$’ı kaydettiği Ocak ayından Şubat ayına kadar hızlı bir fiyat artışı yaşamıştır. Ancak, genel piyasa endişeleri Shiba Inu’nun (SHIB) o zamandan bu yana kademeli bir düşüşte olduğunu gördü.

Sonuç

Kripto alanındaki son trendleri takip etmek, kripto alanında başarıyı garanti edebilir. Yapay zeka hızla büyüyen bir pazar ve gelişen endüstri iddialara göre InQubeta (QUBE) tarafından kullanılıyor. İddialara göre yatırımcıların Uniswap (UNI) ve Shiba Inu (SHIB) gibi popüler kripto para birimlerinde elde edeceklerinden daha fazla başarı elde etmeleri muhtemel olduğundan, bu durum InQubeta’ya (QUBE) yatırım yapılabileceğini gösteriyor olabilir.

Presale

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.