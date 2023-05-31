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İddialara göre, InQubeta (QUBE) ön satışı, Cosmos (ATOM) ve Stellar (XLM) gibi ilk kripto para teklifleri (ICO’lar) sırasında önemli bir büyüme kaydeden diğer altcoinlerden daha iyi performans göstermeye hazırlanıyor. InQubeta yatırımcılarının, ön satışa bağlı fiyat artışları sayesinde ön satış sırasında yatırımlarını 4 katına çıkarabilecekleri iddia ediliyor.

Açıklamalara göre token’lar, ön satışın ilk aşamasında 0,007 $ olarak fiyatlandırılıyor ve onuncu aşamada 0,028 $’a kadar çıkıyor. İddialara göre fiyatların lansmandan sonra katlanarak artması bekleniyor. Cosmos yatırımcıları, 2017’deki ICO’su sırasında 107 kat yatırım getirisi (ROI) elde etti. O zamandan beri Cosmos tokenlarını elinde tutan yatırımcılar 447x ROI gördüler. Stellar’ın ilk yatırımcıları ICO’dan sonra 28x ROI ve o zamandan beri 302x getiri elde etti.

Bazı kripto para yatırımcıları, son on yılda yapay zeka alanındaki büyük artış göz önüne alındığında, InQubeta yatırımcılarının piyasaya sürüldükten sonra bundan daha fazlasını kazanacağını tahmin ediyor. Yapay zeka firmalarına yapılan yatırımlar 2015’te 12,75 milyar dolardan 2022’de 119 milyar dolara yükseldi. Bu rakamların 2030 yılına kadar 1.591 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu yatırımların bir kısmı, AI alanındaki yenilikleri zorlamaya yardımcı olan InQubeta gibi kripto para birimlerine gidebilir.

InQubeta’nın Cosmos ve Stellar gibi yüksek yatırım getirili kriptolardan daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor.

Yapay zeka ilginç bir kavram olmaktan çıkıp gerçeğe dönüştü. Yapay zeka destekli yazılımlar sağlık gibi birçok sektörde kullanılmaya başlandı ve kendi kendine sürüş özelliğine sahip araçlar yollarda. Yapay zeka, insan varlığının neredeyse tüm yönleriyle kesişmeye hazırlanıyor.

InQubeta (QUBE), yeni kurulan şirketlere fon sağlamaları için bir platform sunarak yapay zeka tabanlı teknolojinin gelişmesine yardımcı olurken, yatırımcıların bir gün milyarlarca dolar ve hatta trilyonlarca dolar değerinde olabilecek şirketlerde öz sermaye satın almalarını kolaylaştırıyor. Hiç kimse Amazon’un birçok köklü perakendeciyi iflas ettireceğini ve tek bir mağazası olmadan bir trilyon doların üzerinde bir değerle dünyanın en büyük perakendecisi haline geleceğini tahmin edemezdi. Bugün ortaya çıkan yapay zeka girişimlerinden bazıları şüphesiz benzer başarı seviyelerine ulaşacak ve InQubeta, yatırımcıların bu firmalarda öz sermaye satın almaları için engelsiz bir yol geliştirmiştir.

Birçok geleneksel yatırım seçeneği, birçok insanın karşılayamayacağı yüksek minimum yatırım gereksinimleri ile elitist olma mirasına sahiptir. InQubeta, herkesin, her yerde yapay zeka girişimlerine yatırım yaparak para kazanmasını mümkün kılmayı hedefliyor.

Girişimler, InQubeta’nın blok zincirinde non-fungible tokenlar (NFT’ler) oluşturarak sermaye toplar. Yatırımcılar platformun pazarında bu tokenlere göz atar ve umut verici buldukları şirketlere yatırım yapar. Bu satın alımlar, blok zincirinin yerel kripto para birimi olan $QUBE tokenleri ile yapılır.

İddialara göre, QUBE tokenleri deflasyonisttir ve cüzdanları yakmak için gönderilen tüm işlemlere %2 vergi uygulanır. Ayrıca $QUBE’lerini stake eden yatırımcılar için bir ödül havuzunu finanse etmek için kullanılan bir vergi de vardır.

Proje ile ilgili daha detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Cosmos (ATOM)

Cosmos, 2022 çöküşünden bu yana önemli bir büyüme kaydetti ve satın alınacak en iyi altcoinlerden biri olmaya devam ediyor. Platform, aşırı enerji tüketimi, yüksek işlem ücretleri ve yavaş işlem hızları gibi eski blok zincirlerinin karşılaştığı bazı önemli sorunları çözmektedir.

Cosmos, bu blok zincirlerine bağlanan, verimliliklerini artıran ve blok zincirlerinin birbirleriyle iletişim kurmasına izin veren bir ekosistem sağlar.

Stellar (XLM)

Stellar, finansal sistemleri, kurumları ve protokolleri birbirine bağlayan eşler arası merkezi olmayan bir ağ sağlar. Platform, finansal kaynakların minimum maliyetle hızlı bir şekilde aktarılmasına yardımcı olur. Platformun yerel para birimi Lumens veya XLM, işlem ücretlerini ödemek ve ağı çalıştırmak için kullanılır. Bireyleri, ödeme işlemcilerini, bankaları ve kullanıcıları birbirine bağlar ve kripto para birimi tabanlı işlemleri kolaylaştırır.

Stellar’ın protokolü dağıtık defter teknolojisini kullanır ve ana akım finans kurumlarından daha hızlı fon transferi sağlamaya odaklanır.

Özet

İddialara göre InQubeta ön satışı, Cosmos ve Stellar gibi en iyi altcoinlerin ilk kripto para teklifleri sırasında elde ettikleri başarıdan daha iyi performans göstermeye hazır olduğu tahminlerine yol açmış olabilir. Gelecek vaat eden girişimlere yatırım yapmak için herkese, her yerde bir platform sağlayan InQubeta’nın iddialara göre, çok daha fazla yatırımcıyı çekmesi bekleniyor.

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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.