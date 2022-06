Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, sektöre yönelik eleştiriler de yoğunlaşıyor. Ancak, kripto paralara ve arkasındaki teknolojiye olan güven tamamen ortadan kalkmadı.

Amazon ve eBay Örneği

İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcısı Jon Cunliffe, kripto para piyasasındaki kriz ve çöküşlerden kurtulan şirketlerin geleceğin Amazon.com Inc. ve eBay Inc. ile rekabet eden teknoloji şirketleri olabileceğini söyledi. Cunliffe, bu yıl Bitcoin (BTC) ve genel kripto para piyasasının değerinden 1 trilyon dolardan fazla silen çöküşü, dotcom çöküşüne benzetti. ABD’de 1990’ların ortaları ile 2000’lerin başları arasını kapsayan ve teknoloji şirketlerinin hisselerinin hızla yükseldiği, daha sonra ise aniden çakıldığı döneme dot-com balonu denir. Cunliffe, Çarşamba günü Zürih’teki ”Point Zero Forum’da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dot.com krizinde 5 trilyon dolar buhar oldu. Birçok şirket yok oldu, ancak teknoloji gitmedi. 10 yıl sonra geri geldi ve hayatta kalanlar büyük başarı elde etti. Amazonlar ve eBay’ler gibi devler ortaya çıktı. Piyasa, şu anda risk altında olsa da kripto teknolojisi “finansal sektörde büyük uygulamalara ve potansiyele” sahip. Önümüzdeki birkaç ay içinde kripto varlıklarına ne olursa olsun, kripto teknolojisinin ve finansmanının devam etmesini bekliyorum. Piyasa yapısında büyük verimlilik ve değişiklik olasılığı var.

İngiltere Merkez Bankası, kendi merkez bankası dijital para birimi (CBDC) için ciddi planlar yapıyor ve yıl sonunda bir danışma raporu sunacak. İnceleme altındaki kilit konulardan biri, “CBDC’nin sterline mi bağlı olacağı yoksa özel stablecoin’lerde kullanılacak “ esnek bir dijital para mı olacağı. Cunliffe, verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tedarik zinciri ve lojistik sistemlerine entegre edilen stablecoin‘lere örnek verdi ve “Bütün bunları yapan bir şey sağlayamadık” dedi.

Başkan, Aynı Fikirde Değil!

İngiltere Merkez Bankası başkanı Andrew Bailey, kripto paraların gerçek bir değeri olmadığını söyleyerek kripto yatırımcılarını tüm paralarını kaybedebilecekleri konusunda uyardı. Bailey geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu varlıklara yatırım yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz, ancak tüm paranızı kaybetmeye hazır olun. Büyün bu risklere rağmen, İnsanlar yine de kripto para satın almak isteyebilir çünkü dışsal bir değere sahipler… insanlar bu şeylere kişisel nedenlerle değer veriyor. Ama onların içsel bir değeri yok. Kripto para piyasalarında çöküş, risk teşkil ediyor.

Andrew Bailey, İngiliz gençleride kripto yatırımında tüm birikimlerini kaybedebilecekleri konusunda uyardı. Artan endişelere yanıt olarak, Mali Davranış Otoritesi (FCA), gençleri kripto paralar ile ilgili riskler konusunda eğitmek için bir fon başlattı. FCA, dijital pazarlama kampanyasına 11 milyon sterlin (15 milyon dolar) ayırdı.