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İlk 5’teki Altcoin Yükselmesi Gerekirken Düşüyor! Peki Neden?

Özet

  • Borsalardaki arzı tarihin en düşük seviyesine indi.
  • On-chain veriler ETH için yaklaşan yükselişe işaret ediyor.
  • Bitcoin fiyatındaki düşüş ETH yatırımcılarını da olumsuz etkiliyor.
22:56
15 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları yılın ilk ört ayında bugünlere nispeten istikrarlı yükselişle gördü. Fakat Nisan ortasından beri işler karıştı. Altcoinlerin önemli bölümü Mart ayındaki dip bölgelerine koşuyor. Hatta bir kısmı diplere ulaştı bile. Fakat piyasa değerine göre en büyük altcoin için işler biraz daha karışık. Yakımlar zirvede, borsa arzı düşüyor ve fiyat da eriyor.

Ethereum Neden Düşüyor?

Ethereum fiyatı, başarılı Şangay Yükseltmesinin ardından büyük kazançlar elde ederek 2.150 dolara ulaştı. Bir ay sonra Ethereum %14 düşüş gösterdi. Bununla birlikte, kritik on-chain verileri fiyatın yükselmesi gerektiğini söylüyor. Shapella sonrasında devasa satışlardan endişe ediliyordu ancak bu olmadı.

Hatta Şanghay Yükseltmesinden bir ay sonra Ethereum, yeni ETH 2.0 para çekme işlemlerinde düşüş yaşıyor. Bu durum, yatırımcıların coinleri borsalardan çıkarmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Stake mevduatlarının da yeni zirvelere ulaşmasıyla birlikte, yatırımcıların bir sonraki fiyat rallisi için hazırlık yapıyor. Ancak Bitcoin fiyatı 27.600 doları dirence çevirirken altcoinlere da yükseliş fırsatı tanıyacakmış gibi görünmüyor.

ETH Coin Yorum

Santiment’in verilerine göre, borsalardaki ETH arzı, kripto para biriminin Temmuz 2015’te halka açık olarak işlem görmeye başlamasından bu yana en düşük seviyede. Borsalardaki Arz metriği, şu anda tanınmış borsa cüzdanlarına yatırılan Ethereum coinlerinin sayısını değerlendirmektedir. Aşağıdaki grafikte borsalardaki arzın 1 Mayıs tarihinden bu yana nasıl keskin biçimde düştüğünü görüyorsunuz.

1 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında yatırımcılar 550.000 ETH’yi borsalardan çıkardı. 11 Mayıs’ta tüm zamanların en düşük seviyesi olan 12,4 milyona gerileyen arz artık satılacak daha az ETH olduğu için fiyatın yükselmesi gerektiğini söylüyordu.

Son 2 günde yatırımcılar, akıllı sözleşmelerde 2,15 milyon ETH coin (toplam dolaşım arzının %1,76’sı) daha kilitledi. Şu anki 1.800 dolarlık fiyatlarla, yakın zamanda kilitlenen ETH coinleri yaklaşık 3,9 milyar dolar değerinde. Bu da ETH 2.0 stake etmeyenlerin çoğunun yeni çektikleri coinleri Ethereum ekosistemine yatırdıklarını gösteriyor.

Eğer ETH fiyatı 1.855 dolar direncini aşarsa yeniden 2.100 doları hedefleyebilir. Şimdilik güncel veriler yükselişin başlaması gerektiğini söylese de piyasadaki sığ likidite ayıların lehine çalışıyor.

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