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Bu haftanın başlarında 20 dolarlık kritik direnci aşan Solana (SOL), artan kullanıcı katılımı ve projenin kurucu ortağı tarafından yapılan son yükseliş yorumlarıyla yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Bunun yanı sıra Ethereum’un kurucusu olan Vitalik’in de Solana hakkında dönem dönem yaptığı olumlu yorumlar da fiyat yükselişine katkı sağlıyor olabilir.

Geçtiğimiz hafta SOL’un fiyatı yaklaşık %10 artarak kripto paranın piyasa değerini 7,6 milyar dolardan 8,4 milyar dolara yükseltti. Yazım saatine göre Solana son 24 saat içinde %2 artışla 21,14 dolardan işlem görüyordu.

Solana Uzman Görüşü

SOL’un kazançlarının çoğu, token’ın geçen ayki fiyat hareketinin yaklaşık %4 düşüşle kırmızıda yani negatif kazanım bölgesinde kalması nedeniyle hafta içinde geldi. Yine de, yılbaşından bugüne, Solana’nın fiyatı 2023’ün başında sadece 9,99 dolardan %112’lik bir artış gösterdi.

Solana şu anda 21,40 dolarlık bir direnç seviyesiyle karşı karşıya ve bu seviye kırılırsa kripto para birimi 25 dolar seviyesine doğru bir başka büyük yukarı yönlü hareket için konumlanabilir ki bu durumun varlığı yatırımcılarını fazlasıyla heyecanlandırıyormuş gibi görünüyor.

Bu arada, kripto uzmanı Altcoin Sherpa, 20,73 dolarlık önemli bir destek seviyesine dikkat çekerek bu alanı SOL için ‘korkutucu bir nokta’ olarak vurguladı ve bunun altına düşmenin muhtemelen token fiyatını 14-15 dolara kadar düşüreceğini belirtti.

Öte yandan, kripto para birimi için bir sonraki belirgin direnç seviyesi, ticaret uzmanı Jimie’nin belirttiği gibi 26 dolar oldu. Jimie sözlerine şunları ekledi:

SOL 21,3 doların üzerinde kapanış gerçekleştirebilirse, uzun süreli alım/satım iyi bir fikir olabilir.

Solana’nın Fiyat Geleceği

Öncelikle, Solana’nın son fiyat rallisi, ağın benzersiz kullanıcı sayısındaki ciddi artışla beslendi. Dune Analytics verilerine göre, Solana’daki haftalık aktif kullanıcı sayısı 1 Mayıs’ta 3,6 milyona fırlayarak 1 Nisan’a kıyasla %146,58 gibi önemli bir artış gösterdi.

Grafikte, bu artışın ardından Solana’daki tekil aktif kullanıcı sayısının bir ay önce 36,15 milyon iken 1 Mayıs’ta 39,75 milyona ulaştığı görülüyor. Messari’nin araştırma analisti Ally Zach’e göre, yeni kullanıcıları çeken ve işe alım süreçlerinde önemli bir rol oynayan faktörlerden biri, Solana’nın ağ geçidi uygulamalarının değişen odağı oldu.

Zach ayrıca şunları söyledi:

Programlanabilir NFT’ler ve NFT sıkıştırma gibi yeni özelliklerin yanı sıra @solana’nın düşük maliyetli, yüksek verimli ortamı, onu tüketici uygulamalarının gelişmesi için ideal bir ağ haline getiriyor.

Geçtiğimiz yıl boyunca, bu uygulamaların odak noktası, merkezi olmayan finanstan (DeFi), oyun ve NFT’lere ve yukarıda bahsedilen pazarların bir karışımına kadar farklı sektörlere geçiş yaptı.