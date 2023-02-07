Visa son birkaç yılda 4 Ripple ortağını satın aldı veya onlarla ortaklık kurdu. Bir influencer’ın yaptığı açıklamalarsa dikkat çekiyor.

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Visa son birkaç yılda 4 Ripple ortağını satın aldı veya onlarla ortaklık kurdu. XRP influencer’ı 24HRSCRYPTO, küresel ödeme devi Visa’nın gizlice Ripple ile çalıştığını iddia etti.

Ripple ve Visa İddiası

Influencer bu iddiasını dün attığı bir tweet ile dile getirdi. Ekteki videoda 24HRSCRYPTO, Visa’nın son birkaç yıl içinde en az 4 Ripple ortağıyla ortaklık ya da tam bir satın alma yoluyla yollarını birleştirdiğini ifade ediyor. Sonuç olarak, influencer bu durumun bir boğa yükselişine yol açabileceğini iddia ediyor.

Öte yandan Ripple ortakları arasında Earthport, Dee Money, CurrencyCloud ve Novatti yer alıyor. Visa, Earthport ve CurrencyCloud’u satın aldı. Öte yandan, Dee Money ve Novatti ile ortaklıklar kurdu.

Bu iddiaları araştırdıktan sonra, Visa tarafından tamamen satın alınan şirketlerin artık Ripple’ın müşteri sayfasında görünmediğini belirtmek gerekir. Buna ek olarak, söz konusu ortaklıklar ve satın almalar genellikle Visa’nın tescilli sınır ötesi ödeme çözümlerinin erişimini genişletmekle ilgili ve Ripple veya XRP’den bahsedilmiyor. Buna ek olark Ripple ya da Visa tarafından da açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor.

Sonuç olarak, Visa’nın Ripple ile işbirliği içinde olduğunu iddia etmek zor. Ancak bu durum, Visa gibi geleneksel finans devleri tarafından sürekli tercih edilen Ripple ortaklarının önemine ve erişimine işaret ediyor olabilir.

Ripple’ın Visa’ya İhtiyacı Var Mı?

Visa ile bir ortaklık olmasa da, Ripple’ın buna ihtiyacı olmayabileceği düşünülüyor. Geçen yıl bildirildiği ve “Q4 2022 Markets Report “ta vurgulandığı üzere, firmanın XRP‘yi neredeyse anında sınır ötesi ödemeler için bir köprü para birimi olarak kullanan İsteğe Bağlı Likidite hizmeti, döviz piyasasının yaklaşık %90’ını temsil eden yaklaşık 40 ödeme piyasasına genişledi. Tüm bunların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile kendi ülkesinde verdiği yasal mücadeleye rağmen gerçekleşmesi ise dikkat çekici.

Ripple gelişmelerinin yanı sıra, XRP Ledger da ağın ölçeklenebilirliğinden yararlanmak için yeni kullanım alanları geliştiriyor. Bu gelişmeler arasında NFT‘ler, yerel bir otomatik piyasa yapıcı (AMM), Ethereum Sanal Makinesi uyumlu bir yan zincir ve yerel akıllı sözleşmeler için Kancalar yer alıyor.