Hong Kong’da Sular Durulmuyor: Ülkede Lisansız Borsalara Karşı Savaş Açıldı

Kripto para piyasasında gündemi uzun zamandır meşgul eden yasal düzenlemelere yönelik süreçler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Buna göre Hong Kong polisi, bir dolandırıcılık ihbarına yönelik toplamda 15,4 milyon dolar değerinde 120 milyon Hong Kong dolarlık kayıp yaşadıklarını iddia eden 131 kişiden gereken raporları aldıktan sonra 25 Kasım günü kripto para piyasası Hounax’a yönelik bir soruşturma başlattı.

Süreç Nasıl Gelişti?

South China Morning Post, Hong Kong polisinin 25 Kasım’da yaptığı açıklamada iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili bir soruşturma başlattıklarını ve ilerleyen süreçte bu konuya yönelik tutuklamalar yapacaklarına söz verdiklerini açıkladı. Habere göre 69 yaşındaki emekli bir kadının yaşları 19 ila 78 arasında değişen kurbanlar arasında toplamda 12 milyon Hong Kong doları varlığı kaybettiği açıklandı.

Emniyetin ticari suçlar bürosu müfettişi Chan Wai-kei yerel medyaya yaptığı açıklamada dolandırıcının insanları platform aracılığı ile kripto piyasasına yönelik yatırım yapmaya ikna ettiğini söyledi. Ancak yatırımcılar parayı çekmeye gittiklerinde dolandırıldıklarını öğrendiler.

Lisanssız Platformlara Yönelik Adımlar Atılmaya Devam Ediyor

Bu ayın başlarında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Hounax’ı şüpheli bir kripto varlık platformu olarak listelemişti. SFC konu ile alakalı web sitesinde şu ifadelere yer vermişti:

“Şirket, bir finans kurumu ve bir risk sermayesi şirketi ile iş birliği içinde olan bir kripto para birimi trade platformu olduğunu iddia ediyor ancak gerçekte durum böyle değil. Kullanıcı giriş sayfasında önceden doldurulmuş +852 alanı ve Facebook, X ve YouTube’daki ‘Hounax Hong Kong’ sosyal medya kanalları ile Hong Kong yatırımcılarını hedef alıyor gibi görünüyor.”

Hong Kong milletvekili Johnny Ng 27 Kasım’da Now com’a verdiği röportajda, SFC’nin kripto piyasasında riskleri önlemek amacıyla sorunlu firmaları daha erken tespit etmek için lisanssız kripto trade platformları ile temasa geçme konusunda daha aktif bir rol oynaması gerektiğini öne sürdü.

Hong Kong polisinin Hounax’a yönelik soruşturması yetkililerin Eylül ayında kripto trade platformu JPEX’e yönelik soruşturmalarını takip ediyor. Hong Kong Economic Journal’ın haberine göre 26 Kasım itibariyle yerel polis 2.623 mağdurdan yaklaşık 1,6 milyar Hong Kong doları tutarında ihbar aldı. Emniyet güçleri şu ana kadar davayla ilgili 66 kişiyi tutukladıklarını açıkladı