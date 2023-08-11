Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Hong Kong Sanal Varlık Borsası’na (HKVAX) bölgenin menkul kıymetler yasaları kapsamında bir sanal varlık ticaret platformu işletmesi için bir prensip onayı verdi. Prensip onayı bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik iki farklı tip lisanstan oluşuyor. FTX’in iflasından sonra kripto düzenlemelerine dikkat çeken Hong Kong bu konuda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

İki Ayrı Lisans Onaylandı

11 Ağustos’ta HKVAX, düzenlenmiş faaliyetleri yürütmek için SFC’den “prensipte onay” aldığını duyurdu. Duyuruda, Tip 1 lisansının platformun menkul kıymetlerle ilgilenen bir dijital varlık ticaret platformu işletmesine izin verdiği, Tip 7 lisansının ise şirketin perakende kullanıcılara ve kurumsal yatırımcılara ticaret hizmeti sağlamasına resmi olarak izin verdiği vurgulandı.

Duyuruya göre HKVAX, Web3 yatırım fırsatlarından yararlanmak için güvenlik token teklifleri adı verilen bir ürün kategorisi sunmayı hedefliyor. Borsa nihai onayı aldıktan sonra kullanıcıların fiat ve dijital varlıklar arasında işlem yapmasına olanak tanıyan aracılık hizmeti kurumsal düzeyde bir değişim platformu ve sigortalı bir saklama çözümü sunacağını kaydetti.

HKVAX’ın kurucu ortağı ve CEO’su Anthony Ng, yaptığı duyuruda borsa büyüdükçe Hong Kong’daki ürün tekliflerini genişletmeye ve bir sonraki finansman turları için stratejik yatırımcılarla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yasal Düzenlemelere Dikkat Çekiliyor

HKVAX’ın duyurusu Hong Kong’un HashKey ve OSL borsalarıyla kripto varlık ticaretine başlamasının ardından geldi. Her iki firma da 3 Ağustos’ta Hong Kong’da kripto alım satım hizmetleri sunmak için gerekli lisansları alan ilk firmalar oldu.

Hong Kong düzenleyicileri son zamanlarda FTX’in çöküşünden bu yana kriptoyu düzenlemeye odaklandı. 24 Haziran’da SFC CEO’su Julia Leung Fung-yee, 2022’de FTX borsasının çöküşünden sonra kripto ticaretinin sanal varlık ekosisteminin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Leung yaptığı bir konuşmada sanal varlık hizmet sağlayıcıları için yeni lisanslama sisteminin yatırımcıların ticaret yaparken korunmasını sağlayacağını söyledi.