Solana (SOL)

Herkes AVAX, Polygon, Ethereum’a Kaçarken Kalanlar Bugün Mutlu! Solana Projeleri Geri Mi Dönüyor!

Özet

  • Solana'da NFT ilgisi yeniden artış gösterdi, projelerin taban fiyatlarında yükseliş yaşandı.
  • Günlük aktif adres sayısında düşüş yaşansa da geliştirici ilgisi ve aktivite arttı.
  • Solana ekosistemi, NFT'lerdeki artış ve geliştirici katılımıyla olumlu bir momentum kazanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Alican Ülker
Alican Ülker

Solana‘nın (SOL) ekosistemi, NFT koleksiyonlarının hareketli oluşuyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ancak geçtiğimiz yıl FTX olaylarının da ardından Solana ağındaki birçok blue chip NFT koleksiyonu diğer protokollere geçmeye başlamıştı. Bu da SOL’a olan ilgide gözle görülür bir düşüşü beraberinde getirdi.

İçerikler
Solana NFT’leri Geri Mi Dönüyor?Solana’ya Geliştirici İlgisi Arttı

Solana NFT’leri Geri Mi Dönüyor?

Ancak, geçtiğimiz bir kaç hafta içerisinde Solana’ya olan ilgi yeniden canlanmış göründü. Ortaya çıkan bu ilgi, Solana’da NFT hacminin artmasına destek oldu, ancak bugün itibariyle üç gün önce ortaya çıkan zirveden yaklaşık %50 oranında bir azalma gerçekleşti.

Bunun yanı sıra Solana’nın blue chip NFT projelerinin hacmi de bu zaman diliminde artış gösterdi. Özellikle, son yedi günlük süreçte, dikkat çeken en önemli Solana projelerinin çoğunun taban fiyatında da yükseliş yaşandı. Solana’nın NFT piyasasında gerçekleşen bu ilgi ortamı ve yüksek değerli NFT’lerin alım satımında yaşanan genişleme, Solana ekosisteminde yaşanan canlanmaya katkıda bulunmuş görünüyor.

Geçtiğimiz hafta SOL ağında bulunan önemli projelerin yükselen taban fiyatları, Solana’nın blockchain’indeki olumlu gelişmelere bağlı olarak dayanıklılık ve potansiyel bir kez daha dikkat çekti. Bu tarz gelişmeler daha fazla yatırımcıyı ve meraklıyı çekebilir, gelişim konusunda teşvik edebilir ve Solana ekosisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.

Tüm bunlara rağmen, olumsuz haber ise günlük aktif adres sayısı ölçümünden geldi. Solana’daki günlük aktif adres sayısında düşüş yaşandı. Bunun yanı sıra, günlük İşlemlerin sayısında da azalma yaşandı. NFT’lerde yaşanan artış, ağda görülen aktiviteyi artırmaya katkı sağlayabilir.

Solana’ya Geliştirici İlgisi Arttı

Solana’nın ekosistemindeki yükseliş bir çok konuda yükselişi tetikledi. Bir diğer yandan geliştirici faaliyetlerinde de gözle görülür bir artış yaşandı. Ortaya çıkan son verilere göre, daha fazla geliştirici SolDev geliştirici kursuna kayıt yaptırıyor ve iki ay öncesine kıyasla ziyaretlerde %50 artış yaşandığı görülüyor.

SolDev geliştirici kursunda ilgi artışının yaşanması, daha fazla geliştirici tarafından Solana üzerinde işlem yapmanın öğrenildiği anlamına geliyor. Solana StackExchange platformu, haftalık tekil kullanıcı sayısında neredeyse ikiye katlandı ve %90’lık bir artışı yansıttı.

Son olarak, Solana’nın Geliştirici Araştırmaları Başkanı’nın bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde söylediklerine göre, Solana’ya ait dökümanların ziyaretlerinde %50 ile 100 oranında artış yaşandığı görülüyor. Bu durum geliştirici topluluğu içinde artan bir ilgi ve katılımı ortaya koyuyor. Solana’ya ait belgelerin daha daha fazla ziyaret edilmesiyle, kullanıcıların ağı daha iyi keşfedip anlamasının yolu açıkabilir.

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Alican Ülker
By Alican Ülker
Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik mezunu olan Alican, otomasyon alanındaki 6 yıllık gelişimi sonrası 2020 yılında kripto paralara yönelmiş ve ardından NFT projelerinde görev almıştır. Çevrimiçi kripto medyacılığı alanında çalışmalarını CoinTürk'te sürdürmektedir.
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