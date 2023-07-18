Dolaşım arzını azaltmayı amaçlayan token yakımları altcoinlerin fiyatı üzerinde önemli sonuçlar doğuruyor. Özellikle devasa arzlara sahip meme coinler için yakımlar toplulukların diri tutulması için bir araca dönüştü. En büyük ikinci meme coin için son gelişmeler ciddi oranda yakıma işaret ediyor.

Shiba Coin

Shibarium Layer-2 protokolü, Shiba Inu ekosisteminin daha da genişlemesi için atılan en önemli adımlardandı. Şimdiye kadar, beta testi ilk haftalarda olumlu sonuçlar verdi. Shiba Inu’nun yerel Puppyscan test ağından alınan on-chain verilere göre, Shibarium’un “Puppyscan” üzerindeki toplam işlem sayısı 30 milyon işlemlik önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Önde gelen Shiba Inu geliştiricisi Shytoshi Kusama, resmi Twitter biyografisi aracılığıyla “Shibarium yazı” ilan ederek olumlu başlangıcı övdü. Yukarıdaki grafik, projenin SHIB topluluğu içinde iyi karşılandığını göstermektedir.

Shiba Coin Yakım ve Geleceği

17 milyondan fazla Shibarium cüzdan adresi oluşturuldu ve aynı ilginin ana ağda da devam etmesi halinde Shiba Coin ekosistemi etkileyici bir başlangıç yapmış olacak. Elbette bu durum SHIB fiyatının da önemli oranda artmasına yardımcı olabilir.

Popüler bir SHIB analisti, Shiba Inu’nun son ürün geliştirme hamlelerini çevreleyen yükseliş hissinin altını çizerek Shibarium’un benimsenmeyi teşvik edebileceğini ve SHIB yakım oranını aylık 5 trilyon jetona çıkarabileceğini öngördü. Mevcut piyasa fiyatı olan 0,0000077 dolardan hesaplarsak bu aylık 40 milyon dolarlık yakım anlamına geliyor.

Ve daha da önemlisi, bu yakma oranıyla, dolaşımdaki mevcut SHIB arzı 5 yıl içinde yarı yarıya azalacaktır. Stratejik yatırımcılar bu cüretkâr SHIB token yakma tahminini satın alırsa, SHIB’ye olan talep önümüzdeki haftalarda kademeli olarak artabilir. Bildiğiniz üzere kripto paralarda olaylardan ziyada satın alınan şey beklentiler oluyor ve aylık 40 milyon dolarlık yakım devasa fiyat yükselişine zemin hazırlayabilir. Elbette bunun olması için testnet dönemindeki talebin ana ağa taşınması gerekecek.

Fiyat cephesinde boğalar şimdilik 0,0000085 direncini aşamıyor. Eğer yakım beklentisiyle talep katlanırsa artan talep direncin ortadan kaldırılmasını ve 0,00001 dolara doğru yeni rallinin başlamasını sağlayabilir.