İki meme token için kritik seviyeler neler? Yakında başlayacak olan şey ne? Kısa vadeli beklenti ve hedefler.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda işlem hacmi erimeye devam ediyor ve volatilite birkaç gündür azaldı. Peki DOGE ve Shiba Coin ne yapacak? Yatırımcıların tedirginliği ve noel haftası nedeniyle hacimler düştü. Bu tarz hacim düşüşleri büyük kırılımlar da doğurabiliyor. Peki en büyük iki meme tokeni neler bekliyor? Hedef kaç dolar?

Dogecoin (DOGE)

DOGE sabahın erken saatlerinde 0,0767 dolara kadar düştü. Kritik destek seviyesi 0,0762 dolardan uzaklaşan Dogecoin 0,0788 dolarlık direnci aşmak zorunda. Kripto para grafiklerinin DOGE arama sonuçlarına dahil edilmesi yatırımcıların umutlarını artırdı. Meme token kralı bundan sonra Elon Musk tarafından atılacak adımların heyecanıyla hızlı bir yükseliş dönemi yaşayabilir. İlk olarak yukarıda bahsi geçen direnç bölgesi kırılmalı. Yazı hazırlandığı sırada %0,2 kayıpla 0,077 dolardan alıcı bulan DOGE işlem hacminde %34 düşüş gördü.

Sonraki kritik direnç seviyeleri 0,0805 dolar seviyesinde bulunuyor. Hacimlerin bu denli düşmüş olması yakın zamanda volatilitenin artabileceğine işaret ediyor. Gelecek olumlu/olumsuz haberler bu volatiliteyi tetikleyebilir. Düşüş senaryosunda izlenecek destek bölgeleri ise 0,0768 ve 0,0760 dolardır. Eğer bu bölgeler kaybedilirse 0,0745 dolar bir sonraki durak olacak. DOGE şu anda 50 günlük EMA’nın altında bulunuyor ve düşüş eğiliminde. Gelecek olumsuz bir haber sert kayıpları beraberinde getirebilir.

Shiba Coin

Artması beklenen volatilite tıpkı DOGE gibi Shiba Coin yatırımcıları tarafından da yakından izlenmelidir. Shiba Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,000008324 dolarda bulunuyor. Hacim 43 milyon dolara kadar düştü. Milyar dolarlık hacim rekorlarına alıştığımız SHIB için bu oldukça düşük bir rakam. Aynı yaklaşan volatilitenin de habercisi. Muhtemelen 28 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında hacimlerin yeniden yükselmeye başladığı bir dönem başlayacak.

Şimdilik direnç üzerinde tutunan Shiba Coin 0,00000830 dolar seviyesini korumak zorunda. Potansiyel bir rallide 0,00000842 ve 0,00000854 dolar seviyesi ilk duraklar olacaktır. Bölgenin korunamadığı senaryoda ise Shiba Coin 0,00000825 ve 0,00000815 dolar bölgelerini korumak için mücadele edecek. EMA’lar düşüş sinyali gönderiyor ve SHIB şu anda 50 günlük EMA’nın altında, zayıf hacim sebebiyle bu bölgeden sert düşüşler görmesek de yükseliş ihtimali zayıf görünüyor.