Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Her An Başlayabilir! Dogecoin (DOGE) ve Shiba Coin!

İki meme token için kritik seviyeler neler? Yakında başlayacak olan şey ne? Kısa vadeli beklenti ve hedefler.
17:00
25 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarda işlem hacmi erimeye devam ediyor ve volatilite birkaç gündür azaldı. Peki DOGE ve Shiba Coin ne yapacak? Yatırımcıların tedirginliği ve noel haftası nedeniyle hacimler düştü. Bu tarz hacim düşüşleri büyük kırılımlar da doğurabiliyor. Peki en büyük iki meme tokeni neler bekliyor? Hedef kaç dolar?

İçerik Rehberi

Dogecoin (DOGE)

DOGE sabahın erken saatlerinde 0,0767 dolara kadar düştü. Kritik destek seviyesi 0,0762 dolardan uzaklaşan Dogecoin 0,0788 dolarlık direnci aşmak zorunda. Kripto para grafiklerinin DOGE arama sonuçlarına dahil edilmesi yatırımcıların umutlarını artırdı. Meme token kralı bundan sonra Elon Musk tarafından atılacak adımların heyecanıyla hızlı bir yükseliş dönemi yaşayabilir. İlk olarak yukarıda bahsi geçen direnç bölgesi kırılmalı. Yazı hazırlandığı sırada %0,2 kayıpla 0,077 dolardan alıcı bulan DOGE işlem hacminde %34 düşüş gördü.

Sonraki kritik direnç seviyeleri 0,0805 dolar seviyesinde bulunuyor. Hacimlerin bu denli düşmüş olması yakın zamanda volatilitenin artabileceğine işaret ediyor. Gelecek olumlu/olumsuz haberler bu volatiliteyi tetikleyebilir. Düşüş senaryosunda izlenecek destek bölgeleri ise 0,0768 ve 0,0760 dolardır. Eğer bu bölgeler kaybedilirse 0,0745 dolar bir sonraki durak olacak. DOGE şu anda 50 günlük EMA’nın altında bulunuyor ve düşüş eğiliminde. Gelecek olumsuz bir haber sert kayıpları beraberinde getirebilir.

Shiba Coin

Artması beklenen volatilite tıpkı DOGE gibi Shiba Coin yatırımcıları tarafından da yakından izlenmelidir. Shiba Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,000008324 dolarda bulunuyor. Hacim 43 milyon dolara kadar düştü. Milyar dolarlık hacim rekorlarına alıştığımız SHIB için bu oldukça düşük bir rakam. Aynı yaklaşan volatilitenin de habercisi. Muhtemelen 28 Aralık – 3 Ocak tarihleri arasında hacimlerin yeniden yükselmeye başladığı bir dönem başlayacak.

Şimdilik direnç üzerinde tutunan Shiba Coin 0,00000830 dolar seviyesini korumak zorunda. Potansiyel bir rallide 0,00000842 ve 0,00000854 dolar seviyesi ilk duraklar olacaktır. Bölgenin korunamadığı senaryoda ise Shiba Coin 0,00000825 ve 0,00000815 dolar bölgelerini korumak için mücadele edecek. EMA’lar düşüş sinyali gönderiyor ve SHIB şu anda 50 günlük EMA’nın altında, zayıf hacim sebebiyle bu bölgeden sert düşüşler görmesek de yükseliş ihtimali zayıf görünüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Beklenen Oldu! Dogecoin İçin Elon Musk Dopingi!
Beklenen Oldu! Dogecoin İçin Elon Musk Dopingi!
Shiba İçin Tehlike Ne Zaman Başlayacak? Karlılık Bu Seviyeye Gelirse 2 Kere Düşünün!
Shiba İçin Tehlike Ne Zaman Başlayacak? Karlılık Bu Seviyeye Gelirse 2 Kere Düşünün!
Elon Musk Ve Dogecoin Bilmecesi: Twitter’ı Bırakırsa Dogecoin Fiyatı Etkilenir Mi?
Elon Musk Ve Dogecoin Bilmecesi: Twitter’ı Bırakırsa Dogecoin Fiyatı Etkilenir Mi?
Dogecoin Kaç TL Olacak? Shiba Coin Geleceği, Bilmeniz Gerekenler!
Dogecoin Kaç TL Olacak? Shiba Coin Geleceği, Bilmeniz Gerekenler!
Shiba Inu’ya Büyük Destek! Medya Patronuna Göre Altcoin’in Fiyatı Yükselmeli!
Shiba Inu’ya Büyük Destek! Medya Patronuna Göre Altcoin’in Fiyatı Yükselmeli!
Büyük Harekete Hazırlanıyorlar! DOGE ve Shiba Coin Yorumları!
Büyük Harekete Hazırlanıyorlar! DOGE ve Shiba Coin Yorumları!
2.5 Milyar Dolarlık Transfer! Dogecoin’de (DOGE) Neler Oluyor?
2.5 Milyar Dolarlık Transfer! Dogecoin’de (DOGE) Neler Oluyor?
Nihayet! Shib Coin Artık SAAT Sayıyor! Büyük Müjde Kapıda!
Nihayet! Shib Coin Artık SAAT Sayıyor! Büyük Müjde Kapıda!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022