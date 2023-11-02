  Hedefte Bitcoin Var! Binance Borsasından Kritik 3 Kasım Duyurusu!

Kripto para borsası devi Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Bitcoin (BTC) ağı için cüzdan bakımı yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 30 dakika sürmesi beklenen cüzdan bakımı boyunca BTC çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

BTC Çekme İşlemleri Geçici Olarak Askıya Alınacak

Dev kripto para borsası Binance, 3 Kasım’da TSİ 05.00’da Bitcoin ağı için cüzdan bakımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Yaklaşık 30 dakika sürmesi beklenen cüzdan bakımı boyunca BTC çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak. BTC çekme işlemleri cüzdan bakımının tamamlanmasının ardından yeniden başlatılacak.

Binance, BTC yatırma ve alım satımı işlemlerinin cüzdan bakımından etkilenmeden sorunsuz bir şekilde devam edeceğini de ekledi.

25 İşlem Paritesi İçin Vakit Doluyor

Öte yandan Binance, 3 Kasım’da çeşitli işlem paritesini kaldırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak kripto para borsasından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmiş ve 25 işlem paritesinin kaldırılacağı belirtilmişti:

Binance, kullanıcıları korumak ve yüksek kaliteli bir alım satım piyasasının sürdürülmesi için listelenen tüm spot alım satım paritelerini periyodik olarak inceler ve düşük likidite ve işlem hacmi gibi çeşitli faktörler nedeniyle belirli spot alım satım paritelerini listeden çıkarabilir.

Bu doğrultuda Binance ilk olarak 3 Kasım’da TSİ 06.00’da CAKE/BUSD, COMP/BUSD, CRV/BUSD, EOS/BUSD, FIDA/BUSD, FLOW/BUSD, GLMR/BUSD, GRT/BUSD, HFT/BUSD, ICP/BUSD, KEY/BUSD, LDO/BUSD ve LEVER/BUSD işlem pariteleri kaldıracak. Söz konusu işlem paritelerinin kaldırılmasının ardından TSİ 08.00’da MAGIC/BUSD, MASK/BUSD, MKR/BUSD, MULTI/BUSD, OG/BUSD, PHB/BUSD, PYR/BUSD, SANTOS/BUSD, T/BUSD, UNI/BUSD, XMR/BUSD ve XVG/BUSD işlem pariteleri kaldırılacak.