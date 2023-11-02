f Hedefte Bitcoin Var! Binance Borsasından Kritik 3 Kasım Duyurusu! › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Hedefte Bitcoin Var! Binance Borsasından Kritik 3 Kasım Duyurusu!

Hedefte Bitcoin Var! Binance Borsasından Kritik 3 Kasım Duyurusu!

Özet

  • Binance, 3 Kasım'da Bitcoin (BTC) ağı için yaklaşık 30 dakika sürecek bir cüzdan bakımı yapacağını açıkladı.
  • Cüzdan bakımı boyunca BTC çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.
  • Bakım boyunca BTC yatırma ve alım satım işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:03
2 Kasım 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para borsası devi Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Bitcoin (BTC) ağı için cüzdan bakımı yapılacağını açıkladı. Yaklaşık 30 dakika sürmesi beklenen cüzdan bakımı boyunca BTC çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

BTC Çekme İşlemleri Geçici Olarak Askıya Alınacak

Dev kripto para borsası Binance, 3 Kasım’da TSİ 05.00’da Bitcoin ağı için cüzdan bakımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Yaklaşık 30 dakika sürmesi beklenen cüzdan bakımı boyunca BTC çekme işlemleri geçici olarak askıya alınacak. BTC çekme işlemleri cüzdan bakımının tamamlanmasının ardından yeniden başlatılacak.

Binance, BTC yatırma ve alım satımı işlemlerinin cüzdan bakımından etkilenmeden sorunsuz bir şekilde devam edeceğini de ekledi.

25 İşlem Paritesi İçin Vakit Doluyor

Öte yandan Binance, 3 Kasım’da çeşitli işlem paritesini kaldırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili olarak kripto para borsasından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verilmiş ve 25 işlem paritesinin kaldırılacağı belirtilmişti:

Binance, kullanıcıları korumak ve yüksek kaliteli bir alım satım piyasasının sürdürülmesi için listelenen tüm spot alım satım paritelerini periyodik olarak inceler ve düşük likidite ve işlem hacmi gibi çeşitli faktörler nedeniyle belirli spot alım satım paritelerini listeden çıkarabilir.

Bu doğrultuda Binance ilk olarak 3 Kasım’da TSİ 06.00’da CAKE/BUSD, COMP/BUSD, CRV/BUSD, EOS/BUSD, FIDA/BUSD, FLOW/BUSD, GLMR/BUSD, GRT/BUSD, HFT/BUSD, ICP/BUSD, KEY/BUSD, LDO/BUSD ve LEVER/BUSD işlem pariteleri kaldıracak. Söz konusu işlem paritelerinin kaldırılmasının ardından TSİ 08.00’da MAGIC/BUSD, MASK/BUSD, MKR/BUSD, MULTI/BUSD, OG/BUSD, PHB/BUSD, PYR/BUSD, SANTOS/BUSD, T/BUSD, UNI/BUSD, XMR/BUSD ve XVG/BUSD işlem pariteleri kaldırılacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
RWA ve Nedir, Ne İşe Yarar? Kripto Para Yatırımcıları İçin Chainlink Neden Önemli
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Detaylı Stars Arena Kullanım Rehberi, En Basit Haliyle Nasıl Kullanılır-Kazanç Elde Edilir?
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Binance’den 25 Altcoin İçin Kritik Duyuru! 3 Kasım’da 25’i Birden Kaldırılacak!
Binance’den 25 Altcoin İçin Kritik Duyuru! 3 Kasım’da 25’i Birden Kaldırılacak!
Binance Bu Altcoin İçin 15’nci Kez Düğmeye Bastı: 760 Milyon Token’i Yaktı!
Binance Bu Altcoin İçin 15’nci Kez Düğmeye Bastı: 760 Milyon Token’i Yaktı!
Son Dakika: TIA Coin İçin Binance Yeni Müjdesini Verdi
Son Dakika: TIA Coin İçin Binance Yeni Müjdesini Verdi
Son Dakika: Binance Yeni Altcoin Listeleyecek! Hangi Kripto Para Listeleniyor?
Son Dakika: Binance Yeni Altcoin Listeleyecek! Hangi Kripto Para Listeleniyor?
Binance Hızla Eriyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatlarının Artması da Çare Olmadı!
Binance Hızla Eriyor! Bitcoin ve Altcoin’lerin Fiyatlarının Artması da Çare Olmadı!
Son Dakika: Binance, 9GAG Destekli Altcoin Projesini Duyurdu! Dogecoin’e Rakip Geliyor
Son Dakika: Binance, 9GAG Destekli Altcoin Projesini Duyurdu! Dogecoin’e Rakip Geliyor
Son Dakika: Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi, Bu Haberle Roketleri Ateşledi
Son Dakika: Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi, Bu Haberle Roketleri Ateşledi
Son Dakika: Binance Bu Kripto Paraya Yatırım Yaptığını Açıkladı
Son Dakika: Binance Bu Kripto Paraya Yatırım Yaptığını Açıkladı
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023